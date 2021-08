‘Gobierno sabe que no se debe jugar con el ahorro pensional’

Porvenir está cumpliendo 30 años y aunque el sistema privado comenzó inicialmente con el de la administración de cesantías, hoy las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías que manejan el ahorro pensional de los cerca de 18 millones de afiliados acumulan un saldo de $331 billones.



(Porvenir reporta retiros de cesantías por $2,4 billones este año).

En cesantías administran $18 billones correspondientes a 9,3 millones de afiliados y otros $24 billones en pensiones voluntarias de 802.000 afiliados.



¿Cuándo nació Porvenir y cuál es el aporte del sector de las AFP al país?



Con la Ley 50 de 1990 se crearon los fondos de cesantías y el 23 de octubre de 1991 se corre la escritura de constitución de Porvenir para la administración de esos recursos de los trabajadores. Luego, con la Ley 100 de 1993 los afiliados al Sistema General de Pensiones podrían escoger el régimen de pensiones que prefieran y ya en 1994 Porvenir entró a administrar ahorro pensional.



Con esos mas de $331 billones, el sector es el mayor tenedor de títulos de deuda pública lo que le ha permitido a la Nación alargar el perfil de la deuda.



(Los beneficios de los aportes voluntarios a la hora de declarar renta).



Además, las AFP hemos sido un baluarte fundamental para incidir en las reglas ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo), empezando con el fortalecimiento del gobierno corporativo para el conjunto de los emisores colombianos.



También le imprimimos buen dinamismo al mercado de valores colombiano. A 31 de julio administramos $148,5 billones en pensiones obligatorias y otros $8,5 en pensiones voluntarias. Sumando cesantías administramos recursos de afiliados por $161 billones en total.



Tenemos una de las mesas de dinero mas importante del país y por ese motivo somos un catalizador de desarrollo económico.



¿Cómo están las rentabilidades?



El brazo de inversiones del fondo moderado que es el más grande, con $ 106 billones, ha rentado este año el 10,1% y en el último año 16%.



Si en diciembre de 1994 se hubiera invertido $1 millón en una cuenta de ahorros, a junio tendría $5,97 millones, en un CDT $12,7 millones y en Porvenir $44,7 millones. Una de las grandes contribuciones de Porvenir y las AFP es la salud financiera de los afiliados y sus familias.



Al cuantificar se tiene el 70% de la cuenta del afiliado es el rendimiento, el 23% del porte del empleador y el 7% del empleado.



¿Qué otra actividad están fortaleciendo?



La educación financiera. Tenemos una academia del ahorro para los jóvenes y la familia para poder explicar mejor el tema previsional. De cada 100 colombianos a más de 95 les conviene estar más en un fondo como Porvenir y no en Colpensiones. Pero adicionalmente, hay que decir que más del 50% de colombianos no están en sistema pensional o sea que de seguir así, la mayoría no se va a pensionar. Además, en Colpensiones le entregan al afiliado el dinero ajustado a la inflación, mientras que e los fondos de pensiones con rendimientos.



Así, a los que les conviene estar en Colpensiones es a los que pueden acumular cotizaciones por encima de 26 años y tienen buenos sueldos.



¿Qué opina de que la gente pueda sacar parte de su ahorro pensional como lo hacen en Perú y Chile?



A diferencia de Perú y Chile, en Colombia tenemos las cesantías y ese el seguro de desempleo. Y ante una calamidad, pues se le echa mano a ese seguro. El Gobierno permitió que, por la crisis que generó las acciones contra la pandemia de covid-19, la gente pudiera hacer retiros extraordinarios de sus cesantías ante la disminución de ingresos, y entre enero y julio de este año por ese concepto se retiraron $47.000 millones. La gente ya no lo está haciendo como en el 2020 pues hay una mayor estabilidad laboral. La mayor fuente de retiros en cesantías sigue siendo para la compra de vivienda.



¿Y los proyectos de ley para permitir sacar el ahorro pensional en el Congreso?



Esos proyectos cuando se han discutido ni siquiera las centrales sindicales las apoyaron. En los fondos de pensiones hay un ahorro que se puede ver en el momento y si una persona va a Colpensiones cómo ya no hay cuenta de ahorro pensional no se puede saber.



Para el retiro extraordinario de cesantías en su momento no se tuvo en cuenta al Fondo Nacional de Ahorro y la Corte Constitucional dijo que los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro también tenían derecho a hacerlo. Todos deberíamos recibir las mismas ayudas o si no eso sería inequitativo.



¿Y en materia de cesantías cómo les ha ido?



Este año recaudamos $3,5 billones y se retiraron $2,4 billones. Aprendimos a proteger la alcancía.



Además, hemos sembrado más de 10.000 árboles. Con el Fondo Mundial de la Naturaleza vamos a comenzar a sembrar árboles y recuperar ecosistemas del oso de anteojos.



Hoy atendemos las 24 horas con interacción es digital. Más del 98% de transacciones y servicios son digitales.



¿Qué opina de la inversión forzosa con el 3% del ahorro pensional para emprendimientos?



La ley implica y demanda la reglamentación y está la relación riesgo retorno. Se deben cumplir riesgos mínimos y requerimientos de capital. Hay que cuidar el ahorro pensional y que el gobierno cuide eso, ya que los recursos son de los afiliados. Además, nosotros debemos garantizar una rentabilidad mínima. No se puede invertir sin control. Debemos respetar el ahorro pensional de esos casi 18 millones de colombianos.



¿Y del proyecto de mercado de capitales?



Realmente lo que se necesita es que se haga una reforma pensional, pero no por retazos que avance para darle una mayor cobertura a los colombianos. La pandemia mostró que a los adultos hay que darles recursos.



PORTAFOLIO