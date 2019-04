Gigante australiana llega al país con proyectos mineros

La gigante minera australiana Fortesqueu Metals Group (FMG) tiene la seria intención de iniciar su operación extractiva en el territorio nacional. Por esta razón está pidiendo pista para iniciar sus tareas de exploración en varios lugares del país.



Muestra de ello es que la citada minera viene radicando desde hace semanas ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), numerosas solicitudes para concesiones de exploración en áreas que son prospectivas de cobre y oro. Portafolio pudo establecer que hasta la fecha son 64 el número de peticiones, que la misma minera confirma en su página de internet.

OPERACIÓN INTERNACIONAL



La estrategia de la multinacional australiana hace parte de un programa de evaluación de oportunidades, no solo de exploración, sino también de producción en varios países de Suramérica.



Sin embargo, luego de los análisis técnicos y geológicos por parte del personal de Fortesqueu, en las oficinas centrales de esta empresa en la ciudad australiana de Perth, concentraron su atención en tres países: Argentina, Colombia y Ecuador.



“Se adjudicaron 32 concesiones de exploración en Ecuador y se inició la evaluación inicial del potencial de depósitos de cobre pórfido”, resalta la multinacional en su portal web.

Por su parte, en Argentina, en la provincia de San Juan, la multinalcional FMG mostró interés en algunos proyectos que están en exploración: Rincón de Araya (cobre), Calderón y Calderoncito (cobre y oro).



Para los analistas del sector minero, la llegada de FMG es un impulso a la industria extractiva del país, ya que los proyecto que ejecutarían son a gran escala e industriales, más en la producción de cobre.



“FMG actualmente tiene radicadas varias solicitudes de Concesión, lo que demuestra el gran interés en desarrollar proyectos en Colombia”, señaló Silvana Habid, presidenta de la ANM.



En la conferencia Latin America Down Under (Ladu), que se realizó en mayo del 2018, la minera FMG hizo pública su intención para iniciar operación en el país, incluso reveló en el evento que ya desde el 2017 elevó las primeras solicitudes de exploración.



Cabe señalar que Ladu es un evento que se realiza en Perth y tiene como objetivo central promover las relaciones entre la industria minera australiana y las economías de Latinoamérica.



DIVERSIFICAR LA OPERACIÓN



Recientemente, y ante varios medios de comunicación, la embajadora de Australia en Colombia, Sophie Davis, resaltó que FMG realizó una importante inversión en el país.



Incluso subrayó que esta multinacional minera es también la cuarta productora de minerales como el hierro, en el mundo, y que en la actualidad está diversificando su portafolio de operaciones, con una estrategia agresiva por fuera de Australia.



Por esta razón, la atención especial en Suramérica de la citada multinacional, con Colombia como uno de los países que se espera sea un punto de diversificación y operación.



“El valor agregado que tiene Colombia y que hace apetitosa su operación extractiva es la gran riqueza geológica que posee su subsuelo”, precisó la embajadora Davis.



La diplomática recalcó que el país no solo es rico en carbón y oro, también lo es en cobre, hierro, níquel, plata y esmeraldas. “Aquí hay una gran fuente de desarrollo, las empresas mineras de Australia tienen la mira puesta en Colombia, tienen una especial atención”, destacó.



Desde su fundación como empresa minera a gran escala en el 2003, FMG posee y desarrolla operaciones integradas que abarcan tres yacimientos de mineral de hierro en la región de Pilbara (oeste de Australia), el puerto Herb Elliott de cinco literas en Port Hedland y el ferrocarril para el transporte pesado de hierro, considerado como uno de los más rápido del mundo, en cuanto a industrias extractivas.



En cuanto a resultados financieros, la citada multinacional minera percibió ingresos de poco más de 8,8 billones de dólares australianos en el 2018. Además, se calcula que ha aportado más de US$100.000 millones a la economía australiana.



La empresa FMG seguirá con su operación de exploración en Colombia, pero no duda que a mediano plazo se convertirá en una de las grandes productoras de cobre en este territorio.



OPERACIÓN EXTRACTIVA



El interés de Australia como país inversionista comenzó por la operación minera. Los primeros desembolsos de capital por parte de empresas australianas en Colombia fueron precisamente en el sector extractivo.



En la actualidad el complejo carbonífero del Cerrejón tiene como tercer inversionista a BHP Billiton. Y en el departamento de Córdoba, el complejo de Cerromatoso es operado por South32. También la empresa Orica hace una interesante capitalización en modernas plantas para la fabricación de explosivos para proyectos de minería e infraestructura.



