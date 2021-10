‘Gobierno debe dar seguridad jurídica a la economía colaborativa’

La agenda que tiene el ministerio de las TIC tendrá que acelerarse en el último año de gobierno del Presidente Iván Duque; y la tercera mujer a cargo de cartera de las tecnologías, Carmen Ligia Valderrama Rojas es quien deberá recuperar confianza tras el episodio de la contratación de Centros Poblados.



Además debe llevar a buen puerto las metas que tiene Colombia en conectividad como llevar internet de alta velocidad al 70% del país en agosto de 2022, el despliegue de redes, la subasta de 5G y también en la legislación de la economía colaborativa digital.



La ministra Valderrama que cuando ocupó su puesto como viceministra de Transporte tuvo parte de la tarea para la lograr la reglamentación de aplicaciones de transporte, ahora deberá avanzar en la reglamentación general y del trabajo a través de estos medios y no solo de transporte sino también en otros aspectos como los domicilios.



Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones habló de los retos que deberá enfrentar Valderrama y el futuro de las TIC en el país.



¿Cuáles cree que serán esas tareas que la nueva ministra TIC no puede evitar?

​

Uno de los retos más importantes que tendrá la ministra Carmen Ligia Valderrama será dar solución al contrato relacionado con los centros digitales, específicamente la situación frente a Centros Poblados que en este momento tiene prioridad.



Adicional a esto, hay un pendiente importante que tiene Colombia y es el poder ofrecerle mayor seguridad jurídica a los participantes de la economía digital, es necesario contar con un marco jurídico que ayude a las plataformas presentes en diversas modalidades o verticales del negocio.



Solo así, se permitirá seguir invirtiendo en el mismo ecosistema y también generando oportunidades de ingresos, especialmente en estos momentos que se requiere una mayor reactivación de la economía. Otro tema fundamental es avanzar en el despliegue de redes, para así poder seguir contando con servicios de conectividad tanto de voz como datos de alta calidad en el país, además se debe trabajar en la eliminación de las barreras existentes para el despliegue infraestructura.



¿En qué otros temas se debe avanzar este año?



También es necesario trazar una hoja de ruta para la adecuada implementación de nuevas tendencias como son, la inteligencia artificial y blockchain, entre otros, para que la modernización de diferentes sectores de la economía colombiana y también de la misma administración pública sean cada vez más eficientes y competitivos.



Los retos para la nueva ministra son importantes, pero tenemos confianza en que con un trabajo mancomunado entre el sector público y privado podremos lograr avanzar en muchos proyectos antes de finalizar este gobierno.



¿Qué ha pasado con la hoja de ruta y legislación de las aplicaciones de movilidad y por qué no se han dado pasos decisivos?

​

Seguimos pendientes de que haya una estrategia integral por parte del gobierno nacional de todas las entidades interesadas en asuntos relacionados con la economía colaborativa.



Estamos seguros que de contar con un marco jurídico bien establecido abra nuevas oportunidades de negocio que rápidamente se traducirán en inversión para el país y también en un mayor recaudo para la nación.



¿Qué se requiere y que vendrá al respecto?



Acá lo que se requiere es que exista un compromiso importante por parte del gobierno, para que en su recta final puedan darle mayor seguridad jurídica a los actores de la economía colaborativa, para las empresas, y las personas que han visto como opción la generación de ingresos.



¿Si se ha avanzado en el pago de la seguridad social de personas vinculadas en aplicaciones? ¿Qué falta en el caso del transporte?



Principalmente está faltando una mayor comprensión de cómo funcionan los modelos de negocio de la economía digital y las plataformas que hacen parte de ella. A medida que se entiende perfectamente la dinámica del sector habrá sin duda alguna legislación y regulación simple e inteligente para promover el crecimiento de la economía en general.



¿Qué se puede hacer para que exista un avance del ministerio y una recuperación de confianza en la cartera TIC ?



La ministra entrante cuenta con toda la confianza por parte del sector de las TIC y con seguridad será quien podrá dar claridad y confianza para estimular inversiones en las diferentes verticales de negocio relacionados con otros sectores de la economía, que al final de cuentas se traducirán en mayor competitividad para toda la economía colombiana.



¿Qué vendrá y qué pasará con la subasta de 5G en Colombia?



Hace pocos días tuvimos un diálogo público-privado con la colaboración de todos los actores de la industria de telecomunicaciones, TIC y digital para analizar lo fundamental que es alcanzar una Colombia plenamente conectada.



Vimos desde todo los ángulos la necesidad de que exista una sincronía entre las políticas públicas como la regulación sectorial, deben estar orientadas a fortalecer la certidumbre jurídica y la inversión para el despliegue de la infraestructura, los servicios y la transformación digital que el país merece.



Estas nuevas redes de quinta generación deben traer todas las oportunidades que se han derivado de la misma pandemia, hacia el futuro, están las posibilidades de puesta en marcha de todo tipo de proyectos, del uso y de la aplicación de las nuevas tendencias y de una conectividad efectiva.