La 'batalla' en la que está el empresario Gilinski contra el GEA

El diario 'Financial Times' realizó un análisis sobre "la batalla" por los negocios entre el empresario Jaime Gilinski Bacal y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), del cual hacen parte las empresas Nutresa, Grupo Sura y Grupo Argos.

(Vea: Sura, Nutresa y Argos se reunieron con inversionistas árabes de IHC).

"La batalla de adquisición de 20.000 millones de dólares de Colombia se vuelve fea después de una lucha de un año", afirmó el medio británico, haciendo referencia "a los 20.000 millones de dólares de los activos corporativos del GEA, unos de los más selectos de Colombia".

Y agregó que las ofertas públicas de adquisición (opa) de Gilinski por Nutresa, Grupo Argos y Grupo Sura han sido las batallas de adquisición más amargas de América Latina y ahora se dirigen "a los tribunales después de 14 meses de ofertas hostiles y calumnias".

El contexto

'Financial Times' se refiere a Gilinski como un "depredador multimillonario" y al GEA como "a la alianza empresarial más poderosa de Colombia".

Según el medio, las opa por las tres compañías del GEA dejaron claro que el objetivo "era desbloquear una red de participaciones cruzadas que protegían al trío de postores hostiles. Esto le daría a Gilinski el control de activos por valor de más de la mitad del mercado de valores del país".

(Vea: Gabriel Gilinski vuelve a la junta directiva de Grupo Sura).

Recordó que los accionistas pequeños y los fondos de pensiones vendieron sus participaciones en las empresas "tentados por una gran prima sobre los precios de las acciones que habían tenido un desempeño deficiente durante años", pero que inversionistas más grandes no cedieron a las ofertas.

"A medida que la batalla se ha intensificado, las denuncias de influencia indebida, amenazas, gobierno corporativo laxo y cobertura sesgada han estado volando entre los Gilinski y el GEA" complementa.



Jaime y Gabriel Gilinski en la junta de Sura.

Los ataques de lado y lado

Por ahora, y tras gastar 2.900 millones de dólares en sus siete opa, Gilinski tiene el 39 % Sura y el 31,5 % de Nutresa. Mientras que en Argos nada, pues no logró lo deseado.

(Vea: Grupo Sura y Gilinski; de los negocios en Bolsa a la Justicia).

“Por el momento, Gilinski no controla nada. Y no inviertes más de 2500 millones de dólares para no controlar nada”, le dijo al 'Financial Times' Daniel Guardiola, analista de BTG Pactual.

Y es aquí cuando los dardos de lado y lado se han lanzado.

Por un lado, Gabriel Gilinski, hijo de Jaime Gilinski, le dijo al diario británico que buscan acabar con las participaciones cruzadas en las empresas del GEA (los gerentes se eligen entre sí y a sus directorios), "pues conduce a una falta de responsabilidad y transparencia”.



(Vea: Investigación al GEA sería un proceso lento para resolverse).



Y afirmó que Nutresa, Grupo Argos y Grupo Sura perdieron el 80 % del valor de mercado antes de las opa, pasando de valer 27.000 millones de dólares a 7.000.

Nutresa fue fundada en 1920 y cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 colaboradores. Archivo particular

Gilinski hijo, además, señaló a los gerentes del GEA de estar defendiendo sus intereses y de no preocuparse por por el valor de las acciones: "Administran las empresas como un club de campo en beneficio de la gerencia".

En el otro lado de la 'batalla' están diferentes actores. Desde Grupo Sura, informó el 'Financial Times', se acusó a los Gilinski de tener "una relación acogedora con los presidentes colombianos actual y anterior, Gustavo Petro e Iván Duque, ayudándolos a asegurar decisiones regulatorias favorables".

El diario también recogió varias opiniones que apuntan a la revista 'Semana', propiedad de los Gilinski, como un medio para desprestigiar al GEA.

“No se pueden destruir 77 años de historia con una revista y algunos ataques aislados”, comentó Gonzalo Pérez Rojas, presidente de Sura.

Edificio del Grupo Sura. Archivo particular

Y el periodista Daniel Coronell dijo que 'Semana' es usada para "elogiar a los funcionarios que necesitan, como los reguladores, y para atacar a quienes se les oponen”.

Otros ex directivos del GEA aseveraron que recibieron amenazas de los Gilinski para vender acciones.

(Vea: Qué le queda faltando a Gilinski por meterse en el GEA).

Lo que viene

En la conclusión de su amplio análisis, el 'Financial Times' recordó las impugnaciones legales que se han lanzado ambas partes.

Dijo que Sura y Argos lograron órdenes judiciales "de que la votación del directorio de Sura para vender su participación en Nutresa no fue válida", pero que la Fiscalía está investigando una posible influencia indebida en el sistema de judicial.

Y que se está investigando si el GEA está actuando como un grupo económico. De ser así, "podría perder el poder de voto de las participaciones cruzadas, dejando de existir en su forma actual".

Al final, manifiesta que el sistema judicial colombiano es "tortuoso" y que la 'batalla' Gilinski vs. GEA podría solucionarse con un "acuerdo negociado".

(Si quiere leer el reportaje completo del 'Financial Times' haga clic aquí).

PORTAFOLIO