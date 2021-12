Razones por las que la globalización sería más fuerte tras la pandemia

Pese a que al inicio de la pandemia expertos y analistas apuntaron que la crisis derivada de la covid-19 podría suponer el fin de la globalización, lejos de cumplirse esa afirmación hoy este proceso probó su resililiencia en el último año y medio y se encuentra en su momento de mayor apogeo.



Así lo afirma la última edición del informe DHL Global Connectedness Index 2021 que realiza la empresa mundial de logística, DHL, en asociación con la Universidad de Nueva York y que fue presentado ayer en Londres, Reino Unido.



“La globalización es mucho más resiliente de lo que se había pensado al inicio de la pandemia (...) el comercio mundial nunca había sido tan fuerte y este sector ha sido un factor clave en la recuperación económica tras la pandemia”, aseguró Steven A. Altman, investigador sénior y profesor en el Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.



Según muestra el índice que elabora DHL junto a la U. de Nueva York, la conectividad global presentó un pequeño decrecimiento en 2020, mientras que en 2021 recuperó lo perdido y ya presenta avances.



Para apoyar esta visión, el informe incluye algunas cifras como el hecho de que al inicio de la pandemia, el 83% de los empresarios aseguraba que iba a utilizar el ‘nearshoring’ para acercarse a donde están los clientes, mientras que este año, después del miedo inicial, esa cifra bajó hasta el 23% de los consultados.



Además, el reporte también asegura que pese a que la pandemia presagió un incremento de la regionalización de rubros como el comercio o la inversión, “no hay datos ni evidencia de que este proceso se esté dando, sino todo lo contrario”, aseguró Altman.



Para ello, el experto de la Universidad de Nueva York asegura también que nunca se han recorrido distancias más largas para el comercio como las de hoy en día. En concreto, el reporte apunta que en 2020 se recorrieron,en promedio, en el transporte de mercancías casi 5.100 kilómetros, la cifra más alta de la historia.



El DHL Global Connectedness Index 2021 utiliza la información de varios factores para general el índice, los cuales son: la marcha del comercio, el flujo de inversión, el tráfico de la información y también el movimiento de personas.



En este sentido, el comercio ya empezó a presentar cifras positivas antes de terminar el 2020, y como indica el reporte no solo presentó una “recuperación sin precedentes, sino que los intercambios de bienes ya están 5% por encima de los niveles prepandemia y crecerá por encima del PIB durante este 2021".



Además de esto, la composición de los productos que se exportan cambió en tan solo un año lo mismo que tomaría alrededor de 5.



Por otro lado, en cuenta a los flujos de IED, pese a que esta cayó 35% en 2020, en 2021 recuperará todo lo perdido por la pandemia.



Aún así, pese al pequeño impacto de la pandemia en estos factores, el reporte de DHL también apunta que hay mucho espacio para crecer, pues solo el 19% de los productos que se fabrican se exportan a otros países, solo el 5% de la inversión traspasa las fronteras, tan solo el 7% de las llamadas telefónicas que se hacen son para afuera y la migración solo llega al 4% de la población mundial.



ROL CLAVE EN PANDEMIA



En la presentación del informe también estuvo presente John Pearson, CEO de DHL Express, quien aseguró que “la globalización ha hecho posible el mundo como es hoy en día, y pese al impacto de la pandemia, todo se recuperó rápido”.



En este punto, Pearson destacó la logística detrás de la vacunación internacional como una historia de éxito, pues “aunque los laboratorios fueron quienes lograron el medicamento, las empresas de logística del sector fueron las que crearon los puentes para hacer posible la vacunación”.



En este sentido, el CEO de DHL Express aseguró que hasta el momento su empresa ha distribuido alrededor de 1.500 millones de dosis, en un total de 168 países de todo el mundo.



Pearson también hizo énfasis en los cambios que trajo la pandemia, y destacó la importancia que ya tiene y que seguirá teniendo el 'e-commerce'. “Hoy se compra online en todo el mundo, hubo un gran cambio en 2020 y ahora este sector es un fenómeno global, tanto así que ya no tiene sentido para las empresas centrarse en un solo mercado”.



RECOMENDACIONES



Otra de las partes que incluye el deporte de DHL y la Universidad de Nueva York es la referente a las recomendaciones que deberían seguir los países para impulsar su posición en este índice, las cuales son: paz y seguridad, crear un entorno para los negocios interno que sea atractivo, desarrollar políticas para incrementar la apertura del comercio, la integración regional construir un esfuerzo conjunto para ello.



RUBÉN LÓPEZ PÉREZ

Editor General Portafolio