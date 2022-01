Gremios, con dudas y críticas a exigencia de vacunación a empleados

Por medio de la circular 003 del 12 de enero del 2022, el Ministerio del Trabajo autorizó que se le exija la vacunación a aquellos trabajadores que desempeñan labores en eventos de carácter público o privado que implique asistencia masiva o atención al público.



La medida se refiere a espacios como: bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias, notarías, bancos, restaurantes, almacenes y comercio en general.



La medida busca que los trabajadores adelanten el esquema de vacunación completo y presentar ante su empleador el carnet de vacunación que así lo acredite como parte de las medidas para garantizar la vida y la salud, y evitar la propagación del coronavirus covid-19 y en concordancia con lo señalado en el Decreto 1615 de 2021.



Pero la determinación no sería volver la vacunación obligaría en el ámbito laboral, sino que está restringida a la trabajadores que tengan atención al público por la alta transmisión y riesgo de contagio.



En abril pasado, el ministerio del Trabajo había dejado claro que la vacunación es voluntaria para los trabajadores sin que se generen ni sanciones o recriminaciones por parte de su empleador.



De acuerdo con Iván Daniel Jaramillo, director del observatorio laboral de la Univesidad del Rosario, la vacunación no se ha vuelto obligatoria, hay que tener en cuenta el concepto del ministerio en el que se señala que no se puede obligar a los trabajadores a vacunar.

“El ministerio ha establecido que no puede despedirse a nadie por no vacunarse, los empleados deben cumplir todas las medidas preventivas en materia de seguridad y salud, pero no hay justa causa en el caso de despedir a alguien por no vacunarse y la vacunación tampoco es obligatoria en el país, es gratuita y voluntaria y la circular solo sirve como exigencia para los trabajadores que están únicamente en este sector”, explicó Jaramillo.



Frente a esta nueva medida, las reacciones no se han hecho esperar por parte de los gremios implicados.



De acuerdo con Guillermo Henrique Gómez, presidente de Acodres, la nueva normativa va en línea con las otras medidas que se venían implementando en el país para evitar los contagios como, por ejemplo, exigirles el carnet de vacunación a los clientes que llegaran a los restaurantes.



“Esa exigencia va en armonía con la exigencia del carnet de vacunación a nuestros clientes, porque no tenía sentido exigirle el carnet a los clientes, afectando nuestras ventas y no pedirle el esquema completo a nuestros trabajadores”, afirmó Gómez.



En cuanto a la pregunta sobre la posible afectación de los puestos de trabajo, Gómez enfatizó que esto no amenazará el empleo de aquellas personas que no se quieran vacunar.



“Se trata de emplear medidas que reduzcan los contagios, y no afectar los empleos. Si una persona de la cadena de servicio, como el mesero, no se quiere vacunar, el empresario deberá reubicar al trabajador en otro lugar en el que no se encuentre tan expuesto. Nunca amenazar la continuidad del trabajo de los empleados”, agregó Gómez.

Por su parte, Asobares,manifestó sus inquietudes.



“¿Qué hacer frente a trabajadores ya contratados que aludan a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes? ¿Qué alternativas da el Ministerio al empleador para no exponerse a tutelas y demandas de índole laboral o a sanciones del mismo Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de la medida en estos casos? ¿Tener a un trabajador no vacunado se interpretará por las entidades de IVC (Inspección, Vigilancia y Control) como incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral y la norma?”, fueron algunas de las preguntas expuestas en el documento.



Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap, Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, señaló que la circular la reciben como total aprobación, ya que desde este gremio venían solicitando este tipo de medidas, dadas las condiciones y el público que visitan los parques.



“Era claro que si las personas que visitan los parques deben contar con el esquema completo de vacunación, lo mismo debía suceder con quienes trabajan en ellos. Al respecto es importante mencionar que dadas las características de nuestro sector y el tipo de personas que asisten a nuestros establecimientos, (niños, jovenes, familias) veníamos liderados varias campañas incentivando la vacunación de los colaboradores, sobre todo de aquellos que atienden directamente al público”, explicó Díaz y agregó que hasta el momento los afiliados Acolap dan cuenta que los niveles de vacunación están entre 90% y 95%.



Vemos con buenos ojos que se priorice la contratación laboral de personas que ya estén vacunadas con el fin de proteger la salud de todos COMPARTIR EN TWITTER

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, explicó que el gremio siempre ha apoyado todas las medidas del Gobierno que incentiven la vacunación de todos los colombianos.



“Vemos con buenos ojos que se priorice la contratación laboral de personas que ya estén vacunadas con el fin de proteger la salud de todos. Recordemos que los derechos individuales terminan donde comienzan los derechos colectivos”.



Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, si bien no se refirió concretamente a la obligatoriedad que determinó el Ministerio de Trabajo para algunas actividades, señaló que se deben buscar mecanismos para que más personas se vacunen y que se logre tratar a las personas y disminuyan la capacidad de contagio en el país.



CORTE SUPREMA PERMITE EXIGENCIA EN EL SECTOR SALUD



La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las reglas de exigencia de la vacuna contra la covid-19 o prueba de para grandes empresas, que cubre a 80 millones de trabajadores estadounidenses, impartidas por la administración de Joe Biden para empleadores privados, pero si las permite para los trabajadores de la salud para así combatir la pandemia en el lugar de trabajo y evitar los contagios por la variante ómicron que se propaga rápidamente en todo el mundo.



La decisión de la Corte también llevó a sentar precedentes al respecto y de nuevo se presentaron más demandadas para que se pronuncie al respecto.



