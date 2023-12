‘Frubana ha sido una herramienta para controlar la inflación’

Tras replantear su estrategia de crecimiento en Latinoamérica, la startup Frubana, enfocada en ofrecerles alimentos a los restaurantes, buscará en el 2024 crecer en un 40% el número de negocios atendidos, al tiempo que avanza en su línea de crédito, Frubana Capital. Fabián ‘Fancho’ Gómez, CEO de la empresa, habló sobre su operación en la región y de los retos para el próximo año.



¿Cómo le fue a la compañía en el 2023?



El 2023 fue el quinto año de la operación de Frubana y en el que se dieron varios cambios. De hecho, ningún año ha sido muy normal para la empresas, porque hemos tenido grandes desafíos como, por ejemplo, una pandemia.



Particularmente, durante este 2023, tomamos una serie de medidas importantes, pero no drásticas, que reflejan que seguimos creyendo en el largo plazo de Colombia y la región. A principio de este año hicimos el cierre de dos ciudades en México, que no eran rentables y que iban a requerir mucho más capital para crecer. Asimismo, ajustamos toda la operación dentro de Colombia. Desde mayo hasta ahora, hemos aumentado un 50% la compañía y parte de ese crecimiento se debe a que hemos ganado más participación dentro de los restaurantes.



¿Cuál ha sido esa estrategia?



Conformamos un equipo, que hemos denominado Revenue, el cual se enfoca en que los restaurantes nos compren el doble. De hecho, parte de nuestra estrategia este año no fue ampliar la base de restaurantes, o llegar a nuevas ciudades, sino ver cómo mejorábamos la propuesta de valor para esos negocios con el fin de que compraran más frecuente y ampliaran el portafolio con nosotros.



¿Con cuántos restaurantes vienen trabajando?



Actualmente, Frubana se encuentra operando en México, Colombia y Brasil, y tenemos una base de 80.000 restaurantes. Frubana es una compañía Latinoamericana. Ahora mismo un tercio de las ventas se generan en Colombia y dos tercios son entre México y Brasil.



¿Cuántos colaboradores integran el equipo?



En total somos 900 colaboradores, en los tres países. Contamos con un equipo de tecnología integrado entre 150 y 200 profesionales. Esto es algo maravilloso porque en 5 años, pasamos de tener un sólo trabajador a tener 900 profesionales.



¿Cómo vienen con el proyecto de financiación Frubana Capital?



Nadie confía en el restaurante latinoamericano, ni los proveedores o los bancos. Frubana desarrolló tecnología que permitió confiar en el restaurante y darle crédito, esa confianza hace que nos compren más. Hoy nosotros estamos originando US$3 millones al mes para los restaurantes y estos nos pagan en plazos de 7 a 15 días. Este proyecto viene mucho más avanzado en Brasil y en ese país la cartera vencida está por debajo del 1%.



En Colombia, donde tenemos poco tiempo de haber lanzado este programa, la cartera vencida es un poco más alta. Nuestra apuesta es seguir avanzando con este proyecto porque buscamos apoyar a los restaurantes. Lo bonito de tener tres mercados muy parecidos es que podemos lanzar algún producto o servicio en un país y luego llevar esos aprendizajes a otro mercado. Y esto fue lo que hemos venido realizando con la vertical de crédito.



Parte de nuestro reto es seguir incluyendo en los mercados en donde operamos las cosas positivas. Por ejemplo, en Brasil vemos muy avanzado el sector fintech, con un marco regulatorio más robusto para pagos digitales, entonces creemos que este tipo de herramientas pueden funcionar en Colombia.



¿Cómo les ha ido con las marcas propias?



En Colombia venimos muy bien. Los restaurantes han adoptado nuestras marcas propias. Por su parte, en mercados como Brasil y México estamos en etapas iniciales, por lo que las marcas no se han adoptado tan rápido entre los consumidores. Pero, sin duda, estar trabajando en diferentes mercados nos permite tener esa sensación de máquina del tiempo, ya que tenemos la posibilidad de lanzar proyectos en un país y ver si funciona en otros mercados.



¿Cómo vienen trabajando el tema de la inflación?



Para los restaurantes, Frubana es una de esas herramientas que tienen para controlar la inflación. Los precios para los dueños de los restaurantes no son transparentes y tener en una aplicación la posibilidad de tener los precios y compararlos es una ventaja muy grande en estos tiempos de inflación.



¿Qué se viene para el 2024?



El próximo año Frubana buscará crecer y duplicar el tamaño de la empresa, y para ello la estrategia se enfocará en dos frentes: el primero es crecer nuestro portafolio dentro de los restaurantes y lo segundo es aumentar en un 40% la base de los restaurantes. Frubana atiende 80.000 negocios en la región y la idea es crecer a unos 120.000 en los siguientes 12 meses.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio