Las mejoras que propone Gestarsalud al sistema de salud del país

El pasado lunes se posesionó el nuevo ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo. Pese a que el presidente Gustavo Petro mencionó que "el cambio de ministro no cambia la esencia de la reforma", con su llegada, se abre la puerta para negociar una reforma de la salud con trabas en el Congreso y fuera de él. En esa medida, Gestarsalud, gremio de las EPS de régimen subsidiado, le hace unas propuestas para "mejorar el sistema de salud".



Lo primero que afirman es que se hace necesario "construir una reforma que solucione los problemas de los usuarios", que están principalmente en la calidad de atención, la reducción de los trámites y el acceso a la misma. "En especial de la más vulnerable, con soluciones novedosas que no pongan en riesgo la operación del sistema de salud y por lo tanto la garantía del derecho", describe Gestarsalud.



Así, en cuanto al papel de las EPS, exponen que "no hay duda de que las EPS deben evolucionar en su función de aseguramiento y es necesario introducir unas reglas de juego en donde realmente el sistema reconozca positivamente a las entidades que agregan valor y mejoran los resultados en salud de la población", pese a reconocer que sí deben darse cambios, consideran "inconveniente mezclar los roles de aseguramiento y de prestación de servicios de salud en instituciones como los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que deberían concentrarse en la atención primaria altamente resolutiva".



Con lo anterior no quiere decir que estén en desacuerdo con el papel clave de los CAP para la prevención en salud y la atención rápida.



Frente a la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud, desde el gremio afirman que "debe mantenerse, porque es lo que permite controlar los gastos en salud y generar eficiencias dentro del sistema, pero debe ajustarse su reconocimiento en función de los resultados en salud y la satisfacción de los usuarios, como ya ha sido propuesto en este debate".



A su vez, resaltan la importancia del giro directo de la Adres, pero piden que esto "no signifique eliminar la función de aseguramiento en salud".



En esa medida, mencionan que "en el escenario de una reforma que mantenga en el sistema un responsable del aseguramiento es posible la extensión del giro directo. La Adres tiene los desarrollos y los procesos para hacerlo masivo y la facturación electrónica podría ayudar a controlar el estado de cada factura que debería resolverse en orden y sin privilegiar en la auditoría a ningún proveedor".



Pero un elemento clave que se propone desde Gestarsalud es que se fortalezca la Adres, porque "no resulta conveniente generarle a esta entidad mayores responsabilidades mientras tiene retos por desarrollar todavía. Por lo tanto la idea de que los fondos cuenta no requieren operatividad, ni dirección, ni personal o no generan gasto es realmente alejada de la realidad".

Adicionalmente, "el manejo de la tesorería para atención en salud de los recursos de la UPC que se reconozcan por cada afiliado puede darse en cuentas individuales por la Adres, que puede girar con fundamento en las auditorías que realice cada Gestora de Salud y Vida. De esa forma, los recursos para gasto en salud permanecerían como disponibles en la Adres y así se contabilizarían en cada Gestora mientras se ordena el pago por parte de estas entidades. Los rendimientos financieros que produzcan se utilizarían igualmente para la atención en salud", describe el gremio de las EPS del régimen subsidiado.



Otro de los puntos que le proponen al entrante ministro de Salud es que se tenga "un plan maestro de inversiones públicas en salud, el cual ya se plantea en el proyecto de Gobierno y en otras iniciativas e incluye las prioridades de inversión pública en todos los niveles de atención, incentivos a la inversión privada especialmente para inversión en zonas priorizadas por el propio Gobierno y recursos públicos frescos, diferentes al gasto recurrente en salud. Así mismo se deben contemplar incentivos para la inversión pública regional, especialmente con cargo a regalías".



Por otra parte y como elemento fundamental está la formación del personal médico, en ese sentido proponen "que se evalúe lo ya propuesto en otras oportunidades por otros Gobiernos y lideres del sector: que las IPS universitarias y acreditadas puedan titular especialidades médicas y se cree el programa de becas para formación de especialistas, con incentivos para la presencia de profesionales en las diferentes regiones del país. Debería ser posible establecer formas de pago o remuneración diferenciales para los prestadores que operen en municipios en los que, según definición del Ministerio de Salud, se deban generar incentivos para el Talento Humano".



