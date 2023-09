'Los líderes del futuro deben dejar el ego y servir a la sociedad'

En el marco del 'Conversatorio Escuelas de Negocios: Presente y futuro de la educación y formación en negocios', organizado en la Cumbre de los 30 años de Portafolio, diferentes expertos brindaron sus opiniones respecto al rol de la educación en el entorno empresarial y del futuro de los líderes venideros en el país.



En ese sentido, Francisco Miranda Hamburger, director de Portafolio, aseguró que actualmente existe una preocupación de deseo de ver cómo se están formando los líderes empresariales del país, por lo cual se plantearon diferentes retos y soluciones para este sector, como el liderazgo.



De acuerdo con Mauricio Rodríguez, profesor en liderazgo y exdirector de Portafolio, actualmente en el país, y también a nivel mundial, hay una crisis de líderes ya que estos están más interesados en “figurar” que en servir.



“Debemos dejar una huella que contribuya al progreso en cualquier nivel. Hay líderes más preocupados por su ego y no por dejar una huella positiva en favor de la sociedad”, destacó el docente.



En la misma línea, Cristina Vélez, decana Escuela de Administración de Universidad Eafit, manifestó el rol que cumplen las escuelas de negocios e instituciones educativas en materia de liderazgo. Frente a esto, indicó que según un informe de Merco, durante los últimos 15 años la mayoría de los timoneles empresariales son hombres, sin embargo, resalta que desde el sector educativo de pregrado ya hay grupos de estudiantes en donde los rasgos de líderes se evidencian.



“Yo veo en los grupos estudiantiles de Eafit que hay de todo, con mucha diversidad de jóvenes resolviendo problemas, enmarcado en ese ejercicio de liderazgo. Las lecciones que eso nos da es que talento hay en todos los ámbitos y los líderes deben saber tener el ojo agudo para identificar esos nuevos talentos”, dijo.



A su turno, Jorge Iván Gómez, director académico del programa Executive Education del Inalde, explicó que el liderazgo tiene que ver con un trabajo discreto y comprometido en el que se debe tener “buenas personas con valores” por lo cual explicó algunos de los riesgos de un mal liderazgo.



“El problema del ego es que genera mal de altura y se desconectan de la realidad. También está el egoísmo y deseo de figurar, hecho que rompe el liderazgo porque necesita una idea clara del bien común”.

Gran Cumbre Portafolio. EL TIEMPO

El futuro de la educación



En materia de los que viene para la educación y de los cambios que tiene esta, María Lucía Pérez, directora del programa de Administración de Empresas del Cesa, aclaró que todo el sector está en constante transformación, buscando la pasión de los estudiantes para que entren al mundo empresarial.



Igualmente, dijo que es necesario ver lo que está pasando “porque ya no son lo mismo de antes, ahora entendemos el significado de valor compartido. No se trata solo de generar empresa, sino también de innovación, de estar actualizados en lo que quieran aprender”, declaró.



Asimismo, Cristina Vélez destacó que en materia de educación existe un imaginario de que esa no se mueve o no se transforma, añadió que “el sector educativo es hipermóvil en el que cambia todo constantemente. Es supremamente dinámico y la pregunta es cómo hacemos para que las universidades privadas se vuelvan un garante de calidad, a propósito de la reforma a la educación”.



Finalmente, Mauricio Rodríguez y Jorge Iván Gómez coincidieron en la necesidad de la lectura y de tener en cuenta el análisis del entorno del país. “No sabemos de estrategia y es pensar en el mejor camino, no hay análisis del entorno. Nuestros estudiantes viven en una burbuja. La prueba final del liderazgo es dejar esa huella para el futuro”, opinó Rodríguez.



A su turno, Gómez concluyó con que “es fundamental la pasión por la lectura. Los líderes de hoy son lectores. Hay dos maneras de construir PIB, con la lectura y siendo más productivos”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio