‘La autenticidad es el secreto para destacarse en digital’: FTI Consulting

El éxito de un CEO en las redes está soportado en su autenticidad. Esto, incluso, implica que las publicaciones sean realmente de su autoría. Así lo plantea Ana Heeren, senior managing director de FTI Consulting, firma que acaba de revelar en Portafolio el estudio Social CEO Colombia.



¿Cuál es la diferencia frente al estudio del año pasado?



Este año analizamos más CEOs (300) y le dimos un énfasis adicional a las mujeres, de modo que pasamos de 16 mujeres el año pasado, a 49 esta vez. Además, nuestro análisis evoluciona: el año pasado nos enfocamos en su presencia en las redes como un asunto de estrategia, más que de valentía; esta vez nos centramos en las conexiones y comunidades, para entender cómo convertirse en un referente, y cómo ganar relevancia digital.



¿Cuál es la conclusión más importante?



Hay muchas y quisiera destacar una: la autenticidad es clave para lograr una presencia digital más significativa. Los y las CEOs deben hablar con su propia voz. Deben buscar los temas que los y las apasionan, donde tengan algo que decir más allá de cifras de su empresa, para dejar ver su lado personal, humano y genuino. Claro, todo enmarcado en la estrategia corporativa, pero para ser auténtico hay que atreverse a ir más allá de la formalidad del negocio.



¿Cómo analiza la presencia de las CEOs en las redes a la luz del estudio?



El estudio muestra que hay oportunidades para que las CEOs logren más relevancia en la conversación digital. La cantidad de publicaciones podría ser mucho más alta si hacemos la comparación con las cifras de los CEOs hombres. Definitivamente hay algunos temas donde podrían sobresalir, que generan más interacciones, lo que las podría llevar a ganar más seguidores, tener mayor visibilidad y ser protagonistas de conversaciones trascendentales, que incluso les puede significar el aval y reconocimiento de sus pares en la industria o el sector.



¿Por qué es importante que un CEO esté en las redes sociales?



Porque es un canal directo para llegarles a los grupos de interés. En LinkedIn - la red con mayor presencia de los CEOs - la audiencia es calificada e interesada en temas empresariales. Llegar directamente a pares, colaboradores o consumidores es un mecanismo que apalanca los objetivos de negocio tales como atracción de talento, transformaciones de mercado, innovación o creación de nuevos liderazgos, por citar algunos ejemplos.



¿Qué recomienda para el éxito de un CEO en redes?



No hay una fórmula mágica, pero tenemos recomendaciones: primero, ser auténticos. Que las publicaciones sean realmente del CEO; que se vea su lado personal.



Segundo, consistencia y regularidad: publicar frecuentemente para mantener el vínculo con sus seguidores. Tercero, encontrar ese espacio en blanco donde pueda convertirse en un referente: ese tema donde es experto y donde su pasión por el mismo le permita sobresalir.



¿Cómo debe empezar aquel CEO que no ha iniciado en este mundo de las redes?



Primero explorar el mundo de las redes y definir con cuál se siente más cómodo (a). Luego empezar por pequeñas interacciones, comentarios o mensajes directos; con constancia, esto se irá convirtiendo en conversaciones más sofisticadas. Finalmente, lanzarse al ruedo: nunca es tarde para iniciar conversaciones, proponer temáticas, volverse un referente y construir una comunidad.



¿Qué no debe hacer un CEO en estos espacios de comunicación?



No debe cruzar los límites. Hay terrenos en los que la conversación demanda experiencia, conocimiento y mucha preparación. Cruzar los límites puede exponer al líder y también a la organización. La estrategia de liderazgo y de posicionamiento precisamente define los límites.



¿Cuál es el concepto de líderes de pensamiento?



Es ser un referente a quien la gente sigue para aprender o estar al día en determinados temas. Para posicionarse así, debe comenzar por compartir contenido valioso y participar activamente en las conversaciones. Los líderes de pensamiento ganan influencia a nivel individual y corporativo, construyendo comunidad y generando una conexión auténtica. Este liderazgo, en ocasiones, requiere audacia y una perspectiva única.



¿No es suficiente entonces con perseverar y tener muchos seguidores?



No. Establecer una conversación con los seguidores es la verdadera evidencia de la fuerza de la comunidad que el CEO está construyendo. En el ámbito digital, la conexión se genera cuando los líderes se presentan como personas reales. Aquellos que captan la atención son los que revelan su verdadera personalidad.



Ahora que critican a los empresarios, en especial al Gobierno, ¿tienen razón en mantener un bajo perfil y evitar las redes?



Una cosa es tener una opinión y defenderla, otra activar y orientar una conversación. Las conversaciones sobre temas sociales o políticos son conversaciones difíciles, que bien orientadas y realizadas permiten el diálogo constructivo. No es cuestión de bajo o alto perfil, es saber administrarlo con estrategia. El reto está en no detonar el conflicto, pues si bien se maximiza la conversación, se puede perder el foco.



Rutas para avanzar

Para Ana Heeren, hay áreas de oportunidad, temas donde las CEOs participan poco, tales como la política, sostenibilidad, o el hecho compartir reflexiones y aficiones personales. Participar en estos temas les podría dar más visibilidad, ya que son los que generan más interacciones. Pero así como las CEOs tienen oportunidades, los CEOs también las tienen; participar en la conversación de liderazgo femenino - donde brillan por su ausencia salvo notables excepciones - es una oportunidad y una necesidad para alcanzar las metas de equidad de género.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio