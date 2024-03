Luis Carlos Sarmiento Angulo anuncia su retiro del Grupo Aval

Luego de ocupar la presidencia de Grupo Aval y de presidir la junta directiva de la misma organización por cerca de 25 años, Luis Carlos Sarmiento Angulo, su fundador, anunció este miércoles su retiro.



En un breve discurso, leído por el empresario y banquero en el inicio de la asamblea anual de accionistas del conglomerado, que podría decirse, sintetizó al máximo en pocos párrafos la trayectoria de más siete décadas de trabajo perseverante, dejó caer la noticia de su retiro, que fue recibida en medio de un silencio absoluto de los asistentes a dicha reunión.



Con la voz entre cortada, el empresario agradeció a su familia, a sus colaboradores y a los accionistas por el acompañamiento que hicieron de su gestión y envió un mensaje para que en la asamblea de accionistas, que elegiría su nueva junta directiva, tuvieran en cuenta a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, su hijo, para que fuera incluido en la junta directiva y luego su nombre hiciera parte de los candidatos a suplirlo en sus funciones como presidente de ese cuerpo colegiado de Grupo Aval.



A su vez, recomendó a los accionistas del conglomerado, presentes en la reunión anual, tener en cuenta a María Lorena Gutiérrez, hoy presidente de Corficolombiana, entre los candidatos a suceder as Sarmiento Gutiérrez para asumir las riendas de Grupo Aval.



En octubre del 2000, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez fue designado como presidente de Grupo Aval en remplazo de Diego Rodríguez, quien ocupaba ese cargo desde comienzos de 1999.



Por su parte, María Lorena Gutiérrez, se vinculó a la organización, luego de que en agosto de 2018 fuera designada presidente de la Corporación Financiera Corficolombiana.



Pero ¿quienes son las nuevas cabezas de una de las mayores organizaciones financieras y empresariales del país, tras la salida de su fundador? Le contamos:

Relevo generacional



Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez asumirá la presidencia de la Junta directiva de Grupo Aval EL TIEMPO / Cortesía

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien en adelante asumirá la presidencia de la junta directiva de Grupo Aval. Bogotano, al igual que su padre, desde muy temprana edad se trasladó a Estados Unidos a adelantar sus estudios. Allí estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Miami, además realizó una maestría de Negocios con un enfoque en Finanzas en la Escuela Posgrado Johnson de Gerencia en la Universidad Cornell.



Además de la trayectoria y experiencia que ha adquirido en distintas posiciones dentro de la organización que su padre fundó en 1998, -fue presidente de Corficolombiana- Sarmiento Gutiérrez acumula una larga experiencia en otras compañías de gran prestigio en Colombia y el exterior.



En su hoja de vida figura su paso por la presidencia y dirección general de Cocelco, empresa de telefonía celular; fue vicepresidente ejecutivo de First Bank of the Americas (Nueva York) y director financiero de Procter & Gamble Co.



También formó parte de la junta directiva de Grupo Energía Bogot SA ESP, Banco Popular, la AFP Porvenir SA y Seguros Alfa SA.



Ascenso en la organización



María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana, asumirá como presidente de Grupo Aval EL TIEMPO / Cortesía

María Lorena Gutiérrez será la encargada de llevar las riendas de Grupo Aval. Quien es hoy la presidente de Corficolombiana llegó a la organización en agosto de 2018.



Gutiérrez es ingeniera Industrial egresada de la Universidad de los Andes y ha desempeñado varios cargos públicos de gran importancia. Además, ha sido asesora y consultora de empresas y miembro de numerosos consejos directivos de organizaciones internacionales y universidades.



En el cargo reemplazará a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien ocupará la presidencia de la junta directiva.



María Lorena Gutiérrez se ha desempeñado como decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y como asesora y consultora de varias empresas y ha sido miembro de numerosos consejos directivos de organizaciones internacionales y universidades.



Entre estas aparecen la Fundación Europea del Desarrollo Gerencial, las Universidades de Durham, Tulane y los Andes, la Alianza Sumaq, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, la Asociación Empresarial para los Estudios Latinoamericanos y la Corporación Calidad de Colombia.



Ha publicado casi una decena de libros en temas de microfinanzas, crédito y banca de inversión.



EL TIEMPO - ECONOMÍA