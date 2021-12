Gerfor estrena planta y crece en consumo de materia prima

Archivo particular

Gerfor, que fabrica y comercializa tuberías de PVC, griferías y tejas, cierra el 2021 con crecimiento en las ventas y una nueva planta.

(PVC Gerfor S.A., 50 años aportando a la calidad de vida de colombianos).

Su fundador, Germán Forero, recibió la semana pasada la Orden de Boyacá en Grado Superior de manos del presidente Iván Duque por su trayectoria empresarial de más de cinco décadas. El empresario presentó un panorama de la firma.

¿Cómo ha avanzado la compañía en estos años?

Nosotros nos hemos preocupado por traer tecnología de punta y hemos avanzado en la producción de todo tipo y a medida que la empresa crece se van haciendo las inversiones. Diría que lo más relevante en los tres últimos años ha sido la importación de maquinaria para producir tubería con una referencia que se llama S6. De momento es la única del país.

¿Para qué uso?

Para alcantarillado. Por otro lado montamos una planta bien interesante para la producción de barras de latón. Estamos en esa parte, ya terminando el montaje y comenzando a estabilizarla para llevar el producto al mercado.

¿Cuándo estará lista?

Hay que desarrollar el mercado que es un poco lento cuando se trata de una novedad, mientras se conoce y se gana la confianza de los clientes. Como nosotros somos fabricantes de grifería y valvulería nos quedamos con 30% a 40%.

¿Cuánto invirtieron en ese proceso?

Esto es supremamente dinámico y una cuando una empresa empieza a desarrollarse es difícil que siempre cuente con todos los equipos. Creo que nosotros hemos invertido mucho más de $80.000 millones en los últimos tres o cuatros años. Hay que entender que tenemos plantas en Guatemala y Perú y aveces cruzamos cifras, pero sí, estamos muy dinámicos y así seguiremos.

¿Tiene problemas para importar?

Nosotros hemos podido sortear la situación sin mayores problemas. El costo de un traer un contenedor ha pasado de 2.500 dólares a 15.000 y ha llegado hasta 18.000 dólares. Traemos materia prima - resina de PVC- de México y Estados Unidos. El costo se absorbe, pero finalmente le llega al consumidor.

(Gerfor invierte US$ 12 millones).

¿Cuáles son los resultados en medio de la pandemia?

El año pasado no tuvimos utilidades, pero este año vamos muy bien. Hemos crecido en el consumo de materia prima un 15%, en toneladas. Y vamos a estar muy por encima del 2019 y el 2020.

¿Cómo terminarán el año?

Este año vamos a tener en Colombia unos $370.000 millones, el año pasado tuvimos $220.000 aproximadamente, lo mismo que en el 2019. Y como grupo vamos a generar cerca de $620.000 millones. Las ventas nuestras para el sector Gobierno son más o menos un 40% a 50% de nuestra producción.

¿Cómo van los mercados en donde están?

Guatemala va bien, allá llevamos 22 años, es el 35% de lo que es la producción nuestra y va supremamente bien.

En Perú, nosotros nos instalamos hace 10 años y en este momento estamos llegando a punto de equilibrio porque desarrollar un mercado no es tan fácil. Los resultados nos dan satisfacción y confianza para continuar.

¿Contempla otro país?

Estamos consolidando lo que tenemos, en Colombia hay necesidades de automatización, lo mismo que en Perú y Guatemala. Esperamos completar lo pendiente y ahí sí pensaremos en otro país.

¿Cómo ve el 2022?

Es preocupante y muy delicada la situación política. La verdad es que el candidato Petro con anuncios como el de cierre de importación de alimentos y de parar la producción petrolera, habla cosas muy complicadas y no deja uno de asustarse.

¿Qué significa recibir la Cruz de Boyacá?

Representa una gran satisfacción. He trabajado porque me gusta trabajar pero no había pensado que podría recibir este reconocimiento.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA