Germán Efromovich pone sus ojos en Alitalia

El empresario sudamericano German Efromovich y la compañía USAerospace Partners manifestaron este viernes su disponibilidad a invertir en la aerolínea italiana Alitalia, en crisis económica desde hace años, por lo que el gobierno programa su nacionalización.



USAerospace Partners, grupo estadounidense de compañías especializadas en operaciones aéreas (mantenimiento, carga, etc.), adelantó que está dispuesto a invertir 1.500 millones de dólares, por lo que solicitó una reunión con los ministros involucrados.



En una declaración citada por agencias de prensa italianas, la presidenta de USAerospace, Michele Roosevelt Edwards, aseguró que está lista "a discutir con el gobierno y el parlamento el mejor modelo" para la sociedad, a fin de garantizarle un futuro "duradero y estable".



USAerospace, que manifestó su interés en Alitalia en marzo pasado, compró en 2019 la marca y los activos de WOW Air, aerolínea islandesa de bajo costo.



Por su parte, Efromovich, ex accionista mayoritario de la aerolínea sudamericana Avianca, adelantó que estaba listo para invertir 1.000 millones de euros para adquirir Alitalia o para entrar a ser socio del Estado.



"Mi grupo, Synergy, no tiene recursos infinitos. Si Alitalia necesita 1.000 millones de euros, nosotros no tendríamos problemas", precisó en una entrevista con el diario económico Il Sole24 Ore.



"No pongo problemas para ser socio. Pero si logramos ser socios con el sector público, la única condición que pondría es la de cero interferencia de la política", agregó.



El empresario brasileño-colombiano, nacido en Bolivia, advirtió que tendrá que "estudiar primero la situación" para definir un plan estratégico.



El gobierno italiano planea crear una nueva empresa pública en junio para salvar a Alitalia, en la que inyectará al menos 3.000 millones de euros, y relanzarla aprovechando la crisis que golpea a sus competidores por la pandemia de coronavirus. Alitalia acumula pérdidas desde hace años y fue colocada bajo tutela administrativa en 2017.



Desde entonces, el gobierno ha buscado compradores, sin éxito. Interrogado sobre un posible plan de despidos para enderezar las cuentas, Efromovich afirmó que estudiará la situación, pero que "hay que ser competitivos o el negocio muere".



Efromovich perdió el pasado 25 de mayo el control de la aerolínea colombiana Avianca Holdings tras una "serie de incumplimientos" a un acuerdo de préstamo con la estadounidense United Airlines, que entregó la administración de la empresa al socio minoritario Kingsland.



Efromovich tomó el control de Avianca en 2004 cuando la aerolínea insignia de Colombia estaba en ley de quiebra, y bajo su mando inició un rápido proceso de crecimiento. Avianca Holdings la integran las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airline, con sedes en Centroamérica y Perú.



