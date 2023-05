Google aconseja no utilizar su buscador a altas horas de la noche

El uso del celular se ha convertido en algo esencial en la actualidad y, con el paso del tiempo, ha obtenido un lugar en cuanto ayudar al ser humano en diversos aspectos de su vida cotidiana se refiere.



Y es que el celular ya no se utiliza sólo como un instrumento tecnológico, sino que, para muchos, es vital en cualquier momento de su vida, al punto de que hay quienes no saben cómo actuar si no lo tienen cerca.



Por esta razón, Google, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, lleva un tiempo desarrollando proyectos de responsabilidad social, pues busca que sus aparatos sean utilizados de una mejor manera, teniendo en cuenta la salud de los usuarios y ayudándolos con consejos para utilizarlos de la mejor manera y que no terminen siendo dañinos la salud física y mental.



Su último aporte lo realizó a través del popular blog 'The Keyword'. En él, Google tiene la intención de proteger la salud mental de sus clientes, ya que la empresa brindó tres consejos para evitar la ansiedad y para tener un día a día más tranquilo y equilibrado.



En dicho artículo, los expertos de la empresa afirman que el estrés es una parte muy normal de la vida de las personas, pero que actualmente es uno de los temas que más desafían al sector de la salud, agregando que se deben mancomunar esfuerzos por aprender a identificar estos signos de estrés con el objetivo de cuidarse más, conocerse mejor y administrar la presión y lo que esta conlleva.



“Desde Google quieren enseñarte a reducir tus niveles de estrés y para ello hay una medida esencial: usa menos tus dispositivos y, por extensión, usa menos también los servicios de Google y las redes sociales”, expresó la empresa en el blog.



El primer consejo es que los dispositivos móviles pueden ayudar y dar pedagogía a cómo funciona el cuerpo humano; gracias a esto, se puede investigar más a fondo el comportamiento del estrés y cómo se puede identificar según el funcionamiento del cuerpo.



El segundo factor es que la empresa tiene como objetivo ayudar a los consumidores a mejorar su calidad de sueño, ya que el poco descanso está estrechamente relacionado con el estrés.



Google recomienda dormir de manera más eficiente y, para ello, desconectarse de los dispositivos es esencial para lograrlo.



“Desconéctate antes de tu móvil, no te lo lleves a la cama, aprende a identificar las señales que te da tu cuerpo y sigue rutinas para que conciliar el sueño sea más sencillo y conseguir así un descanso más reparador”, mencionó la empresa.



Finalmente, el tercer consejo que ofrece la compañía es disminuir el uso de los dispositivos y, en consecuencia, todos sus servicios, como navegadores, aplicaciones, redes sociales, etc., ya que al hacerlo se reduce el tiempo en pantalla.



Los expertos señalan que esta limitación puede tener muchos beneficios para el cuerpo que los irá notando con el paso del tiempo, puesto que el estrés se alejará paulatinamente de su vida y podrá disfrutar mucho más de su día a día.



