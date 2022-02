Greenyellow: en dos o tres años llegará a 100MW en plantas solares

Para el presente año, la multinacional francesa Greenyellow seguirá incrementará la inversión en Colombia para tener un papel más activo en la diversificación de la matriz energética. Por esta razón, meterán el acelerador a fondo para el desarrollo de granjas solares, para entregar electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El diálogo con Portafolio, Felipe Camargo, director general de la compañía en Colombia, explicó que, con la estrategia buscarán incrementar su capacidad instalada en los próximos años, sino que además, señaló que ya tiene en pruebas la granja solar ‘Pétalos de Córdoba’, que en cuestión de semanas comenzará a entregar energía limpia al sistema interconectado del país.



¿Por qué dan el paso con plantas solares para entregar energía al SIN?



Llevamos nueve años en Colombia trabajando en desarrollo de autogeneración. Y el tema de las grandes plantas es una división nueva. En este momento tenemos una granja solar en operación se llama ‘Pétalos de Córdoba’, localizada en el municipio de Planeta Rica, y que en dos semanas comenzará a entregar energía al SIN a partir de una capacidad instalada de 10 megavatios (MW).



¿Qué proyecciones tienen con el nuevo negocio de plantas solares?



Greenyellow desde hace muchos años en el mundo viene incursionando en la energía solar a gran escala y a la fecha posee más de 335 MW de capacidad instalada. En el caso de Colombia, se quiso empezar por un proyecto pequeño para tener la experiencia del desarrollo en una curva de aprendizaje donde no solo hay retos técnicos y logísticos, sino también regulatorios. También, fue entender la operación del complejo, a qué beneficios se puede acceder según las normas establecidas y cómo es esa entrega misma de la energía al sistema.



¿Qué viene para la empresa luego de la planta de Córdoba?



Una vez desarrollando la inversión de una primera planta a gran escala, la compañía ya está lista para emprender un camino para multiplicar la capacidad instalada para estos complejos fotovoltaicos. Tenemos actualmente un portafolio de 30 MW que desarrollamos nosotros mismos en un modelo Green field, y adicionalmente hacemos due diligence en cerca de 200 MW con proyectos externos que buscamos adquirir. De estos, proyectamos que salgan positivos 70 MW que sumados a los 30 MW nuestros, se estima llegar a un pipeline de 100 MW en dos o tres años.



¿Por qué Colombia es ideal para el desarrollo de plantas solares?

No es un secreto que Colombia está en el boom de las energías renovables a nivel mundial. Solo basta con mirar los números, y desde hace cinco años se ha multiplicado por 100 la capacidad instalada en megavatios de energía limpia. Con la promulgación de la ley 1715, y las normas complementarias, se detonó el apetito de inversión por el desarrollo de plantas renovables no convencionales para la generación de energía limpia. Beneficios como el de comprar el 10% de la electricidad que producen estos complejos por parte de los comercializadores, son incentivos que ayudan a que los inversionistas desarrolles estas plantas.



¿Están interesados en participar en la nueva subasta de renovables?



Tal como se han planteado las subastas, no han sido del interés para la compañía, y el motivo es la fórmula estructural y financiera. Por nuestro perfil, en lo que respecta a las normas corporativas de inversión, tenemos que hacer una evaluación del off taker antes de vender la energía. Y en este concurso, la venta de electricidad es bajo contratos a largo plazo, por lo tanto hay una incertidumbre que no permite establecer la rentabilidad que se le exige al negocio. Si no se sabe cuál es el riesgo de impago, no se puede trazar la ganancia que se proyecta a la inversión. Si los off taker ofertados fueran determinados, sin ninguna duda participaríamos.



¿Si no es con las subastas, cómo venderán la energía de sus plantas solares?



Estas subastas son una manera de unir la oferta con la demanda. Pero las diferentes normas brindan más fórmulas para a ambas partes. Lo que nosotros hacemos es identificar aquellos comercializadores que quieran comprar energía de fuentes renovables no convencionales, llegar a un acuerdo en el precio, y hacer contratos PPA bilaterales privados, sin tener que acudir a estas convocatorias públicas. La energía la venderíamos directamente a los comercialziadores.



¿Cuáles es la inversión proyectada para el 2022?



La inversión en 2021 fue de $68.000 millones, un 38% más que el 2020. Y para el 2022, estamos reacomodando unas operaciones que van a permitir incrementar la expectativa que se tenía inicialmente calculada. Pero si va a ser superior a la del año pasado.



PORTAFOLIO