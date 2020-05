Frutas, flores y azúcar, líderes en exportaciones

Son seis los productos del agro que siguen en la delantera de las exportaciones no minero energéticas.



El Banano, los animales vivos, las flores, aceites y grasas, azúcar de caña y otras frutas frescas mantienen el impulso que lograron en 2019.



Aunque las ventas no mineras no tuvieron el mejor inicio del año, pues entre enero y marzo del 2020 vendieron 3.707 millones de dólares y el año pasado en el primer trimestre totalizaron con 3.779 millones de dólares, lo cual ha significado una caída de -1, 92%, la diferencia no es grave y algunos productos siguen brillando en el mercado externo.



En el caso de las ventas minera, el decrecimiento es mayor, este primer trimestre se ubicaron en 5. 049 millones de dólares, mientras que en 2019 estuvieron por el orden de los 5.814 millones lo cuál significó una disminución del -13,15%.



En los primeros tres meses del año, las frutas frescas fueron las que menor crecimiento tuvieron de la lista de productos agrícolas que se destacan en las ventas externas, al reportar un incremento de 9 millones de dólares tras pasar de 87 millones de dólares a 96.



Mientras tanto el mejor desempeño lo tuvo el banano creció 35 millones de dólares en sus ventas al pasar de 210 millones de dólares en el año anterior a 245 millones de dólares, en el año en curso.



En el subsector de las frutas frescas los destacados siguen siendo los plátanos, aguacates y el limón tahití, comparando los tres primeros meses del 2019 a los del 2020, el plátano fresco vendió 10 millones de dólares más, pues en 2019 totalizó en 15 millones de dólares y este lo hizo en 25 millones de dólares.



Para el caso del aguacate y el limón el incremento es de un millón de dólares, en 2019, exportaron 32 millones de dólares y 6 millones de dólares respectivamente y en el primer trimestre del 2020 lo hicieron por el orden de los 33 millones de dólares y 7 millones, respectivamente.



Para el caso de nuevos mercados, el banano incrementó 524% en Eslovenia, 55% crecieron las exportaciones de Bovinos en Irak y las flores frescas de Colombia aumentaron un 11% en Estados Unidos, posiblemente por la celebración del día de San Valentín.



En marzo, cuando la pandemia del coronavirus llegó a Colombia, el país vendió 1.159 millones de dólares en productos mineros, lo que significó una caída del -45, 76% respecto al mismo mes en el año anterior.



Para el caso de los productos no mineroenergéticos reportaron un crecimiento del 2,20% al llegar a los 1.233 millones de dólares.



Los productos del agro que se destacaron en el tercer mes del 2020 fueron los animales vivos (bovinos), azúcar de caña, banano, aceites y grasas, derivados de café y cacao.



“Tenemos un punto de partida sólido para ser optimistas con exportaciones no minero energéticas que aumentaron en marzo frente a 2019, lo que indica que los negocios siguen adelante”, explicó la presidenta de Pro Colombia, Flavia Santoro.

De acuerdo con la directiva, los empresarios nacionales se han desatado en varios mercados y esto les ayudará en estos momentos.



“Se ha hecho la tarea y tenemos las bases para ver el futuro con esperanza. Varios análisis proyectan que las exportaciones con países vecinos o aliados cercanos pueden fortalecerse, aprovechando que hay menos días de tránsito de los productos y que los consumidores quieren sus productos en poco tiempo y de fuentes cercanas y trazables”, agregó.



Según Santoro esto representará grandes oportunidades para Colombia con Estados Unidos o el fortalecimiento del comercio con países de la Alianza del Pacífico, CAN y los de Mercosur.



En marzo se exportaron 11.825.869 dólares de aguacates, un millón más que en 2019.