Gelsa quiere llevar juegos de azar a jóvenes

Archivo particular

Con el foco puesto en los jóvenes mayores de 18 años, el Grupo Empresarial en Línea, titular de la marca Paga Todo, presenta hoy “Raspa Todo” una nueva modalidad que opera bajo el incentivo de cobro de premio inmediato.



(Cayó Baloto Revancha y Colombia tiene un nuevo millonario).

Juan Carlos Avellaneda, gerente de Mercadeo, Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios de la compañía explica las expectativas con este nuevo productos.

¿De qué se trata lo que presentan?



Es una nueva modalidad de juego de suerte y azar que se conoce como un incentivo de cobro de premio inmediato. Se llama Raspa Todo y lanzamos con cinco mecánicas al mercado y un valor desde $2.500 hasta $6.000.



(Estas son las firmas interesadas en operar el Baloto cinco años más).



¿Qué expectativas tienen?



Esperamos una venta estimada de más de 12 millones de tiquetes y unos aportes a la salud de $5.000 millones en este primer año.



¿Cómo es ese monto frente a lo que ustedes transfieren a la salud?



Es aproximadamente un 10% adicional.Nosotros estamos destinando casi $50.000 millones al año en promedio.



¿Qué los motiva a presentar este juego?



Cautivar una audiencia que, consideramos, pudiera llegar a ser mucho más cercana a este tipo de productos, que es el público joven, queremos ampliar el portafolio de juegos de suerte y azar, y esta genera mayor experiencia de juego al tener la oportunidad de ganar de forma inmediata, la suerte casi que depende del jugador al comprarlo y al raspar.



¿Los jóvenes no se sienten atraídos por la oferta actual?



Los productos actuales estaban un poco más enfocados hacia un público mayor, y al tener una población ‘desatendida’, lo que se busca es generar un producto que pueda abarcar este tipo de necesidades de entretenimiento. Claramente los jóvenes - mayores de 18 años- son esas personas que se pueden sentir atraídas por la emoción de contar con un premio inmediato. Es una categoría complementaria que no canibaliza el chance.



¿Esto es original?



La entrada al mercado de Raspa Todo, que funciona bajo la modalidad definida por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar como Raspa&Listo está reglamentada por el acuerdo 572 de 2021. El Consejo aprobó la comercialización del juego. Lo mínimo que exige la ley es la premiación del 58% en retorno al jugador y una cantidad de emisiones que le generen estos aportes a la salud.



¿Cómo es lo del 58%?



No todos los tiquetes están premiados, pero del total de la emisión o de la cantidad de tiquetes, al menos el 58% va a estar premiados.



¿Cuál fue la inversión y el estimativo en premios?



Se invirtieron más de $1.500 millones en temas relacionados con la puesta en marcha de este nuevo juego y estamos esperando entregar más de $24.000 millones en premios en este primer año.



Juan Avellaneda, gerente de mercadeo, explica la novedad. PORTAFOLIO

¿Cuál es la escala de premios?



Depende de cada una de las mecánicas, por transparencia el jugador la puede visualizar en la parte de atrás de los cartones.



Las primeras dos mecánicas que son las de $2.500 tienen tres premios mayores de $25 millones, las de $3.500 tiene los premios mayores de $35 millones y la $6.000 tiene tres premios mayores de $50 millones. De ahí para allá se desprenden premios más pequeños hasta llegar a un mínimo del mismo valor de cartón.



¿Cómo ha evolucionado el negocio esté año, cómo estuvo el primer trimestre? ¿Qué expectativas tienen para el resto del año?



Realmente el sector del entretenimiento que es al que están asociados los juegos de suerte y azar han tenido un comportamiento estable. Creemos que este año, y por la forma como ha transcurrido el 2022, pudiéramos generar una expectativa positiva y seguir generando esos aportes a la salud que son tan importantes.



¿Pero este año, sin el nuevo juego, van a crecer?



Sí, en todos los productos las metas que tenemos son bastante agresivas. Estimamos que después de la pandemia del 2020, el tema de la reactivación, tanto para nosotros como para los productos que comercializamos va a ser muy positivo.



En chance esperamos crecer más del 5%, la lotería también tiene un índice de crecimiento bastante importante, los canales virtuales para nosotros tienen unos crecimientos de más de dos dígitos, casi 3, porque para nosotros fue una excelente oportunidad el paso que dio la gente hacia el ecosistema digital.



¿El nuevo juego tiene parte digital?



No, es ciento por ciento físico, los cartones, por temas de seguridad tienen una alta complejidad, se consiguen en cualquiera de los 3.000 puntos de venta Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca.



Y la idea es que la gente se apropie de estas mecánicas que son muy fáciles, las entienda y que disfrute el juego porque es un experiencia que le asegura al jugador un 58% de retorno en premiación.



¿Qué cobertura geográfica tiene?



Este juego estará disponible en Boyacá, Amazonas, Putumayo, Cundinamarca, Cauca y en la capital colombiana, gracias a la alianza que se dio entre el Grupo Gelsa, Acertemos, Grupo JER y Su RED Putumayo.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA