¿Por qué los gimnasios están tan adelantados en la vacunación?

Archivo particular

Los gimnasios, uno de los sectores que más ha sufrido a lo largo de la pandemia por las restricciones para operar, han podido acelerar el proceso de vacunación.



Así lo reportan las cadenas Smart Fit y Bodytech, al ser consultadas al respecto.

La primera explicó que su personal “ya está vacunado” y que sus sedes se han preocupado por ser seguras para sus clientes.



Por su parte, Bodytech explica cómo ha sido el proceso para que buena parte de los colaboradores estén protegidos.



Según el último reporte, 3 de cada 4 colaboradores, es decir el 75% ya tiene una dosis, mientras que uno de cada dos, es decir el 50% ya tiene la segunda dosis.

En Colombia, la cadena tiene 91 sedes y 1.400 colaboradores en total.

Bodytech opera como una IPS. Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Alejandro Sarmiento, director científico de la cadena, explica que la posibilidad de alcanzar esa cobertura de inmunización tiene que ver con la condición con la que la marca presta sus servicios.



Y en ese sentido, precisa que desde el 2006, Bodytech opera como una IPS, teniendo en cuenta la filosofía que ha tenido desde su fundación de mostrar en el ejercicio físico una fuente de bienestar y salud.



“Hoy nos sirvió en el proceso de vacunación porque la priorización hace que ciertas personas se puedan vacunar antes que otras”. En ese sentido, en febrero se aplicó ese beneficio para el personal del área médica (fisioterapeutas, médicos y nutricionistas).



Luego, desde mayo - cuando salió la reglamentación correspondiente- se empezó a beneficiar al personal que no es profesional del sector de la salud, pero sí contacto directo con las personas que atiende la institución. “Cuando me refiero a servicio al cliente en el caso de nosotros se involucra a los entrenadores, los asesores y los gerentes que están en las sedes”, explicó Sarmiento.



Como empresa, más o menos el 40% de personas corresponde a los entrenadores de planta y si se suman los que se dedican a las clases grupales y a los personalizados, ese porcentaje puede aumentar a 60%.



Sarmiento señala que la cadena ha sido cuidadosa y responsable para no bajar la guardia en las normas de bioseguridad y esa ha sido la invitación a usuarios y colaboradores.



PORTAFOLIO