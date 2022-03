‘Gilead quiere investigar con talento colombiano’

Gilead Sciences, Inc, la biofarmacéutica estadounidense tendrá una filial en Colombia para establecer operaciones directas y así llevar a cabo estudios clínicos e investigaciones de la mano con centros educativos en el país y expertos. Si bien esta empresa distribuye sus medicamentos en Colombia desde 2010 aproximadamente, esta oportunidad tiene un propósito de innovación en fármacos y terapias para las principales enfermedades virales como: el VIH y la Hepatitis C, además de un interés en mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.



En ese sentido, Ahmed Afifi, vicepresidente para Latinoamérica de Gilead Sciences Inc, explica por qué la empresa eligió a Colombia como un aliado para este proyecto.



¿Por qué tener una operación directa en Colombia?

Colombia siempre ha sido un país estable, económicamente hablando, si lo comparamos con los demás de América Latina. Además, recientemente ingresó a la Ocde y se le reconoció como uno de los mejores en crecimiento.



Por otro lado, cuando observamos las inversiones durante todas las crisis financieras previas que se han presentado en los últimos años, es importante que los Gobiernos demuestren resiliencia, y esto es lo que ha hecho este país. Además de hacer parte de los Estados que respetan la iniciativa privada, que es el aspecto más importante para cualquier compañía que quiera llevar innovación a un país.



¿Con esta alianza, en qué se beneficia el país?

La inversión podríamos reconocerla en términos de hallazgos, prevención y concientización de los pacientes. En pocas palabras: un aporte a la salud pública de un Gobierno, en este caso el colombiano. Entonces, si queremos tener este tipo de colaboración, Gilead requiere de la experiencia y talento del mercado colombiano, personas que ya tienen el conocimiento, y la pericia de cómo construir un enfoque y proyecto con los recursos que van a venir de la matriz latinoamericana o de San Francisco.



¿Cómo Gilead podría contribuir a Colombia en el tratamiento del VIH?



Cuando hablamos, no sólo de VIH sino también de Hepatitis C, Gilead es una compañía líder. En Estados Unidos, tres de cada cuatro pacientes de VIH utilizan medicamentos de nuestra farmacéutica.



Desde hace mucho tiempo, creamos el esquema de una sola tableta, para tratar este virus, y así pasar del ‘cóctel’, como muchos pacientes lo llamaban al ser 15 0 20 pastillas al día, a una sola dosis. Con esto quiero decir, que este es el tipo de innovación en tratamientos que Gilead quiere ofrecer al paciente colombiano.



Gilead tuvo reuniones con algunos expertos y grupos sociales, ¿cómo fue eso?

Hemos hecho alianzas con 12 líderes de opinión y cuatro sociedades civiles.



En esos encuentros escuchamos cuáles son sus principales problemas, y cómo desde la compañía podemos ayudar y apoyar al sistema público para que estemos seguros de que exista el acceso a medicamentos y tratamientos.



Por ejemplo, en el caso de la migración venezolano, desde Gilead, donamos US$1,5 millones a fundaciones estadounidenses, latinoamericanas o directamente a las venezolanas para atender a los pacientes con VIH.



¿En qué ciudades hará presencia esta filial?

No hay una ciudad específica, sino que será en toda Colombia. Probablemente habrá algunas ciudades que serán más relevantes.



¿Con esta operación directa, emplearán colombianos?

Al construir una filial en este país, se abren muchos puestos y oportunidades de empleo para que colombianos ingresen a Gilead. De hecho, actualmente, ya tenemos algunas personas contratadas.



El plan es continuar reclutando profesionales para el área de ventas, de mercadotecnia, el área de educación médica y de regulación legal financiera. Estamos construyendo una filial completa, que quiere invertir mucho en la contratación y ofrecer empleos a los colombianos, porque creemos que hay mucho talento.



¿Cuáles son los objetivos de esta filial en el país?

Primero, contribuir a la salud pública de Colombia, creando concientización y educación en el área de enfermedades infecciosas.



Segundo, por supuesto, dando acceso a medicamentos para en enfermedades infecciosas como VIH, Hepatitis C, antimicóticos y otras enfermedades infecciosas.

Sin embargo, también queremos introducir innovación en oncología, tenemos grandes planes para este país.



¿Cómo será el proceso de investigación en innovación?

Sabemos que tienen buenas instituciones en Colombia y expertos en diferentes campos, por eso queremos trabajar con ellos y generar estudios clínicos que posicionarán al país.



