¿Por qué se deberían aumentar los aforos para eventos?

Desde este viernes, el centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor, en Medellín, realiza Expoartesano La Memoria 2021, que en esa edición espera cerca de 14.000 asistentes.



Su gerente general, Víctor Hugo Zapata, analiza la situación de la industria y plantea que es hora de que el Gobierno permita mayor aforo para la realización de eventos.



¿Cuál es la novedad de Expoartesano?



La novedad es poder realizar en esta coyuntura el evento, con nuestro aliado que es Artesanías de Colombia. Queremos impactar la calidad de vida de los artesanos.



Esto nos implica un esfuerzo muy grande. Como organizadores traemos a Medellín los artesanos que vienen de todo el país, les pagamos el transporte, la alimentación y el alojamiento que no es un hotel tradicional sino un sitio acorde a sus prácticas ancestrales y culturales.



Estamos esperando ventas de $1.000 millones que van de manera directa a los bolsillos de los artesanos. Como parte de los protocolos de bioseguridad, vamos a tener entidades financieras aliadas presentes, facilitando los pagos digitales.



¿Cuántas personas esperan?



Estamos esperando 14.000 personas durante los 10 días. En el 2020 tuvimos una modalidad diferente, fue una feria híbrida donde tuvimos un marketplace donde la gente podía comprar, pero también podía hacerlo de manera presencial, con cita previa. Al final, el resultado fue muy satisfactorio, porque lo que genera Expoartesano es una posibilidad muy bonita de ingresos para esta población que lleva año y medio pasándola tan mal. En el año 2019, la última versión en condiciones normales, la asistencia fue de 10.717 personas. Este es una evento que va en su décimo segunda versión.



¿Cuántos eventos ha hecho Plaza Mayor este año?



Desde que volvimos a abrir retomamos con eventos. Del 24 al 27 de junio tuvimos la Feria empresarial y del emprendimiento ‘compra hecho en Medellín y Antioquia’. A partir de ahí hemos realizado otros como la Cumbre del Empleo Joven y Colombiamoda y Colombiatex. También tuvimos la Feria del diseño; Expobelleza y Expotatuaje.



¿Qué aforo y restricciones tienen?



Tenemos las restricciones que fijan en el país los ministerios de Salud y del Interior. Se permite hacer eventos con aforos de hasta el 50 %.



En Plaza Mayor tenemos 33 recintos. No es lo mismo un evento ferial donde la gente está rotando que uno académico. Lo que hacemos nosotros es que dentro de las medidas de bioseguridad tenemos una cámara de reconocimiento facial para temas de temperatura y contadores automáticos de aforo. Eso nos permite llevar el control y no superar lo que nos permiten las autoridades.

Víctor Hugo Zapata, gerente del centro de ferias Plaza Mayor, en Medellín. Archivo particular

¿Cómo ve la respuesta de expositores y visitantes a la reapertura?



Lo que nosotros estamos notando en Medellín es que el sector, en términos generales, estaba ávido y necesitado de actividad comercial. Eso lo digo fundamentado en las cifras. Por ejemplo, para la Feria empresarial y del emprendimiento, que fue con la que arrancamos, esperábamos 150 expositores y tuvimos 244. También esperábamos 4.000 visitantes y asistieron 11.867, casi tres veces más.



¿El Gobierno debería aumentar el aforo para eventos?



Los eventos que hemos realizado no han generado ningún brote de contagio. Hace poco tuvimos un evento que se llamó ‘Medellín y sus aliados’, con 27 embajadores, un número más alto de cónsules y cerca de 400 inversionistas del mundo y no tuvimos un solo inconveniente. Entonces, desde la exitosa experiencia de Medellín, donde contamos con el respaldo de la administración municipal, estamos completamente listos para que el Gobierno Nacional nos permita subir los aforos en los eventos presenciales.



¿Y los internacionales?



Por ahora, no han logrado una reactivación significativa, es gradual. Tuvimos hace más de un mes Colombiamoda y Colombiatex. Por fortuna, hubo expositores, periodistas y compradores internacionales, pero todavía no en el volumen del 2019. Hemos conocido todos de casos de personas con dificultades para viajar por restricciones sanitarias.



¿Cuál es la importancia de un evento para la economía?



Un evento no es únicamente lo que sucede. Alrededor se activan las aerolíneas, los restaurantes, los hoteles, las firmas operadoras de eventos, las empresas de litografía, las agencias de medios y las de relaciones públicas. En Medellín, tenemos un cálculo estimado de que el turismo de reuniones genera una derrama económica de US$250 por persona por día y esos US$250 se le inyectan de manera directa la economía porque la gente paga de contado su tiquete, su alojamiento, sus compras. El turismo Mice, como lo llamamos técnicamente, es un verdadero detonante de la economía.



¿Qué queda de esa inversión digital que se adoptó para los eventos virtuales?



La virtualidad todavía va a tener importancia en la industria de los eventos, la presencialidad no se da todavía en un ciento por ciento porque hay gente temerosa y hay restricciones de las autoridades. Entonces, por ahora, sigue siendo un complemento.



Las inversiones que realizamos el año pasado no se pierden y las mantenemos habilitadas. No se pierden porque nos han posibilitado recurrir a otras alternativas. Eso es lo que llamamos los eventos híbridos, la coexistencia entre la presencialidad y la virtualidad. Así será Expoartesano también.



