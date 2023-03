¿El Gobierno podría declarar crisis en el sector aéreo?

Tras la suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva y Ultra Air, el sector aerocomercial está alerta ante un posible cataclismo en el transporte en el país.



(Crisis Ultra Air: Wingo ofrece código de protección a pasajeros).

Al respecto, se rumora la posibilidad de una crisis aérea que podría desencadenar años de retroceso sobre la movilización de pasajeros, confianza de los usuarios y competitividad en la industria.



(Caen las ventas de viajes para Semana Santa: a qué se debe).



Sobre esto, Claudia Velásquez, experta en asuntos aéreos, señaló “no creo necesario una declaratoria de emergencia porque esos son trámites administrativos que la Aeronáutica Civil ante esta situación de crisis, por política de Gobierno, a través del Consejo Directivo donde está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Planeación Nacional y la Aeronáutica civil están los actores para solicitar a la Aeronáutica Civil hagan procesos mucho más amplio se agilice el proceso con JetSmart”.



Vale recordar que esta aerolínea chilena de bajo costo, que podría atender parte de la demanda cuenta con el permiso de la Aerocivil para operar, sin embargo, está agilizando procesos administrativos para iniciar su operación.



(Precios de las tarifas hoteleras están muy por encima de prepandemia).

Nerviosismo por la crisis



La experta señaló que lo sucedido con Ultra, de cambio en el esquema de pagos no es usual y esto fue lo que enterró el modelo de la empresa.



“Los accionistas de la compañía trataron de hacer un aporte a capital, pero cuando hablamos de una estructura de costos donde le piden a la aerolínea un pago anticipado de combustible y pagos de otros servicios para prestar el servicio, es complicado, si por ejemplo piden el pago anticipado del combustible y este equivale al 30% de la operación hace que la aerolínea no tenga un flujo de caja para poder pagar”, dijo Velásquez.



(Cómo queda el sector aéreo tras suspensión de operaciones de Ultra Air).



Además, vale aclarar, que hasta ahora Ultra no ha mencionado que no tenga caja para realizar los reembolsos.



PORTAFOLIO