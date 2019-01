Google busca alcanzar a Apple en relojes inteligentes

Google acordó adquirir la tecnología y el personal de relojes inteligentes de Fossil Group en un intento por impulsar sus esfuerzos nacientes en esa categoría de productos. La unidad de Alphabet pagará 40 millones de dólares por la propiedad intelectual de Fossil, consigna una declaración de las empresas.

Además, una cantidad no especificada de empleados de investigación y desarrollo de Fossil se unirán a Google. Fossil dijo que 200 personas permanecerán con esa división.



Durante varios años, Google ha proporcionado un software gratuito, llamado Wear OS, que otras compañías pueden usar para fabricar sus propios relojes conectados a Internet. Sin embargo, las ventas de esos dispositivos se han rezagado con respecto al reloj de Apple.



Google no vende su propio reloj inteligente, pero tiene una creciente división de hardware encargada de fabricar los teléfonos inteligentes Pixel y otros dispositivos. Una portavoz de Fossil dijo que la propiedad intelectual se relaciona con la tecnología que no está actualmente en el mercado. Una portavoz de Google se negó a proporcionar más información.