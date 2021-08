Glamping, un modelo turístico que vuelve a ‘respirar’ tras la pandemia

Archivo particular

Buscar que los viajeros se reconecten con la naturaleza sin sacrificar la comodidad y el lujo, es la gran apuesta del modelo turístico ‘Glamurous Camping’, más conocido como ‘glamping’, cuyo concepto se ha abierto campo en Colombia, un país en el que los destinos de playa son el “rey del turismo”.



Si bien este modelo venía teniendo una gran acogida desde antes de 2018, la pandemia derivada del covid- 19, le ha dado un nuevo impulso, ya que el virus trajo consigo una nueva forma de consumo y de hábitos de las personas, que está más alineado con espacios abiertos, interacciones al aire libre, y la consciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza como “pulmón del mundo”.



Según explica el empresario Andrés Felipe Giraldo, CEO de ‘El Color de mi revés’, un proyecto ecoturístico ubicado en la Vereda Montaño, Antigua Vía al Nevado del Ruiz (Manizales), la preferencia por esta tendencia se ha visto reflejada en la primera etapa de la reactivación económica, ya que en las últimas semanas el sector ha tenido una ocupación a niveles prepandemia, ante el interés de los viajeros por estos espacio.



Aunque la reapertura del turismo empezó hace ya algunos meses, solo hasta ahora se están empezando a consolidar los resultados en este sector, ya que el paro nacional frenó el impulso que estaba teniendo el segmento en la temporada de vacaciones de finales del año pasado y comienzos de 2021.



“La reactivación inició en forma después del paro nacional porque antes de eso todavía había muchos temores de las personas por viajar. Luego comenzaron los bloqueos y esa situación casi nos quiebra en un mes, algo que no había logrado hacer la pandemia en más de un año. La afectación por el paro fue tal, que no teníamos insumos para nuestros pocos visitantes, y la zozobra por la situación llevó a una caída histórica en la ocupación”, le dijo a Portafolio.co Andrés Felipe Giraldo.



Hoy el panorama mejora, ya que el mejor ritmo en el proceso de vacunación en el país ha llevado a muchos a que vuelvan a viajar, los miedos por los bloqueos y la afectación del orden público se han disipado, y arranca una época del año que tradicionalmente ha tenido una alta demanda de planes turísticos, lo que ha devuelto la esperanza a este sector.



“Hemos visto también el regreso de viajeros extranjeros. Nosotros somos fuertes en el turismo de avistamiento de aves, y ya han venido varias personas del exterior a fotografiar nuestros paisajes, no en la misma cantidad de antes, pero sí hemos visto una mejora sustancial de visitantes internacionales”, agrega Giraldo.



Según las más recientes cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, recogidas en el centro de Información Turística (CITUR), sistema integral para el manejo de las estadísticas de turismo de Colombia, en junio de 2021 ingresaron a parques nacionales cerca de 76 mil visitantes, es decir, 53,6% menos que el mismo periodo de 2019. Sin embargo, el año pasado, para esta misma época, la visita de personas a estos lugares cayó 69,2%, lo que demuestra una mejora significativa y es un indicio de que el ecoturismo vuelve a respirar.



JAVIER ACOSTA

Periodista Portafolio