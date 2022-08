Cómo llegar a ser una empresa de innovación más que de construcción

En medio de las discusiones sobre sostenibilidad y la disminución en utilización de plásticos de un solo uso, la empresa Glasst ha generado una serie de desarrollos que le apuntan a la transformación del sector de la construcción.



Esto les ha valido reconocimientos como el de la Andi a ‘Creación de Empresas’ o el de iNNpulsa a ‘Empresa más Innovadora’, en los últimos 5 años. Juan Camilo Botero, CEO de la empresa, explicó que cerrarán una ronda de inversión con la que buscan desarrollar más productos y llegar a nuevos mercados.



Han sido reconocidos como una las empresas más innovadoras y también la Andi los reconoció. ¿Cómo llegan a ser una empresa de innovación más que de materiales

de construcción?

Es la filosofía con la que fundamos la empresa, que es hacer las cosas diferentes. En los diferentes sectores de la economía se habla de innovación incremental y disruptiva. Nosotros somos más de lo segundo, por más que tengamos un portafolio de productos que vamos mejorando cada día más. También hemos innovado mucho en nuestro modelo de negocio, en cómo dejamos de pensar en la competencia y cooperamos.



¿Cuáles son los productos y cómo se han comportado en sus ventas?



Empezamos con el Protector Universal, es una tecnología nuestra basada en un material biodegradable patentado que reemplaza las películas plásticas de un solo uso en la construcción. Ahora en la ley de plásticos de un solo uso hay un artículo que dice que se van a prohibir los plásticos de un solo uso para protección en obra y nosotros vamos a ser ese sustituto. Generamos un producto que es biodegradable y compostable y permite ahorrar al constructor hasta 50% en sus tiempos de limpieza. Tenemos también el desmoldante de concreto. Estamos llegando a ser los líderes en el segmento de edificaciones porque es un producto que se comporta muy bien, no contamina y no irrita a los obreros de obra.



¿Qué productos tienen en desarrollo?



En el último trimestre vamos a lanzar la pintura removible que va a ser el primer producto vendido directo al consumidor final.



Es una tecnología colombiana que va a revolucionar a la industria. Usamos la misma tecnología que ya está disponible para elegir el color de la pintura desde el retailer. Entregamos una base y las personas van a poder elegir su color. Además tenemos 5 líneas de producto en desarrollo para el cual tenemos a un equipo muy preparado. Tenemos por ejemplo el aislante térmico que necesita menos espacio y cuya conductividad es prácticamente cero.



¿Cómo evalúan la ley de plásticos de un solo uso y los avances en materia de sostenibilidad?



El plástico es uno de los mejores inventos de la humanidad. El tema es que le hemos dado un mal manejo, porque es muy barato y lo hemos usado en casi todo.



No hay que satanizar al plástico, sino usarlo en lo que necesitamos. La ley de plástico de un solo uso es un tema muy concertado y va a aportar bastante al país. No todo debe ser biodegradable sino que entre menos recursos se tenga que usar es mejor. La sostenibilidad se mira desde el punto de vista de que algo no contamine pero también hay que ver la cantidad de recursos usados.



¿Cómo ha sido su expansión a otros países? ¿Qué papel ha jugado sus inversionistas?



La inversión inicial que tuvimos fue por parte de Conconcreto y Pintuco, que nos dieron un capital para organizar la compañía. Ahora estamos en proceso de cerrar una nueva ronda de inversión qué será muy importante y nos va a dar las herramientas para desarrollar mercados en los que ya estamos como México, Colombia, Chile, Estados Unidos, entre otros. Buscamos crear productos que se puedan usar en cualquier parte y tengan una gran escalabilidad.



¿Cuál es su plan de expansión o tienen pensado solo consolidación?



Nuestra apuesta es terminar 2023 operando en 7 países completamente, incluyendo Estados Unidos. La idea es que en 2024 podamos llegar a Europa, porque somos una compañía global. Apostamos a hacer eso.



¿Para eso buscarían nuevos socios o con los que están?



Hace poco cerramos una ronda de inversión de capital de riesgo que nos va a dar la capacidad financiera para atraer el talento qué nos permita seguir creciendo. Ahora con la inversión qué AkzoNobel hizo en Pintuco vamos a quedar como socios de una multinacional enorme que nos puede dar una gran hoja de ruta de expansión.



¿Han pensado en saltar del sector de la construcción hacia otras industrias en las que puedan innovar?



Sí. Creemos que vamos a empezar con la industria de los empaques; estamos haciendo un desarrollo que es como una de las películas de plástico que se estiran y estamos buscando crear rollos de este tipo que permitan reemplazar al vinipel en la industria del empaque.



A nosotros nos falta tiempo y los recursos necesarios que es lo que estamos buscando para ingresar a otras industrias. Estamos en la construcción, pero creemos que en los próximos años podemos ingresar a otras industrias con materiales disruptivos.



DANIELA MORALES SOLER

PORTAFOLIO