Gasolina nacional mejora su calidad y se acerca al estándar prémium

En Colombia los más fuertes cuestionamientos a la calidad de los combustibles llegaban de los importadores de vehículos que debían hacer pedidos de tecnologías que no eran recientes debido a que los combustibles locales no tenían las calidades que se requerían.



Pero las cosas cambiaron y bastante. La semana anterior la marca Volkswagen presentó la séptima edición del icónico Jetta, un modelo con un motor 2 litros Euro VI y otro de motor de 1,4. litros TSI También Euro VI.



Preguntados los directivos de la marca alemana sobre cómo le iría a esa máquina en el país, su respuesta fue contundente: “Muy bien, debemos reconocer que la evolución de los combustibles que produce Ecopetrol es notable, al punto que este Jetta usa gasolina Euro VI clase C y el país ofrece ese estándar, lo que ahora nos permite traer nuevas tecnologías”.



Portafolio le preguntó a Luis Guillermo Aristizábal, gerente de Planeación y Logística Operativa de Ecopetrol, sobre la calidad de lo que producen, en términos de emisiones de CO2 y de azufre. A lo que el directivo señaló que “Colombia viene en una senda de mejoramiento de calidad de combustibles y el azufre es uno de los parámetros en los que se ha trabajado de manera focalizada”.



Al cierre del primer trimestre, el promedio a nivel nacional en gasolina fue de 64 partes por millón de azufre (comparado con un máximo en la regulación nacional de 100 ppm) y en diésel, de 13 ppm (comparado con un máximo de 20 ppm). En cuanto a la gasolina extra, el contenido de azufre promedio es de 45 ppm a nivel nacional (comparado con un máximo de 100 ppm establecido en la regulación colombiana), anotó Aristizábal.



En referencia a los niveles de CO2 el gerente de Planeación, señaló que ese rendimiento depende de la tecnología del vehículo en el que se emplee. Dentro de las metas que tiene la industria automotriz está la reducción de los gramos de CO2 emitidos, lo que los ha llevado a implementar estrategias para hacer un uso más eficiente del combustible. El mejoramiento de las especificaciones de los combustibles que se producen para el territorio nacional ha permitido la llegada al país de nuevas tecnologías vehiculares, más eficientes en consumo de combustible y con mejores mecanismos de control de emisiones.



“Luego de un importante trabajo operativo, la gasolina extra que se despacha desde las refinerías está a la par de las gasolinas tipo prémium a nivel mundial, con un octanaje (RON) del orden de 95 unidades. Los mayoristas desarrollan sus propias formulaciones para ofrecer al mercado nacional una gasolina extra con algunas unidades por encima de este valor”, explicó.



Actualmente, la norma que define la senda de mejoramiento de la calidad de combustibles en Colombia es la Resolución 40103 del 2021 (modificada para las gasolinas en lo que tiene que ver con la entrada de la especificación en máximo 50 ppm a partir de 2022), norma emitida por los Ministerios de Energía y Ambiente.



Para el caso del diésel, se establece actualmente un límite máximo de 20 ppm, nivel que se viene cumpliendo de manera anticipada desde 2018. En cuanto a la gasolina, Ecopetrol está entregando con calidades por debajo de las 100 ppm de contenido de azufre (nivel máximo vigente a nivel nacional) y se espera que hacia el último trimestre del año se esté entregando con un contenido máximo de 50 ppm de azufre, para la gasolina corriente y extra, en todo.



El país avanza en la reducción de contaminantes en la gasolina, pero ahora la meta es bajar a 10 ppm, para lograr gasolinas Euro VI clasificación A.



Las inversiones para lograrlo son necesarias e importantes, pero las refinerías ya avanzan en esa dirección.



Los expertos afirman que “una gasolina euro VI tipo A, en un carro de combustión con motor Euro VI es menos contaminante que un vehículo híbrido con motor Euro IV”.



EL JETTA



Volkswagen presentó tres versiones del nuevo Jetta que llegan como parte de un rediseño del modelo que tiene más de 10 años de trayectoria y cuenta con 7 generaciones a nivel global.



En esta nueva versión, el Jetta, conocido ‘el sedán turbo’, llega en tres versiones: Jetta Comfortline 250 TSI AT; Jetta Highline 250 TSI AT y Jetta GLI 350 TSI AT. Las tres versiones incluyen el Volkswagen Digital Cockpit, climatizador automático de dos zonas, sensores de parqueo delanteros y traseros, junto con la cámara de marcha atrás, RearView.

