Grupo Aval impulsa 5 pilares en materia de sostenibilidad

En el 2021 el Grupo Aval impulsó cinco pilares estratégicos del modelo de sostenibilidad en Colombia y otros siete países de Centroamérica y el Caribe con los que busca ayudar en el cumplimiento del país frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



(Lea: Falabella le sale al paso a rumores sobre su salida de Colombia).

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Aval dijo que “los resultados reflejan que desde Grupo Aval tenemos un fuerte compromiso con la evolución y el bienestar de los países en los que operamos. Con el modelo de sostenibilidad aportamos a la economía, la sociedad, el cuidado del medio ambiente, la innovación y la toma de decisiones responsables en todos los frentes”.



El primer pilar es el Gobierno Corporativo y Riesgo en los que se destacan aspectos como la estructura de gobierno, la gestión de riesgo y control interno y la ética. En el segundo, de Desempeño Económico, tienen cabida iniciativas como la ciberseguridad, la gestión de las filiales y la relación con los inversionistas.



En el pilar de Eficiencias corporativas se incluyen el mercadeo, las compras y la innovación. En el de Talento humano se integran el bienestar y calidad de vida laboral, la atracción, retención y desarrollo del talento, y el respeto por la diversidad e inclusión.

El quinto pilar, de Entorno, abarca temas relacionados con la sociedad y el ambiente como la inclusión financiera, la inversión social y la gestión ambiental.



Las cifras de 2021



Los proyectos verdes destacables fueron la emisión de bonos sociales de Corficolombiana por $500.000 millones.



Algunos de los bancos establecieron y afianzaron líneas de crédito verdes y de desarrollo sostenible, así como la tarjeta crédito y débito Amazonía y Unicef.



Porvenir y Corficolombiana fortalecieron aspectos de sostenibilidad en sus procesos de principios de inversión responsable.



En cuidado del medio ambiente se destaca el Banco de Bogotá con la primera tarjeta verde del país para reforestar el Amazonas y en 2021 colocó 25.000.



Se financiaron 1.160 vehículos eléctricos e híbridos y el Banco de Occidente cumplió 29 años de cuidado de las fuentes hídricas con el programa Planeta Azul.



Corficolombiana, a través de sus actividades protegió 1.103 especies de fauna y flora; cerca de 4.300 hectáreas y zonas protegidas y asistidas, secas e hidrográficas; más de 1.110 cuencas hidrográficas. La siembra de árboles ascendió a 122.156.



El Banco AV Villas fue el mayor donante de tapas plásticas recicladas.



Asimismo, en algunas sedes administrativas y comerciales se fortaleció el uso de energías renovables y se reciclaron más de 337.600 botellas de plástico a través de Ecobots.



El informe destaca la promoción de la igualdad de oportunidades para los 107.000 colaboradores independientemente de su género, etnia, creencia política, religiosa o su preferencia sexual.



Además, el Banco Popular fue reconocido por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres y Grupo Aval fue pionero en el sector financiero avalado por Usaid, la ONG global ACDI/VOCA y la Fundación FAVLA por fortalecer las políticas corporativas de inclusión y diversidad.



Grupo Aval impulsa prácticas de equidad de género en áreas de liderazgo y en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y es promotor y facilitador del entretenimiento y la cultura con el apoyo a más de 40 eventos.



En inclusión financiera, la Corporación Microcrédito Aval apoya a microempresarios en condiciones económicas no favorables y el 58% de los microcréditos son para mujeres cabeza de familia.



(Además: Ecopetrol, Nutresa y Bancolombia, las mejores para retener talento).



Con dale! la plataforma de pagos digitales, personas bancarizadas y no bancarizadas pueden abrir un depósito electrónico. A diciembre 31 de 2021, cerró con 115.303 clientes.



Los bancos dieron recursos para la construcción, dotación y puesta en marcha de la fundación CTIC - Centro de Tratamiento de Investigación Sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo



*Grupo Aval hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, de la que hace parte el diario Portafolio.



PORTAFOLIO