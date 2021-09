Negocios familiares: qué está pasando entre los hermanos Vives y Gaira

Carlos y Guillermo Vives son dos hermanos famosos colombianos. El primero es conocido por su amplía carrera musical. El segundo, por ser chef y artista (ha sido actor y presentador).

Ambos hacían parte de una sociedad familiar en el reconocido gastrobar Gaira, ubicado en el norte de Bogotá. No obstante, el negocio, como era conocido, dejó de existir y ahora hay una nueva propuesta en la que solo está Carlos.



¿Qué está pasando? Le contamos.



LA POSICIÓN DE GUILLERMO



Guillermo Vives abrió Gaira Café en 1998. Durante los meses más fuertes de la pandemia del coronavirus, sobre todo en el 2020, intentó diferentes estrategias para mantener a flote el negocio. No obstante, no lo logró y, en septiembre del año pasado, cerró.

Dijo que se trataba de una pausa y que volverían más fuertes.



Meses antes del cierre temporal, había comentado en redes que las relaciones familiares no iban del todo bien.



A mitad del 2021, se confirmó el regreso de Gaira, pero bajo un nuevo concepto y con la dirección de Carlos Vives. Se trata de Gaira Cumbia House, que reabrió en agosto pasado.



En junio, el propio Guillermo había informado, vía Twitter, que no estaría más en el negocio.



"Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos", dijo.

Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Cafe. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos . @pulzo @CaracolRadio @CanalRCN @lasilla @ELTIEMPO @elespectador — guillovives (@guillovives) June 11, 2021

Además, en el programa 'Buen día, Colombia', del canal 'RCN', le confirmó que “la relación mía con Carlos está perdida. Fuera de todo, está perdida”.



LA POSICIÓN DE CARLOS



El intérprete de éxitos como 'Déjame entrar', 'La gota fría', 'Bailar contigo', 'Ella es mi fiesta', 'Caballito', entre otros, le contó al diario EL TIEMPO su versión de la situación, el día que presentó el menú de Gaira Cumbia House.



"Ya no existe el proyecto de 'Guillo' (Guillermo. Me imagino que va a seguir en otra parte. Gaira Café desaparece después de la pandemia, no sigue más. Mi sociedad con él (su hermano) en Gaira Café se acabó", comentó



"Siempre quise hacer con la comida lo mismo que hicimos con la música: resaltar nuestras tradiciones y hacer rock. Lo que hacíamos con la música era lo que soñábamos con Gaira Café, pero el trabajo de Guillermo era de él. Así que teníamos poca opción de proponer algo. Al final, en la pandemia, él se va y nos queda la posibilidad de hacer el proyecto en serio, de ver qué me dan los Santanderes y la Amazonía, y el Pacífico y La Guajira, en materia de cocina, para hacer una nueva cocina", agregó.



A lo que hacía referencia Carlos es a que quiere que el lugar sea una especie de "Hard Rock Café o House of Blues, pero de la colombianidad".



Para su propuesta, el cantante acudió a los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, de Proyecto Caribe Lab, para que se encargaran de darle una transformación al menú. Lo que buscada era una cocina colombiana contemporánea que abarcara sabores de todo el territorio nacional, desde San Andrés al Amazonas, sin abandonar el sabor Caribe que siempre ha identificado el lugar.



Puntualmente, sobre las diferencias, Carlos no ha ahondado, pero sí aseguró que la parte de Guillermo, de su mamá y de otros socios en Gaira fue comprada.



"Pienso mucho en la comida de la calle: un liberal, un herpo, unos chomelos, un buñuelo y una mogolla chicharrona. A lo mejor, si en Santa Marta hablo de ella, no me entienden. Pero en el interior sí y siempre quise una mogolla chicharrona y nadie me paraba bolas. Ahora yo decido y está en el menú", dijo en ese momento.



Lo último que ocurrió fue que este sábado 11 de septiembre, Guillermo volvió a referirse a su hermano y publicó, en sus redes sociales, un fuerte mensaje.



"Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás", aseguró Guillermo.

