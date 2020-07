‘Gran Plaza ha dado alivios a los comerciantes en la crisis’

Pactia, una firma inmobiliaria que maneja los centros comerciales Gran Plaza en Soledad, Yopal, Bogotá, Soacha, Pitalito, Ipiales y Florencia, ha visto cómo el consumidor ha cambiado sus hábitos pero percibe a estos complejos como referente de compras y entretenimiento.



Así lo señala Lina Hurtado, vicepresidente de Negocios de la compañía, al explicar cómo enfrentan la crisis y los alivios que han dado a los comerciantes.



¿Qué tan activas están las ciudades donde opera Gran Plaza?



En estas poblaciones la gente sigue activa, pese a las limitaciones, según el nivel de contagio. Por ejemplo, Ipiales y Soledad han pasado por todas las restricciones, incluso los toques de queda. Pero en Yopal, por ejemplo, hacemos parte de la prueba piloto de reapertura de restaurantes.



¿Qué han concluido del análisis a consumidores?



Como tenemos una población de estratos medio y medio-bajo los resultados podrían ser distintos a un promedio nacional.



Encontramos que a pesar del confinamiento hay optimismo. Para muchos es una realidad la pérdida del empleo o las dificultades económicas pero creen que esto va a pasar.



Siguen pensando que el centro comercial es una extensión del hogar. Aunque hay una prioridad en los alimentos, se ve la intención de comprar en otras categorías como tecnología. Además, el centro comercial es visto como un oasis de bioseguridad. En algunos hay temor de salir y, en esa medida, resultaba clave no perder el contacto.



¿Y qué hicieron?



Desarrollamos todo el tema de domicilios Gran Plaza o la posibilidad de comprar por vía virtual y acercarse a recoger para quien no quería pagar el domicilio.



Hoy ya llevamos más de 3.500 domicilios entregados y alrededor de 250 marcas vinculadas de todas las categorías. Con los sellos hay que trabajar para que las ventas se den, aun con el aforo del 30%.



¿Qué ha pasado con los locales? ¿Tienen registros de cierres?



Muy pocos. En el 99% de los casos conservamos a los clientes. Abrimos nuestros canales de comunicación y además de la fuerza comercial habilitamos toda la compañía para garantizar que tuvieran una respuesta.



Estuvimos listos para hacerles acompañamiento y ayuda en la medida de las capacidades.



¿Y cómo se materializó ese acompañamiento?



Otorgamos alivios en canon y en cuotas de administración, en algunos casos del 100%.

En situaciones puntuales lo hicimos por un par de meses, especialmente para marcas que quedaron inhabilitadas para operar por las disposiciones nacionales. Y, después de que se pudieron reactivar los centros comerciales empezamos a aplicar descuentos parciales para apoyarlos.



¿Se benefician por ventas?



Igual, hicimos descuentos sobre los mínimos de venta garantizados que se pactan con algunos de esos comercios.



Los comerciantes hablan de dificultades para renegociar los arrendamientos bajo la nueva realidad ¿es así?



Me atrevo a hablar por los desarrolladores de propiedad única. La mayoría acompañamos a lo comerciantes. Creo que eso se vivió un poco más con personas naturales propietarias de locales, negocio muy común en el país.



¿Cómo ha impactado la crisis en Pactia, y cómo lo han asumido?



Somos un portafolio que no solo está basado en comercio, entonces la diversificación con las oficinas y la industria hace que se puedan soportar los efectos en la caja.



Sin embargo se han tenido que tomar medidas. A nivel de gastos en la operación, por ejemplo, tuvimos que adoptar decisiones importantes, cómo ahorrar en los rubros de operaciones de los centros comerciales. Creo que los que tenemos un nivel de apalancamiento importante también tuvimos que acudir a los bancos para hacer refinanciaciones temporales de las deudas y en la medida en que eso se hace posible tiene uno más respiro en la caja para poder sobrellevar ese menor ingreso. Ha sido la suma de muchas acciones que hay que tomar en conjunto para que eso pase.



Además, el Gobierno ha brindado algunas posibilidades y algunas administraciones locales postergaron los pagos de los prediales.



