Gastrobares, con 20.000 empleos en entredicho

Son cerca de 20.000 empleos los que actualmente se encuentran en la incertidumbre sobre lo que pase en las conversaciones que adelanta la Alcaldía de Bogotá con los representantes de los gastrobares de la capital del país.



(Gastrobares no podrán seguir operando en Bogotá).

Tras haberse expedido el decreto 055, a inicios de esta semana, que ordena el cierre de esta actividad en toda la ciudad, como consecuencia de la indisciplina de algunos establecimientos, muchos de los negocios que vienen cumpliendo las normas han manifestado su oposición a la medida.



De acuerdo con Camilo Ospina, presidente de Asobares, se calcula que los recientes anuncios estarían afectando a 2.000 establecimientos, que emplean directamente a 10 personas en promedio. E insiste en que tal impacto afectaría mayoritariamente a las mujeres en el 58% de los casos, y en una contratación intensiva a jóvenes de entre 18 y 28 años.



“Deben existir responsabilidades individuales y al comerciante que esté incumpliendo aplicarle toda la sanción del caso. Pero no prohibir de manera general la actividad por unos pocos”, subraya el dirigente gremial.



Por su parte, la Alcaldía ha manifestado en sus intervenciones que existe un alto riesgo para la propagación del virus en estos espacios por el consumo de alcohol. No obstante, la autoridad dice estar evaluando algunos apoyos económicos, a lo que el empresario han manifestado que no serían suficientes en medio de la situación en la que se encuentran.



En 2020, según un reporte entregado recientemente por la Cámara de Comercio de Bogotá a la Asociación, se afirma que de los 36.189 establecimientos inscritos con la actividad de bar en Bogotá (aquellos que se encuentran bajo el código CIIU 5630) 8.449 cerraron por completo sus puertas el año pasado, causando la destrucción de 23,4% del sector por la pandemia.



En lo que respecta al gremio, hay que tener en consideración, dice Ospina, que la mayoría de los afiliados hicieron unas inversiones enormes en cocina, montajes de menús y contratación de personal para poder lanzar una carta.



“Bogotá es la única ciudad importante del país que no tiene un piloto autorizado para la reactivación de bares, porque la Administración Distrital no lo ha solicitado”, finaliza el representante de los bares y gastrobares en Colombia.



ENCUESTA DE AFECTACIÓN



La Asociación de Bares de Colombia (Asobares), junto con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, vienen trabajando desde hace varias semanas en una encuesta para calcular la afectación de los bares en la capital del país.



La muestra finalizó el pasado 21 de febrero, y actualmente los expertos se encuentran en la consolidación de la información. Se espera que la investigación brinde luces más detalladas para establecer una hoja de ruta para el sector.