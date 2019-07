Giraffe Cool espera entrar a Canadá y EE. UU. en el 2019

Moda y creatividad son dos conceptos que tienen claro Harry Ocampo y Alejandra Rivera, fundadores de Giraffe Cool, empresa colombiana nacida en 2015, que diseña, produce y vende medias para mujeres y hombres a través de dos líneas, moda y salud.



Con el fin de satisfacer un mercado local en el que no eran tan usual los colores y diseños en los calcetines, Harry (publicista) y Alejandra (administradora de empresas con experiencia en el sector textil) decidieron unir sus talentos y emprender en este negocio.



En entrevista con Portafolio, Ocampo comentó los nuevos movimientos de la firma y las expectativas para este año, entre las cuales esperan llegar a mercados como Canadá y Estados Unidos a través de aliados.



Sobre la producción actual dijo que al año pueden tener entre tres o cuatro lanzamientos de un diseño.



También comentó que al mes están produciendo y vendiendo en promedio 5.000 pares. A se vez resaltó que la planta que tienen ubicada en Cali tiene capacidad para 10.000 pares al mes, con lo que pueden ir abasteciendo el ingreso a los nuevos mercados.



Es de resaltar que con la llegada a Canadá y Estados Unidos, la firma completaría presencia en cinco países, pues ya están en México, Ecuador y Panamá, a través de aliados.



En este aspecto el empresario dijo que, entre las expectativas de la firma, este año esperan que las exportaciones signifiquen 30% del total de las ventas de Giraffe Cool.



Ocampo destacó que iniciaron el emprendimiento con cinco diseños y actualmente tienen más de 40. Sobre este punto dijo que el foco de la compañía no es sacar medias porque sí, sino que cuidan muy bien el manejo de los colores y diseños para facilitarle a sus clientes qué pares escoger.



“Diseñamos calcetines para personas que se mantienen a la vanguardia de la moda, personas que por su forma de vestir demuestran seguridad, organización y liderazgo”, dijo Ocampo.



Además aseguró que uno de sus plus en el mercado, más allá de la calidad y el diseño, es la presentación del producto y que cada par de medias trae consigo cordones que le ayudan a las personas a combinar sus calcetines de una mejor manera.



Según el emprendedor, por el momento Giraffe Cool no está pensando en incursionar en el segmento de niños, sino fortalecer su presencia en el nicho de adultos.



Precisamente, Ocampo dijo que el próximo miércoles, en la Feria Buró en Bogotá, lanzarán una línea exclusiva para mujeres con cinco diseños, la cual, en lugar de ir acompañada de cordones traerá una balaca o moña por cada par.



Aunque no se refirió con muchos detalles sobre el tema, el cofundador le comentó a este diario que esperan el próximo año incursionar en el mercado de medias veladas para mujeres con su toque artístico. “Nos las han pedido mucho. Vamos lento, pero seguro. En 2020 podríamos tener este producto desarrollado”, agregó.



De otro lado comentó que por ahora no tienen en el radar desarrollar nuevas categorías como ropa interior, vestidos de baño u otros, sino que se quieren enfocar en las medias.



Por lo anterior, desde el año pasado tienen la línea de compresión que básicamente ayuda a las personas que tienen mala circulación o deben estar mucho tiempo de pie.

“Nos dimos cuenta de que en este segmento no habían medias con diseño y el hecho de que necesites calcetines especiales no debe obligarte a usar algo aburrido o sin color”, comentó.



Respecto a los canales de distribución, Ocampo dijo que venden las medias a través de su página web, o de tiendas de diseño, entre las cuales destacan su presencia en Inkanta, con más de 30 puntos, donde en junio ya tenían crecimiento de 14% comparado con el mismo mes de 2018.



Sobre las expectativas de crecimiento en 2019, el cofundador dijo que esperan incrementar sus ventas más de 12%. Es de resaltar que el año pasado Giraffe Cool logró comercializar 50.000 pares y este año esperan que ascienda a 60.000.



Valerie Cifuentes Martínez