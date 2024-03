Grupo Accanto dejó la VIS en Colombia por incertidumbre

Una de las constructoras más importantes en el país es el Grupo Accanto. Luis Ballesteros, su gerente, en entrevista con Portafolio, habló sobre los retos del panorama del sector que los hizo desistir de la Vivienda de Interés Social (VIS) en el país, sin embargo, encontraron seguridad en República Dominicana, donde trasladarán su esfuerzo de este sector.



¿Cómo les ha ido con los proyectos VIS?



En general, el sector constructor ha venido soportando durante varios años la influencia de factores que van desde el alza en los costos de los insumos o el precio del dólar, hasta la inseguridad jurídica, un escenario económico inestable y condiciones políticas que, para el caso de la VIS, impiden construir con calidad y conciencia sostenible. De hecho, llevamos dos años sin poder construir VIS en Colombia, después de haberlo hecho con éxito.



¿Cómo les afectó los cambios en las políticas de la vivienda VIS?



Desde hace dos años las ventas de VIS se fueron reduciendo, llegando a un 50% en el número de unidades que estábamos desarrollando y por decisión de la junta directiva, y viendo el panorama de inestabilidad en las políticas del Gobierno, tomamos la decisión de no volver a montar proyectos VIS en Colombia, y nos enfocamos solamente en estratos 3 y 4.



Y es que en este momento se está generando un coctel muy complicado para la venta de VIS, que incluye las dificultades en los subsidios de Mi Casa Ya, que no están llegando a las personas, sobre todo en las ciudades intermedias y grandes, como también la subida de las tasas de interés que hace que la capacidad de pago de las personas se vea muy disminuida y no se dé el cierre financiero.



Adicionalmente, está el desempleo, que también ha aumentado y generado que muchas personas que antes tenían empleo no lo tengan, derivando en la imposibilidad de compra de vivienda y que aquellas que hace varios años tenían la posibilidad de adquirir una vivienda propia, hoy ya no lo puedan hacer, y tengan que desistir del negocio.



¿La internacionalización es una opción?



Esta es una vía ideal para llevar nuestra experiencia de más de 15 años en el mercado colombiano a otras latitudes, como en República Dominicana, en donde hay condiciones políticas y económicas estables, no hay reformas tributarias, además el Gobierno apoya a las familias con bonos para que adquieran su vivienda, la devaluación es baja y hay estabilidad jurídica.



¿Qué otras virtudes tiene República Dominicana?



Es un país con una economía estable, que se posiciona en el ránking de las mayores economías latinoamericanas a través del tiempo, como lo señala Statista, pero también es uno de los que ha conseguido adelantar más posiciones, pasando de la novena en 2002, a la séptima en 2024.



Es, además, un país latinoamericano donde la construcción juega un papel clave en el impulso del hub logístico y se le reconoce como uno de los impulsores del crecimiento del país, que además atrae inversiones fuertes en el sector turístico. Por eso y más, es un campo fértil para desarrollar nuestra actividad, si se tiene en cuenta que el déficit habitacional de este país que está por el orden de 750.000 hogares.



¿Cómo serán los proyectos?



Llegamos con el proyecto Singular Residence Club, que estará ubicado en ‘Ciudad Juan Bosch’ en Santo Domingo, un mega proyecto de vivienda de bajo costo subsidiada donde existen variados proyectos de las mejores constructoras. Se construirán cerca de 25.000 unidades de vivienda, de las cuales 848 orgullosamente tendrán el sello del Grupo Accanto. Este es el primero que construimos en Ciudad Juan Bosch, pero la idea es seguir nuestra expansión.



¿Cuáles son las expectativas?



Esperamos tener un proyecto muy exitoso, lo cual ya se está dando, porque lo lanzamos el sábado 10 de febrero ya ha roto récords tanto en visitas, como en ventas.



¿Tienen otros países en la mira?



En este momento nuestra prioridad está en consolidarnos en República Dominicana, desarrollando en el próximo año por lo menos tres proyectos, pero no descartamos poder realizar en otros en países de Latinoamérica.



¿Continuarán apostándole a Colombia?



Nacimos en Colombia y este seguirá siendo un mercado fuerte donde queremos seguir cimentando un negocio viable.



Por ahora, seguiremos apostándole al segmento No VIS, donde en noviembre de 2023, nos ubicamos, según Galería Inmobiliaria, en el Top 10 de ventas de unidades en los últimos 12 meses en Bogotá, en el segmento No VIS. La idea será consolidarnos aún más en Bogotá y la Sabana, aportando al desarrollo del sector constructor.



Esperamos cerrar 2024 con un crecimiento del 45%, fruto de este trabajo aquí en Colombia, pero también de la internacionalización, que nos permitirá convertirnos en un jugador fuerte en República Dominicana, donde seremos embajadores de la marca país.



Crecimiento a doble dígito

Buscan asociarse con más aliados en República Dominicana como la Constructora Rizek - Promotora Pradera Verde e Ingasa para lograr el crecimiento.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio