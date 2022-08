‘Generaremos alianzas con las pymes locales’

Tras dos años de estar operando en el país, la plataforma Cornershop by Uber anunció recientemente a un nuevo gerente general, el ejecutivo Jaime Gómez, quien tendrá la misión de seguir impulsando el crecimiento de la app.



En entrevista, Gómez habló sobre cuáles son los retos que tiene en el cargo y los planes de la compañía en el país.



¿Cuál es el balance de la operación de la plataforma en el país?



Desde la llegada de Cornershop by Uber a Colombia, en enero de 2020, hemos logrado importantes alianzas y beneficios para los consumidores que han confiado en la aplicación para hacer sus compras, ya sean productos del supermercado, farmacia, regalos, o cualquier producto que necesiten.



Somos partícipes del gran vuelco hacia la tecnología que trajo la emergencia sanitaria. Durante la pandemia, la plataforma tuvo un aumento de usuarios del 600% en Colombia.



¿Cuáles son los retos que tiene como nuevo gerente?



Mi gestión estará enfocada en fortalecer dentro la plataforma la selección y categorías de tiendas, además de generar un mayor número de oportunidades de ganancias flexibles dentro de las ciudades en las que la plataforma está disponible: Bogotá, Medellín y Cali. Colombia cuenta con un gran potencial y aceptación hacia la tecnología.



¿Cuántos usuarios tienen actualmente en la plataforma? ¿Cuál es el ticket promedio de compra?



Nuestra operación ha crecido considerablemente a doble dígito mes con mes. Nuestra meta es continuar aumentando la participación en el mercado local con nuevos aliados y más beneficios para los usuarios.El ticket de compra es muy variado. Se cuenta con usuarios que adquieren desde todos sus productos del supermercado, a solo fruta y verduras o leche; o algún medicamento de la farmacia; o un regalo de cumpleaños. Nos emociona que los usuarios de Colombia tengan buena aceptación hacia la plataforma.



Tienen pensado llegar a nuevas ciudades, teniendo en cuenta que solo están en Bogotá, Medellín y Cali? ¿Cuáles son sus planes ?



El objetivo es continuar creciendo y expandiendo el servicio de la aplicación en el país. En este momento estamos también presentes en Cajicá, Chía, Envigado y Sabaneta.



Hoy queremos robustecer nuestra presencia en Bogotá, Medellín y Cali, aunque sin duda siempre estamos explorando llegar a otras ciudades. Generaremos mayores alianzas no solo con grandes cadenas de supermercados, sino también acercarnos a pymes y emprendimientos locales para adecuarnos a las necesidades del consumidor e impulsar la recuperación económica de miles de negocios y por ende, del país.



¿Con cuántos ‘partners’ vienen trabajando en Colombia y cuáles sonvlas categorías que más venden por la plataforma?



La plataforma cuenta con más de 120 tiendas disponibles. Entre estos comercios se encuentran supermercados como Jumbo, Pricesmart, Euro, Makro, SPID; y tiendas especializadas que van desde farmacias, ropa, juguetes, decoración, mascotas, tecnología, hasta útiles escolares. Entre estas tiendas se encuentran Locatel, Gastronomy Market, Casaideas, Fithub, Easy, entre muchas otras.



La categoría que más demanda tiene en Colombia es la de supermercado y alimentos, seguida por comida especializada como chocolates, dulces y comida de mar y por las tiendas de compras exprés.



¿Qué alianzas importantes se vienen en cuanto a tiendas?



Estamos trabajando para ofrecer mayor variedad a nuestros usuarios. Por esta razón estamos cerca de concretar diferentes alianzas importantes y estratégicas con tiendas y cadenas nacionales. Con esto estamos seguros que continuaremos robusteciendo nuestra oferta de almacenes en Colombia y las opciones de ahorro para nuestros clientes.



¿Cómo ven el mercado del ‘delivery’ en el país, ¿cree que las compras

por plataformas bajarán?



Los colombianos continúan aceptando la tecnología en su día a día en diferentes aplicaciones que les ayudan a hacer su vida más sencilla. Creemos que las compras a través de las plataformas no bajarán, sino todo lo contrario, a medida que se ofrezca mayor variedad, beneficios y facilidades, aumentarán.



Creemos que el futuro es la diversificación. En Cornershop by Uber somos la plataforma y el sistema operativo para el día a día de las personas.



