Gremios enfrentan un ‘teléfono roto’ en su relación con el Gobierno

En los ocho meses que lleva Gustavo Petro en la Presidencia uno de los temas que más se comentan tiene que ver con las relaciones que no han sido fáciles entre los gremios y el Gobierno.

(Las 10 propuestas clave de la reforma laboral, según el Gobierno).



Portafolio consultó a casi 20 gremios al respecto y la mayoría coincide en que si bien existe comunicación no encuentran una respuesta que se traduzca en cambios efectivos en favor de sus actividades frente a lo que propone el Ejecutivo.

En las últimas semanas, la preocupación y la inconformidad ha sido evidente con las reformas a la salud, a las pensiones y al régimen laboral. En este sondeo expresaron que no respondían la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, la ACP que congrega a las petroleras y la CCI de las firmas de infraestructura. Por su lado, Confecámaras y Gestarsalud, de las entidades del régimen subsidiado de salud, también consultadas, no se pronunciaron en ningún sentido.

Germán Arce, presidente de Asofiduciarias y quien preside el Consejo Gremial Nacional, dijo que “la relación de Asofiduciarias en particular con el equipo económico es muy institucional”. Aseguró que se sostienen “discusiones de carácter técnico y nuestra experiencia ha sido positiva con el equipo económico”.

27,5 % de empresarios encuestados por la Andi dijeron en febrero pasado que su planes de in inversiones en Colombia se mantenían. La cifra se redujo frente a agosto del año pasado cuando el porcentaje llegó a 47,1%

Por su parte, el sector de los exportadores del país ha calificado como “muy constructiva” la relación con el Gobierno.

Para Javier Díaz, presidente de Analdex, existen temas en donde han podido dejar su posición y ser escuchados. “Sin embargo, hay todavía algunos en los que debemos tener un mejor engranaje por el bien de las empresas y del sector de comercio exterior”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que la relación es cordial pero que hay puntos de vista diferentes sobre cómo hacer las cosas. Hemos tenido una relación cercana en las últimas semanas tanto, con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, como con el ministro de Comercio, Germán Umaña, y el de Hacienda, José Antonio Ocampo, más no con el presidente Petro.

En cuanto a las propuestas que hace el gremio, Cabal dice que normalmente son escuchadas, hay ambiente de apertura, de diálogo, pero “nuestros argumentos técnicos, económicos y sociales muchas veces no se han tenido en cuenta porque priman los argumentos ideológicos de las decisiones del Gobierno”.

A su turno, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, y vocera de Aliadas, dijo que “desde la Cámara hemos tenido una relación respetuosa, con un diálogo abierto en donde su fluidez depende de los interlocutores oficiales.

“En el diálogo, el Gobierno también ha fijado posiciones claras y manifestado en qué temas no está en la misma línea con el sector empresarial, posiciones a las que siempre respondemos con argumentos y alternativas para encontrar salidas favorables a las dos partes”, comentó.

Pymes y agro



Respecto a la interacción con Acopi, gremio de las pymes, su vocera, Rosmery Quintero, dijo que la relación es como debe darse entre una institución que representa un grupo empresarial muy importante: abierta, de respeto y de constante comunicación con los ministros, viceministros y quipos técnicos.

Destaca que en temas como los de la reindustrialización y la economía popular documentos oficiales han acogido inquietudes del sector.

(Sigue cónclave entre gremios y sindicatos para analizar reformas).



“Algunas propuestas no son incorporadas pero eso no quiere decir que es malo, simplemente cada uno tiene unas líneas de negociación para definir hasta dónde se llega o no y en qué se cede. Lo que no quede plasmado le corresponde al gremio trabajarlo en el Congreso y eso está claro, hay que seguir haciendo la labor”, explicó Quintero.

Ahora bien, desde el sector agropecuario, Felipe Pinilla, presidente de Analac, la relación con el Ejecutivo ha sido positiva con enfoque técnico y propositivo.

“En Minagricultura y Mincomercio nos han dado los espacios para conversar y proponer”. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, indicó que el sector tiene un acuerdo con el Gobierno en materia de tierras, hecho que se ha venido promoviendo. “En lo demás, tengo una relación más o menos fluida con la ministra de Agricultura, Cecilia López”.

Otros sectores



Consultado al respecto, Asofondos, gremio de los fondos de pensiones y cesantías, afirmó que ha tenido espacios para conversar y “presentar propuestas con soportes técnicos en un ambiente de respeto y cordialidad”. Valora que, pese a tener posiciones diversas, son escuchados por el ministerio de Hacienda, del Trabajo y la Superfinanciera.

Asobancaria, de bancos y entidades financieras, aseguró que “entendiendo los distintos escenarios en donde se pueden aportar ideas y propuestas, busca mantener un diálogo constante con las distintas entidades, ministerios e interlocutores que lo representan”.

Otra de las reformas que está en marcha es la del código minero. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que “los espacios de diálogo se han abierto, aunque no en todos los casos. Pero diálogo y concertación son dos cosas distintas y el país demanda más concertación”.

(Gremios y sindicatos presentan propuestas de reforma pensional).



Por el lado de los restaurantes, Guillermo Henrique Gómez, de Acodres, manifestó que el gremio ha tenido una “recepción” de las peticiones que ha hecho no han logrado mayor atención. Desde Alianza In, que aglutina plataformas tecnológicas, su director ejecutivo, José Daniel López, ha dicho que “si bien el grueso de esas propuestas no se han tenido en cuenta, el hecho que exista una preocupación muy estructural y significativa ya es un avance”.

