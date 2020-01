Grandes medios del mundo ajustan sus operaciones

BBC, The Guardian y el Grupo BH Media, grandes medios de comunicación internacionales anunciaron decisiones trascendentales para sus negocios y sus operaciones.



La radiotelevisión pública británica BBC anunció que suprimirá 450 puestos de trabajo en su redacción, en el marco de una “modernización” que busca adaptarse a los nuevos hábitos del público, antes de unas negociaciones que se anuncian complicadas sobre su financiación.



“Necesitamos remodelar BBC News para la próxima década con el fin de ahorrar importantes sumas de dinero”, dijo el director de la información, Fran Unsworth, en un comunicado, estimando en 450 las pérdidas de puestos de trabajo por estos cambios.



El grupo pretende eliminar la duplicidad entre sus diferentes medios e invertir más en el sector digital, con una nueva versión de su aplicación BBC News. Según el proyecto de remodelación, habrá más periodistas basados fuera de Londres.



“La BBC tiene que adaptarse a la forma cambiante en que el público nos utiliza. Tenemos que adaptarnos y asegurarnos de seguir siendo la organización mediática más fidedigna del mundo, pero sobre todo, tenemos que ser relevantes para las personas a las que no estamos llegando actualmente”, afirmó Unsworth.



La radiotelevisión asegura tener que ahorrar 80 millones de libras para el año 2022: la mitad ya se ha conseguido y lo que falta se conseguirá gracias a las medidas anunciadas este miércoles.



En particular, debe compensar la supresión del impuesto audiovisual para las personas mayores de 75 años a partir de junio. Esta tasa de 154,50 libras esterlinas o 178 euros, que deben pagar por ley los telespectadores, es su principal fuente de ingresos.



Molesto por cómo la BBC cubrió las elecciones legislativas de diciembre, el primer ministro Boris Johnson pidió una reducción del canon y una disminución de las multas para quienes no lo paguen, poniendo en tela de juicio la financiación del grupo, que emplea en un total a casi 22.000 personas.



El director general de la BBC, Tony Hall, anunció su dimisión el 20 de enero en “interés de la organización”. La BBC debe ver su estatuto revisado a mediados de 2022 y Hall cree que su sucesor debe estar operativo antes de esa fecha.



Nada más reelegido en el cargo en diciembre, Boris Johnson, que ahora tiene una aplastante mayoría parlamentaria, pidió al secretario del Tesoro, Rishi Sunak, que revise su financiación, que podría verse amenazada durante la renegociación de 2022.



La empresa tiene otros frentes abiertos: se ve obligada a seducir a nuevas audiencias ante la competencia de plataformas digitales como Netflix.



Además, se prepara para las consecuencias de una sorprendente decisión judicial sobre la igualdad de remuneración que podría acabar costándole millones de libras.



EN ESTADOS UNIDOS



El magnate estadounidense Warren Buffet alcanzó un acuerdo para la venta de su grupo mediático BH Media por US$140 millones de dólares a la empresa Lee Enterprises, que obtuvo un préstamo del propio Buffet para realizar la compra.



Según un comunicado de Lee Enterprises, que posee medio centenar de diarios impresos y digitales en 21 estados del país, el pacto incluye un préstamo de la firma Berkshire Hathaway, propiedad de Buffet, por US$ 576 millones. Con el dinero del préstamo se realizará la compra de los medios que poseía hasta ahora el inversor y se refinanciará la actual deuda del grupo Lee, por US$400 millones.



La transacción incluye la compra de 30 diarios, así como 49 semanarios con sus respectivas páginas web, además de otros 32 productos impresos comercializados en 10 estados del país.



Lee asegura que ha estado administrando las publicaciones de BH Media desde julio de 2018 y que los ingresos de BH Media en 2019 fueron de 373,4 millones.



Tras la compra, Lee poseerá 80 medios y doblará su audiencia. Asimismo, con la adquisición espera aumentar un 87% los ingresos. Su directora, Mary Junk valoró positivamente la oportunidad que les ofrece la compra y reiteró su compromiso con “servir al papel vital que juegan las noticias locales de gran calidad”.



Además del préstamo, Lee alquilará por diez años las sedes de los medios a la empresa de Buffet por US$ 8 millones anuales.



SIN PAUTA DE PETRÓLEO Y GAS EN ‘THE GUARDIAN’



El periódico británico The Guardian dijo que dejará de publicar anuncios de empresas relacionadas con combustibles fósiles, convirtiéndose en el primer gran medio internacional en hacerlo, decisión bienvenida por defensores del medioambiente.



“La prohibición se aplicará a cualquier empresa que se dedique principalmente a la extracción de combustibles fósiles, incluidos muchos de los mayores contaminadores del mundo”, afirmó.



“Nuestra decisión se basa en los esfuerzos realizados durante décadas por muchos en esa industria para evitar que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas significativas en relación con el clima”, explicaron la directora general interina, Anna Bateson, y el director de ingresos, Hamish Nicklin, en un comunicado.



El Scott Trust, propietario del grupo de comunicación, también ha desinvertido “casi por completo” en las empresas de combustibles fósiles, añadieron.



Bateson y Nicklin reconocieron que la decisión afectará las finanzas de la empresa, ya que la publicidad es el 40% de sus ingresos. “Es cierto que rechazar algunos anuncios podría hacer nuestras vidas un poco más difíciles a muy corto plazo”, afirmaron.



Sin embargo, consideraron que “el mantenimiento de la sostenibilidad financiera tiene que ir de la mano” con “el desarrollo de una organización con propósito”. El diario no excluirá la publicidad de productos de alta huella de carbono, como coches o vacaciones, porque no sería “financieramente sostenible”.



La joven sueca Greta Thunberg, activista de la lucha contra el cambio climático, aplaudió la decisión del diario. Es “un buen comienzo, ¿quién llevará esto más lejos?”, planteó en Twitter.



Para la ecologista Greenpeace este es un “momento decisivo” y The Guardian “debe ser aplaudido por este audaz movimiento para poner fin a la legitimidad de los combustibles fósiles”. La ONG alentó a otros medios de comunicación, organizaciones artísticas y deportivas a seguir su ejemplo.



En los últimos meses, varias organizaciones, entre ellas la Royal Shakespeare Company y el Museo Británico, pusieron fin a su patrocinio corporativo con grupos petroleros bajo la presión de la opinión pública.



Con agencias