Germán Efromovich volvió a Colombia con nuevos bríos

El empresario Germán Efromovich, rompió el silencio tras su salida de Avianca Holdings en el año 2019 y cerró el 2022 con anuncios de cambios en el sector de turismo.

Esto luego del anuncio de una mayor participación económica en la cadena de Hoteles Movich y la llegada de Aeroitalia a Colombia, uniendo así a los dos países.



Sobre el primer negocio, Efromovich anunció la compra por parte de los socios que él representa, del 49% faltante de la participación en la inversión de la cadena de hoteles, tras la salida del fondo Teka por temas contractuales. “Para nosotros no fue un motivo de alegría, porque los inversionistas a pesar de la pandemia invirtieron, a pesar de lo que se ha sufrido en este negocio del turismo de la pandemia, invirtieron en comprar esta parte.



También es la pérdida de un socio de calibre, tamaño y contribución que fue el fondo de inversión Teka en el crecimiento de esta organización”, dijo al respecto el empresario.



Sobre su avance, la cadena que completa ocho hoteles en el territorio, en palabras de Efromovich, ya batió record de ocupación e ingresos, lo que le permite tener en el radar llegar a destinos como Estados Unidos y Europa. Así mismo, cabe recordar que el empresario actualmente participa en la naciente aerolínea Aeroitalia, la cual completa un poco más de cuatro meses en el mercado, por eso, el interés de conectar la cadena de hoteles con este destino.



Del otro lado, Aeroitalia en medio de su plan de expansión no solo considera llegar a América Latina, sino especialmente a Colombia.



“La filosofía de nuestro trabajo era el servicio, la calidad y el respeto al cliente en Avianca, por eso fui invitado en Italia a formar y organizar una nueva empresa. La compañía esta próxima a cumplir un año, y va muy bien, ya tenemos utilidad, vuelos regulares y en enero llegaremos a 30 destinos, y en un futuro próximo empezaremos vuelos internacionales y especialmente en Latinoamérica y mi Colombia será un destino a aterrizar”, remarcó Efromovich.



Así la llegada de la firma italiana en América Latina será entonces en entre 2 o 3 años y Colombia encabeza la lista de los destinos predilectos de la aerolínea, esto debido a que el país actualmente no cuenta con una ruta directa que la enlace con la capital del país europeo.



En otros negocios, el empresario anunció la inversión por más de US$50 millones en la hacienda La Gloria, para impulsar el desarrollo de una planta de biocombustibles y alimentos.

Movidas en el mercado

Sobre la carta en la mesa de la Aeronáutica Civil para la integración de Viva y Avianca (aerolínea en la que él participó), Efromovich fue enfático en asegurar que no es nada novedoso y este tipo de acuerdos se realizan en todo el mundo como respuesta a los efectos económicos de la pandemia.



“No me cabe definir las reglas de los límites de cuándo se considera algo o no monopolio, para eso existen las entidades gubernamentales. Sin embargo, en el mundo entero el sector aereocomercial está sufriendo consolidaciones, van a ocurrir, son normales, si no se permiten va a haber quiebras de empresas, pero de darse, los órganos deben de manera inteligente evitar la quiebra y crear elementos para evitar monopolios”, explicó el empresario.