Finalmente, Acemi, de las EPS, dice que ha hablado con el Gobierno y que el gremio ha escuchado a través de los medios de comunicación. Aseguró que la ministra Carolina Corcho recibió al gremio a final de año, pero que últimamente ha hablado con algunas de sus afiliadas directamente.

‘Hay que generar certidumbre y optimismo’

“Lo primero que se está haciendo desde la Presidencia con los empresarios es generar confianza y eso se logra con canales de comunicación abiertos que hoy existen”.

Con esta afirmación, Juan Fernández, asesor para asuntos empresariales del Presidente de la República, explicó a Portafolio el trabajo con el sector privado.

“El Presidente tiene absolutamente clara la importancia de los empresarios y del sector privado en el cambio de modelo de país que él propone. Sin ellos no será posible. Él ha dicho que entre más grandes sean las empresas mucho más grande e incluyente va a ser esta sociedad... Jamás ha desconocido la labor de los empresarios, pero lo que sí ha hecho es reconocer a otros actores que son importantes”, indicó.

Como muestra de ello, destacó visitas constantes a la Casa de Nariño de empresarios y voceros gremiales, así como reuniones que Petro ha sostenido con grandes empresarios y sus representantes.

Citó un encuentro a instancias del programa Compromiso Valle en el cual respaldó lo que hacen por jóvenes de la región, y otro con ‘cacaos’ paisas en el marco de la Asamblea de Proantioquia el pasado 16 de marzo.

Lo que no quede plasmado - con el Gobierno- le corresponde al gremio trabajarlo en el Congreso. Eso está claro, hay que seguir con la labor COMPARTIR EN TWITTER

Estuvieron presentes, por mencionar algunos, Manuel Santiago Mejía de Corbeta, Gonzalo Pérez de Grupo Sura y Carlos Ignacio Gallego de Nutresa.

Y resaltó contactos en otros momentos con multinacionales que han renovado su confianza en el país con altas inversiones: Bavaria, Nestlé, Sofasa y General Motors.

Para Fernández, además de la escucha activa, hay disposición de emprender tareas conjuntas de interés para el país.

Reconoce que las empresas también se han alineado con temas claves para el Presidente como la paz total, la transición energética y lo relacionado con lo ambiental y la economía popular.

Al afirmar que se busca generar certidumbre en el empresariado, agrega la importancia del optimismo. “Para tener empresarios optimistas hay que llevarlos por el camino de la certidumbre y eso es lo que tiene que ocurrir”, puntualizó.

Académicos llaman a repensar las estrategias

Ante los desafíos de interlocución que han surgido para los gremios de la producción por el cambio del nuevo Gobierno, es importante que ajusten la manera en que llevarán la vocería de sus afiliados.

Así lo advierten académicos consultados por este diario al analizar la coyuntura.

Cristina Vélez, decana de la Escuela de Administración Universidad Eafit, considera que el empresariado ha tenido dificultades para hablar el mismo lenguaje que el Gobierno Nacional y no ha logrado sintonizarse para poder poner sobre la mesa sus prioridades.

“Tradicionalmente los grandes dirigentes empresariales y gremiales han tenido línea directa con los principales tomadores de decisiones como los ministros e, incluso, el mismo Presidente, por relaciones de amistad o colegaje y hoy están como ‘descolocados’ porque están en un Gobierno que funciona bajo unas nuevas reglas. Así que deben estudiar la narrativa del Gobierno para insertar sus intereses en ella, plantea.

Advierte que es el momento de que los empresarios le entreguen la representatividad a los gremios para evitar que intereses particulares afecten su gestión y cumplan el trabajo de generar conexiones y ser efectivos.

Igualmente, advierte la importancia de que el sector privado se entiendan como un actor social, como lo es un líder comunitario.

“Entenderse dentro de ese rol le puede dar más peso en la discución”, asegura.

(Andi y Acopi: industriales y pymes afianzan voceros).



Por su parte, Jorge Iván Gómez, profesor de Inalde Business School, indica que los gremios son organizaciones que tienen como tarea la mediación con la finalidad de que exista un buen diálogo entre empresarios y gobierno. En ese sentido, lo más importante es que el gremio vele por vías de comunicación activas, precisa.Para el académico, hay que tener en cuenta que el alcance de estas organizaciones es incidir e influir y si el Gobierno no asume las posturas que los gremios promueven, lo recomendable sería ‘armarse de datos’ para expresar y argumentar con detalle si una política pública es errónea o no.

“Muchos gremios necesitan tener información mucho más técnica que ayude a que salgamos de las acusaciones y de los juicios de valor y entremos a debates sobre cifras y sobre datos para ver la conveniencia sobre muchas de las reformas”, expresó.

A su juicio, nada más, el ejercicio de la Anif de la semana pasada estimando el costo fiscal de la reforma pensional pareciera que empieza a ser una fórmula que los gremios empiezan a aplicar y que ayuda a salir de los juicios de valor y las emociones y de la lógica de las opiniones a la lógica de los hechos objetivos. Por último, reconoce que el ciudadano del común no reconoce lo que hace el sector privado.

Hay que aumentar la legitimidad del sector privado para que descubra que detrás del empleo y las oportunidades hay un empresario trabajando 24/7, no solo por su crecimiento personal.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO