Raro que una línea aérea que está en el suelo vuelva a volar

En el marco del congreso mundial de la Asociación Mundial del Transporte Aéreo (Iata), el reconocido empresario Germán Efromovich habló sobre cómo ve la reactivación de la industria, del avance de la nueva aerolínea que está asesorando en Italia y del panorama local con la salida de las low cost Viva y Ultra.



¿Cómo ve la reactivación del mercado aéreo?

​

El año pasado tuvimos un pico importante en la demanda, y es que luego de pasar mucho tiempo encerrados por la pandemia las personas querían salir, viajar e ir a un restaurante. Creo que este año no se verá un pico tan elevado de viajeros como el año anterior, pero las expectativas están puestas en la temporada de verano.



Ya luego proyectamos que el mercado se estabilice, claro con los diferentes aprendizajes que adquirimos durante la pandemia.



Por ejemplo, ya no se proyecta el mismo flujo de viajeros de negocios que se veía antes, pero sí creemos que el flujo de viajeros que buscan hacer turismo incremente. Y es que los turistas no quieren visitar la Basílica de San Pedro virtualmente.



Asimismo, se proyecta que sigan las integraciones entre las compañías, ya que este es un mercado bastante complejo, y muchos empresarios entran aquí por ego. Este no es un juguete fácil, y por eso siempre digo que la aviación es una ecuación matemática que solo tiene variables, más no constantes.



Ahora se observa que las aerolíneas están operando con márgenes muy bajos. ¿Cómo ve este panorama?

​

Voy a dar mi opinión. El mercado es competitivo, las aerolíneas tienen márgenes bajos y sufren mucho. Asimismo, vemos, por ejemplo, que los aeropuertos son un monopolio que están de manera abusiva aumentando las tasas y esos cobros al final terminan impactando al pasajero. En cuanto a las regulaciones, vemos que los países implementan diferentes reglas y esto debería ser igual para todos. Pienso que se debe implementar una regulación para todos, que también incluya los derechos de los pasajeros y sus obligaciones.



¿Cree que la salida de Viva y Ultra traerá consecuencias negativas al mercado?

​

Que salga una aerolínea no significa que el mercado no exista. El mercado sigue ahí. Es difícil que yo o cualquier persona responsable de una opinión si no se tiene toda la información. Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó con Viva y Avianca, incluso no tengo ni idea qué está pasando con la entrada de JetSmart o si van a construir un nuevo aeropuerto.



¿Cómo viene la nueva aerolínea en Italia, AeroItalia?



Un grupo de inversionistas me dio la tarea y el reto de crear una aerolínea en un mercado tan competitivo como lo es Italia. Hoy día, 15 meses después de haber iniciado, creo que hicimos historia porque en menos de dos años ya registramos resultados positivos. Estamos operando ocho aviones.



¿Tiene pensado llevar AeroItalia a Colombia?

​

Por ahora estamos iniciando y estamos en pañales. Tenemos que seguir creciendo en el mercado. Pero paso a paso.



¿Cómo ve la business class? ¿Cree que va a desaparecer?

​

Siempre va a existir la business class, porque alguien siempre estará dispuesto a pagar por un mejor servicio, por un mejor confort.



Si usted ve, en el fondo las low cost están vendiendo la business class porque le dicen al final si quiere un asiento con más espacio, si quiere una bebida o si paga por la bebida.



¿Usted seguirá detrás de Avián, la aerolínea argentina?



No estoy detrás de Avián. Yo estoy asesorando al inversionista que tiene todo el interés de reactivar Avián, pero en Argentina la cosa anda muy lenta.



El mercado argentino tiene muchas ventajas, pero todo está complicado. Mire, es muy raro que una aerolínea que está en el suelo vuelva a volar y Avián será la primera en la historia.



Uno de los retos que tiene el sector es la sostenibilidad, ¿En qué se debe trabajar?

​

Los aviones se compran de dos o tres fabricantes y emiten lo que emiten, no hay como evitarlo. Pienso que hoy día se está tildando a las aerolíneas como el gran villano, pero lo único que pueden hacer las aerolíneas es renovar las flotas, porque al final los nuevos aviones cuentan con tecnologías que permiten emitir menos.



JOHANA PAOLA MUÑOZ LORDUY

Periodista Portafolio