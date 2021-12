‘La reactivación ya se nota en los bares y restaurantes’

Con marcado optimismo sobre el cierre del 2021, pese a las dificultades para importar, la compañía Global Wine & Spirits trae al mercado un whisky japonés que busca agitar el segmento premium.



Su gerente general, Vladimir Ruiz, explica las metas con este producto y dice que la reactivación se nota en bares y restaurantes con un consumo "mayor que el de antes”.



¿Por qué traen a Colombia un whisky japonés?



La razón principal es que en el mundo el whisky de este origen está creciendo y está de moda, y vimos una oportunidad para Colombia. Nos demoramos dos años en lograr hacer el negocio con la gente de Mars para traerlo. Va dirigido a amantes de whisky, amantes de las maltas. La categoría single malt es una de las que más crece en el país. Hay una cantidad de consumidores que están probando mucho estos productos y por eso nos decidimos a traerlo.



¿Cuál es su competencia?



Los single malt premium, de 15 años en adelante. Hoy en el país pueden estar por el orden de unas 20.000 cajas y nuestra intención es, al menos, lograr 1.000 cajas, el 5% de esa categoría.



¿Cómo es frente al mercado de whisky?



Es pequeño pero va en aumento, el whisky crece en el país por los productos de primer precio, que compiten con el aguardiente. A nivel nacional pueden ser 1,5 millones de cajas y 800.000 cajas por las marcas de primer precio. Luego vienen los de 12 años, con unas 400.000 o 600.000 cajas y, al final, quedan single malt y los de más de 12 años como categoría premium. Entonces es un negocio pequeño pero para nosotros es importante estar en ese segmento de alto valor.

Vladimir Ruiz, gerente general de Global Wine & Spirits. Archivo particular

¿Y el whisky frente otros licores?



Lo primero es que hay una transición de consumo de aguardiente a esos whiskies de primer precio. La estrategia de bajo precio ha hecho que el consumidor empiece a migrar y la categoría crezca en los últimos dos años. Y, luego, están estos consumidores jóvenes que quieren probar cosas nuevas, que no quieren estar dentro de las marcas tradicionales y ahí viene el desarrollo de las marcas single malt y a eso es a lo que apostamos. El whisky viene creciendo un poco mejor que las otras categorías de importados.



¿Tienen dificultades para importar?



Hemos tenido muchos problemas con el proceso abastecimiento. El problema arranca porque las plantas no tienen vidrio, etiqueta, cartón por la misma crisis logística, así que hemos tenido una restricción de cantidad disponible en cada uno de los orígenes. Y luego viene el problema de traer esas cajas disponibles al mercado colombiano. Nuestro abastecimiento ha venido retrasado todo el año.



¿Pero las marcas están?



Están, no en la cantidad que el mercado seguramente pueda demandar ahora en diciembre. Vamos a seguir con ese problema de una reducción de mercancía comenzando el 2022, se va a ver que los inventarios en todos los canales van a estar muy bajos, pero a los ojos del consumidor creería que la mercancía va a estar suficiente para el cierre del año.



¿Y los precios?



En general nuestros competidores hicieron aumentos en septiembre y octubre entre un 7% y un 10% por los mayores costos logísticos y por la tasa de cambio. Nosotros, afortunadamente, logramos mantenerlos para el cierre del año. Pero en el comienzo del próximo seguramente vamos a tener que hacerlo por las mismas razones.



¿Cómo les ha ido con la reactivación de los bares y los restaurantes?



Siguen siendo un canal muy importante para nosotros, para la construcción de las marcas y para que los consumidores prueben nuestros productos. Los dos canales han tenido una pospandemia muy positiva, de mucho consumo, un poco más que antes de la pandemia y demandando productos de mayor precio. Ha sido muy positivo en las principales ciudades. De pronto, en la ciudades turísticas, tipo Cartagena, la cosa ha ido más despacio. El turismo extranjero va más despacio en esa reactivación.



¿Los negocios de la compañía están a nivel prepandemia?



Ya, se logró. Vamos a cerrar con números positivos contra el 2019. Entonces al final, el consumo de vinos y de licores se reactivó, se mantuvo y ha venido creciendo. No he podido ver números de la industria nacional pero estoy convencido que se tuvo que haber visto afectada por el crecimiento de las bebidas importadas. El consumidor está viendo muchas más opciones: whiskies, tequilas, vodkas, ginebras con precios que no tienen una distancia tan marcada como antes.



¿Diciembre será extraordinario?



Creo que sí, veo un cierre de año con mucha motivación de poder volver a reunirse y de celebrar. Y eso va a ser muy positivo para la compañía y esperamos que todo el mundo celebre con mucha responsabilidad y tengamos un cierre muy bueno.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio