Taxistas advierten con irse a paro por alza de precios de la gasolina

Dos noticias relacionadas con el gremio de taxistas marcaron la agenda este lunes. Mientras el ministro de Transporte, William Camargo, anunció que en unas semanas habrá un incremento en la tarifa del servicio para compensar el alza de los combustibles y el desarrollo de nuevas tecnologías, algunos sectores de los conductores plantearon la posibilidad de reavivar un paro.

Tras un encuentro, en el que no hubo acuerdo, los conductores compartieron una serie de peticiones con el Gobierno, con el objetivo de que en 30 días se solucionara las quejas o en caso contrario se convocaría un paro nacional.



El representante del gremio Hugo Ospina, advirtió que de no acordar antes del 31 de julio el sector se vería obligado a salir a las calles.



El encuentro entre las partes se realizó en Manizales, desde donde el candidato al consejo, Julián Osorio anunció que el paro se haría oficial el próximo 9 de agosto.



“Nosotros, a pesar de que tenemos un ministro muy sincero, muy distinto al anterior, que a todo le decía sí y nada hacía, este es más claro, conciso y sincero. Pero, definitivamente, son soluciones que al gremio en el corto plazo no le sirven y por eso nos hemos declarado en asamblea permanente y lo más seguro es que el lunes anunciaremos oficialmente ese paro nacional el próximo 9 de agosto”, señaló Osorio.



Esta situación ya la había advertido, en entrevista con Portafolio, la gerente de Taxis Libres Stefanía Hernández, quien aseguró que sería importante buscar una solución frente la subida del precio del combustible para equilibrar gastos y ganancias, pues de no ser así el gremio se vería obligado a incrementar el precio de la carrera mínima.



De hecho, Taxis Libres hace algunos días envió un estudio técnico a la Secretaría de Movilidad en el que sugiere que para generar una verdadera rentabilidad con los actuales precios de la gasolina, se debería incrementar el valor de la carrera mínima en un 51 %, es decir, que el valor de la unidad (100 metros de recorrido) pase de 104 pesos a 156 pesos.



En este sentido, el precio de la gasolina sería la clave para aliviar el bolsillo de los taxistas.



PORTAFOLIO