‘Gota a gota’ es casi el 25% del crédito entre microempresas

El mecanismo de financiación de las microempresas a través del llamado ‘gota a gota’ aumentó el 75% el año pasado frente al 2019, al punto que representó prácticamente la cuarta parte las fuentes de crédito de esas unidades empresariales, con el riesgo que representa para su supervivencia, pues cobra intereses muy por encima de la tasa de usura.



Así lo establece el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, en el que también se confirma que la pandemia generó la desaparición de miles de unidades de micronegocios.



De acuerdo con las cifras del organismo estadístico, en 2019 el 13,9% de las fuentes de financiación de las microempresas eran con el ‘gota a gota’, pero para el año pasado la cifra subió hasta el 24,4% del total.



Asimismo, la financiación hecha por los familiares y amigos del microempresario pasó de representar el 6,2% en 2019 al 16,6% en 2021.



Y en contraste, la fuente de crédito representada en instituciones financieras reguladas pasó de ser el 72,2% en 2019 al 58,8% el año anterior, es decir 13,4 puntos porcentuales inferior.



Para María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas, “es triste para el sector” lo que dicen las cifras del Dane, de que la microempresa aumentó el endeudamiento en el gota a gota.



“Lo que creo es que gran parte del problema fue generado por la pandemia, pues hubo meses en los que la gente no podía salir. La gente de la microempresa, en el caso de los que vendían alimentos, se los tuvieron que comer. Los que quedaron encerrados se comieron sus activos”, dijo María Clara Hoyos.



Así, de acuerdo con la dirigente, muchos no quisieron ir a pedir más crédito pues habían desaparecido los activos y consideraban que con las entidades reguladas no tendrían oportunidad de acceder al crédito “y tuvieron que acudir al ‘gota a gota’ para reactivarse”.



La presidenta de Asomicrofinanzas recuerda que esta situación se dio pese a que el Gobierno adelantó un ambicioso programa con el Fondo Nacional de Garantías para permitir que miles de pequeñas, medianas y grandes e independientes lograran financiación garantizada en la que durante la pandemia se irrigaron más de $30 billones.

Señala que incluso varias ONG y fundaciones condonaron parte o la totalidad de los intereses de las obligaciones para que las microempresas pudieran tener oxígeno.



“Las líneas de Fondo Nacional de Garantías les ayudó a los microempresarios, pero sí, en los momentos críticos muchas volvieron al ‘gota a gota’ ”, señaló María Clara Hoyos.

La presidenta de Asomicrofinanzas además indicó que “la política del Estado debe estar dirigida al microempresario, pues estos generan unos 25 millones de empleos y además se requieren políticas adaptadas a esos negocios”. “El 80% son informales y se les debería acompañar hacia la formalización pues son el motor de la economía”, dice.



LAS CIFRAS



Y es que por la pandemia, el número de microempresas también cayó de manera importante, pues esos negocios en 2019 en el país sumaban los 6.025.575 unidades y al cierre de 2021 eran 5.780.623, con una caída de cayó 4,1% (244.952), de acuerdo con cifras del Dane.



Según Asomicrofinanzas, al cierre del primer bimestre de este año el comportamiento de las principales variables que miden la evolución de la industria dejó como resultado un balance mixto frente al desempeño observado para el mismo período de 2021.



El saldo de cartera bruta de microcrédito correspondiente al total de las entidades analizadas registró un crecimiento de 1,9% ($305.000 millones) hasta los $16,75 billones (máximo histórico); de los cuales el 88,7% fue aportado por los bancos y compañías de financiamiento, el 10,7% por las instituciones microfinancieras y el restante 0,6% por el conjunto de las cooperativas.



En el primer bimestre de 2022 las entidades desembolsaron en conjunto $1,98 billones en préstamos de microcrédito, $442.000 millones más que los $1,53 billones desembolsados durante el primer bimestre de 2021; es decir, un aumento de 31%. Al comparar febrero de este año con el mismo mes del año pasado, la variación se ubica en 23%, es decir, $194.000 millones más.



El conjunto de los bancos y compañías de financiamiento desembolsaron $1,66 billones en el primer bimestre de 2022 (84% de los desembolsos realizados por el agregado de las entidades). El monto total desembolsado por este grupo de entidades creció 31% frente a los desembolsos realizados en el mismo período del año anterior, variación que en términos monetarios se traduce en un aumento de $396.000 millones, de los cuales el 55% corresponden al Banco Agrario; por lo que al excluir de los cálculos las cifras de esta entidad la variación anual acumulada cae a 16%.



El reporte de Asomicrofinanzas resalta que en los dos primeros meses de este año el número de desembolsos llegó a 164.098, el indicador de cartera vencida llegó al 6,8%, mientras que el indicador de cartera vencida con castigos cerró en 10,8%.

