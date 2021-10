Frutas frescas y snacks, la meta que quiere 'conquistar' Unibán

El año pasado, Unibán vendió al exterior banano por un valor de US$ 358 millones y en el caso del plátano, las exportaciones representaron US$ 35,1 millones.

Los principales mercados a los que se exporta mayor cantidad de banano y plátano son: Italia, Polonia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Eslovenia, Portugal, España, Ucrania, Rusia, Turquía, Túnez, Francia, Grecia, Corea, Argelia, Curazao, Rumania, Hungría, Suiza y Países Bajos.



(Vea: Empresa colombiana brilla en clasificatoria del Mundial de Startups).



La empresa está buscando renovar su portafolio de frutas frescas, que incluye la piña. También en su marca de snacks, Turbana, buscan destacar con propuestas diferentes, como las batatas.



María Camila Vélez, la directora de Desarrollo de negocios y mercadeo de Unibán, habló acerca de las novedades.



¿A qué le están apostando este año ?



Nosotros además de snacks, buscamos opciones de frutas frescas, trabajamos en la sostenibilidad y en la innovación, queremos mostrarnos como una compañía que desde el Urabá es la principal productora y comercializadora de plátano, banano y piña en el país. También mostrar nuestra capacidad en Europa con las exportaciones, este año vamos a mostrar lo que hemos trabajado en el ámbito sostenible que es muy valioso para todos los proveedores que venden frutas en este mercado.



(Vea: ¿Cuáles son los objetivos por los que trabajará nueva alianza Aliadas?).



¿Cuáles son los resultados que destacan?



Estamos cumpliendo con todas las metas que nos hemos puesto en ventas, en exportaciones y en volúmenes. Estamos realizando todo lo que teníamos presupuestado para 2021.



Nosotros también vendemos piña y es algo que no se conoce mucho; tenemos al rededor de 240 hectáreas en Urabá. Esto también lo hicimos con el fin de diversificar un poco nuestra oferta exportadora. Esta zona no es solamente de banano o plátanos y para nosotros es importante demostrar esto y que tenemos otros cultivos y frutas diferentes. Actualmente tenemos el 70% de nuestra producción de piña para exportación, principalmente a Europa y a Estados Unidos. El 30% restante queda para el mercado local y lo vendemos con marca Turbana a nuestros clientes de grandes superficies.

María Camila Vélez, la directora de Desarrollo de negocios y mercadeo de Unibán. Archivo particular

¿Han pensando llegar a más países?



Sí, y no solamente con la piña, estamos continuamente diversificando nuestra propuesta en snacks.



Este año iniciamos con Brasil; llegamos a Europa y Asía y Corea. Nuestra idea es tener más cobertura en mercados y consumidores para poder aportarle novedades fuera de los platanitos. Vamos por más opciones en frutas frescas y también en snacks, por ejemplo también tenemos yuca que la compramos en la zona del Urabá. Además vamos a incluir la batata y vamos a tener una oferta de portafolio más amplia mostrando nuestras fortalezas como país y región.



(Vea: Colombia ha exportado más de UD$19 millones en comercio digital).



¿Cómo se hará esa inclusión?



Se da por varios puntos. Uno de ellos es la solicitud de opciones de nuestros clientes en el exterior. Encontramos en la batata un producto muy afín a nuestra propuesta de valor; nuestra idea es empezar con la producción este año hacia finales del 2021 y la venta iniciaría en el primer semestre del 2022, en todos nuestros mercados.



También hemos pensando en dar opciones de mezcla de nuestros productos. Deseamos que esa nueva opción esté, de igual manera, para el primer semestre del año.



Es difícil conquistar paladares con propuestas diferentes, incluso en sabores. En Colombia es fácil por que se puede decir que crecimos con estas opciones pero por eso mismo se da la opción diversa.



Otra de las buenas noticias del comportamiento del año es sobre el crecimiento a dos dígitos que seguimos reportando, incluso este año estaremos terminando en un 12% más que en 2020.



Son más de 2.300 familias las beneficiadas con las compras de fruta que hacemos para convertir en chips.



(Vea: Cuánto cuesta comer en El Chato, de los mejores restaurantes del mundo).



¿Cómo va la exportación en el caso de las frutas frescas?



En el año nosotros podemos comprar y exportar cerca de 4 millones de cajas de plátano en la zona. Somos el mayor comprador.



Quisiéramos también tener una oferta de productos frescos mayor a la actual así como se tiene con los chips para llegar a nuestros clientes internos y también los externos como: Amazon, TJ Maxx, Walmart, Marshalls, Target y CVS.



Estamos exportando a Panamá, México, Estados Unidos, República Dominicana, Martinica, y esa opción hace parte de nuestros proyectos del 2022 porque aún no hemos definido del todo ese portafolio que puede llegar a ser muy importante en el caso de los mercados europeos. En estos mercados podemos aprovechar nuestras certificaciones como: la de RSPO (por sus siglas en inglés Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible), la de International Food Standard (IFS) V6.1 (esta certificación solo la tienen unas cuantas fábricas en todo América Latina) y también la de NON GMO Project, HACCP/APPCC (Hazard Analysis and Critical Control Points).



(Vea: La Anla lanzará alertas climáticas a empresas para cuidar proyectos).

​

PORTAFOLIO