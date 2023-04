Gremios del sector TIC se pronuncian ante los cambios del Gobierno

Tras los últimos cambios que se han presentado en el gabinete de Gustavo Petro, las reacciones por parte de los gremios no se han hecho esperar. En el caso del sector TIC, gremios como Alianza In, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y Asomóvil ya se han pronunciado frente al anuncio del nuevo ministro, Mauricio Lizcano.



Desde la CCIT, Alberto Samuel Yohai, presidente de esta cámara, señaló que esperan trabajar de la mano con el nuevo ministro TIC, con el fin de seguir atrayendo más inversiones al país y aportarle competitividad a la economía.



“Le damos la más cordial bienvenida al nuevo ministro de las TIC, el doctor Mauricio Lizcano. Desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones le ofrecemos todo nuestro apoyo para que pueda mantener el rumbo necesario para atraer inversiones TIC, generando modernidad y competitividad para toda la economía colombiana. Su experiencia como legislador y recientemente director del Dapre, será muy valioso para asegurar que diversas oportunidades digitales lleguen a lo largo y ancho del territorio nacional”.



Por su parte, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, apuntó que si bien reciben con mucha sorpresa los nuevos cambios en el gabinete, esperan seguir trabajando en la consolidación de una economía digital y en la inclusión de nuevas tecnologías.



“No dejamos de recibir con sorpresa tantos cambios rápidos en el gabinete. Lo importante ahora es que se consolide un Gobierno con un gabinete que tenga una vocación de permanencia más larga, que al mismo tiempo exista una sensibilidad desde nuestro sector hacia la economía digital y economía colaborativa. Hay carteras como la de Hacienda, Transporte y de Salud que tienen un papel fundamental en la inclusión de nuevas tecnologías y esperamos que este nuevo gabinete asuma el reto, construyendo sobre lo que deja el gabinete anterior”, señaló López.



Asimismo, López reiteró la importancia que tiene la tecnología en los objetivos centrales del Gobierno. “La tecnología no puede ser un adversario que deba ser enfrentado a través de las reformas”.



Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, afirmó que seguirán enfocado en conectar al país y que esperan trabajar de la mano del Gobierno.



“Con el Gobierno Nacional venimos trabajando en un ambicioso plan de conectividad con el objetivo de conectar al 85% de los colombianos. Con la Ministra Urrutia y su equipo se avanzó mucho durante estos meses y estamos seguros que lo seguiremos haciendo bajo el liderazgo de la nueva cabeza del sector, Mauricio Lizcano. Cerrar la brecha digital tiene que ser una política de estado y eso solo será posible con la estrecha colaboración del Gobierno y la industria. El compromiso es seguir todos los días conectando al país”.



