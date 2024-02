El camino que ha recorrido el Grupo Gilinski para tomar el control de Grupo Nutresa

Luego de que hace 27 meses el industrial y banquero Jaime Gilinski Bacal se propuso adquirir hasta el 62,62% del Grupo Nutresa a través de una oferta pública de adquisición (OPA), junto con un socio de Emiratos Árabes Unidos, hoy ya tiene el 76,9 % y en las próximas semanas, si todo sale como lo espera, adquirirá el restante 23,1 % del principal grupo procesador de alimentos del país y con una fuerte presencia internacional.



Luego de más de dos años en los que hubo varias OPAs, tensión, demandas, contrademandas, múltiples asambleas extraordinarias y hasta intervenciones del alto Gobierno, las cosas se calmaron tras un acuerdo que a mediados de 2023 lograron Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en Madrid, España, para que el primero se quede con Nutresa, pero a su vez devuelva la participación que también adquirió a través de OPAs hostiles en Grupo Sura.



Ayer el Grupo Argos, Grupo Sura y las demás partes que estuvieron involucradas en el Acuerdo Marco celebrado el 15 de junio de 2023, realizaron el primer intercambio de acciones.



Grupo Argos permutó todas las acciones ordinarias que tenía en Grupo Nutresa a cambio de 36.070.836 títulos ordinarios de Grupo Sura de propiedad de JGDB, Nugil e IHC (Grupo Gilinski), y de 14.932.413 acciones ordinarias de la Sociedad Portafolio, de propiedad de Nugil.

Como Grupo Sura también recibió acciones propias y mientras estas estén readquiridas, sus derechos están suspendidos por disposición legal, el Grupo Argos realizó aportes de acciones de Grupo Sura a un patrimonio autónomo que no ejercerá derechos políticos.



Así, Grupo Argos no ejercerá derechos políticos más allá del 49% de las acciones representadas en una asamblea de accionistas de Grupo Sura.



Lo anterior, considerando que como holding de infraestructura del GEA no tiene la intención ni la vocación de constituirse en controlante de Grupo Sura.



Siguiendo con la ejecución del Acuerdo Marco y en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 079 de 2024, Grupo Argos, Grupo Sura, Graystone Holdings, sociedad designada por IHC, JGDB y Nugil avanzarán en la formulación de una OPA de hasta el 23,1% de las acciones en circulación de Grupo Nutresa, que será realizada de forma conjunta y no solidaria con destino a todos los accionistas de Nutresa.

Gilinski El Tiempo / cortesía

Los trámites de la OPA se realizarán en los próximos días y se esperaría que quede finalizada en marzo.



Grupo Argos y Grupo Sura ofrecerán adquirir, a prorrata de las participaciones que tenían en Grupo Nutresa, hasta el 10,1% de las acciones, por una contraprestación consistente en una combinación de acciones de Grupo Sura y Sociedad Portafolio o US$ 12 por acción y Graystone Holdings, JGDB y Nugil ofrecerán adquirir en dinero a ese precio las acciones que excedan del 10,1% de las acciones en circulación, hasta un máximo de 13%, completando así la oferta por el 23,1% de las acciones en circulación de Grupo Nutresa.



Una vez finalizada la oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Nutresa se llevará a cabo el segundo intercambio, con el que las partes culminarán las operaciones previstas en el Acuerdo Marco.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio