La Gatitienda, la marca detrás de la adopción de 1.210 gatos

"Una fundación es una empresa, la única diferencia al ser sin ánimo de lucro es que las utilidades no se reparten sino que se reinvierten, pero pagamos impuestos como todos, salarios, porque esto es un trabajo, servicios y un arriendo”, explica Mónica Murcia, una de las dos fundadoras de El Gatio Adopciones.



Hace diez años, Mónica, quien es comunicadora gráfica de profesión, se unió a Carolina Ramírez, diseñadora industrial, para crear en Bogotá una fundación dedicada exclusivamente al cuidado de gatos. Desde el inicio ambas se plantearon una meta clara: hacer un proyecto sostenible.



(Hay comprador para negocio en Rusia de Heineken).



“La fundación fue lo primero, antes de El Gatio hacíamos esta labor desde casa, pero cuando vimos que para tenerlos bien hay que hacer las cosas bien, decidimos crear una marca, La Gatitienda, porque en Colombia las donaciones no son una cultura, entonces los recursos que se tienen como fundación son escasos”, explica Carolina.



La marca nació de la necesidad de no depender de apoyos externos y todo está enfocado en gatos.



(Así será el nuevo restaurante de James Rodríguez en Bogotá).



“Es un mundo gatuno. La tienda actualmente solo opera de forma virtual, en ella es posible encontrar accesorios para gatos y amantes de gatos, mobiliario, el servicio de gatificaciones (adaptar espacios de la casa para hacerlos accesibles a los gatos) y gimnasios. Todo es diseñado y producido en El Gatio”, dice.



Entre los productos que elaboran entre ambas hay comederos, repisas y rascadores. Y también tienen un servicio de hotel para gatos.



(Avianca planearía una opi: esto es lo que se sabe al respecto).



“No tienes que ser veterinario para ayudar a los animales. Algo importante es que somos sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de quebrarnos”, comenta Mónica, quien aclara que se han mantenido gracias al hecho de ponerse límites.



A pesar de ello, los costos en alimento, arena, consultas veterinarias y tratamientos son altos. “Son muchas cosas que la gente no ve. Hemos tenido una política de no mostrar la forma en que llegan los gatitos, es algo que afecta. Pero al no hacer eso visible muchos piensan que no necesitamos apoyo, pero no tienen idea de lo que mes a mes hacemos”, menciona Carolina.



(Grupo Argos tiene abiertas 80 vacantes de empleo en Colombia).



Hace un par de años El Gatio atendía a cerca de 40 gatos, pero sus fundadoras decidieron reducir su cupo entre 20 y 25, para enfocarse en gatos adultos y con condiciones especiales, los que tienen menos posibilidades de ser adoptados.



“Un gato con condiciones especiales fácilmente puede necesitar $1 millón en un mes o en una semana. Si asumimos un caso complejo, sabemos que no podremos asumir varios en su lugar”, dice Carolina.



(Los usuarios de marcas son desconfiados sobre las apuestas sostenibles).



Gracias a El Gatio, en 10 años, 1.210 gatos han encontrado un hogar.



Pero como la marca no es suficiente, la fundación también cuenta con otros medios para canalizar donaciones y apoyo de voluntarios. El plan ‘Yo Te Adopto’ consiste en una cuota de adopción simbólica de $100.000, un valor muy inferior a los recursos que se invierten en cada gato, en sus cuidados médicos, vacunas y esterilizaciones.



También está el plan ‘Yo Te Patrocino’, para quienes deseen apadrinar un gato con una cuota mínima mensual; o ‘Yo te Aporto’, con el que reciben donaciones en dinero o en especie, como alimentos, arena, medicamentos; y el plan ‘ En Memoria’, donaciones en memoria de una persona o mascota fallecida.



Así es un hospedaje felino

El Gatio presta un servicio de hotel durante todo el año para los gatos, y especialmente en temporada de vacaciones.



“Tenemos habitaciones sencillas e, o dobles, triples y hasta para cuatro gatitos, pero estas deben ser para gatitos de la misma familia”, indica Carolina.



Al igual que un hotel de humanos, el hotel de El Gatio se cobra por noches, y tiene un valor para dos gatos de $65.000 por noche.



“Algo importante es que en el hotel no tenemos ni jaulas, ni guacales, sino habitaciones independientes de piso a techo”, aclara la fundadora de El Gatio.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista de Portafolio