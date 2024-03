‘En los distintos negocios hay mejor dinámica’: Grupo Bios

Grupo Bios, que tiene marcas como Contegral, Finca, Ringo y Friko suma a su portafolio Antillana, la comercializadora de pescados y mariscos. El presidente de la compañía, Santiago Piedrahita, explica la dimensión de la compra que le permite ampliar la oferta de proteína. Dice que tras un 2023 retador, el año comienza con una mayor dinámica en términos de volumen y la esperanza de que el consumo se recupere.



¿Cómo entra Antillana al Grupo Bios?



Estamos contentos con esta movida. El Grupo Bios es una organización comprometida con la nutrición de animales, mascotas y humanos. En este último grupo, particularmente, nuestra oferta es de proteínas, mayoritariamente de origen animal, porque también hemos incluido un portafolio de origen vegetal. Tenemos pollo con la marca FriKo y carnes frías con Lorenzano, y somos los principales accionistas individuales de La Fazenda, por lo que tenemos cerdo.



Para lograr esa preferencia necesitamos una amplitud de portafolio y los pescados y mariscos son una proteína importante, es la segunda proteína que crece después del cerdo en consumo en los últimos 10 años y está en tendencia por salud. Cuando decidimos entrar ahí, rápidamente llegamos a Antillana, como líder en la oferta en el canal retail y food service.

¿A qué aspiran con esta adquisición?



Antillana es una gran comercializadora que compra en el mundo la mejor oferta. En Colombia solo pesca y procesa langosta en la zona de San Andrés y Providencia y eso mayoritariamente es para exportación.



Hoy está cercana a los $200.000 millones en ventas. Sí creemos que esa organización, sumada a los canales de comercialización que tiene el Grupo Bios debemos trabajar para que se duplique rápidamente en términos de ventas y crezca en penetración en otros canales donde hoy no está. La idea es cumplir el propósito que tiene Antillana de ayudar a aumentar el consumo per cápita de pescados y mariscos en Colombia y ese también es un objetivo nuestro. Desde Grupo Bios desde hace rato venimos trabajando en entender cada vez más a los consumidores para lograr el crecimiento. También creemos en el buen hacer que se traduce en bienestar animal y sostenibilidad. Puede que no seamos los más grandes en cada una de las proteínas pero sí trabajamos para ser los preferidos en términos de sabor, practicidad y sostenibilidad. Antillana se suma a ese ecosistema y se podrá potenciar.

¿Harán inversiones en la planta de Antillana?

Cartagena es la cuna de Antillana con la planta de procesamiento, hay un alto porcentaje de mujeres y eso nos parece muy importante. El compromiso es ampliarla en la medida en que crezca el negocio, pero con la característica del buen hacer que tenemos en Grupo Bios. Por ejemplo, estamos comprometidos con que al 2026 el 80% de todos nuestros empaques sean reciclables y a eso se debe sumar Antillana.

¿Cómo le fue al Grupo Bios en el 2023?

Sin duda fue un año retador, especialmente desde los volúmenes porque no crecimos nada respecto al 2022 y eso fue una respuesta a lo que pasó con la demanda de parte de los consumidores. Claramente, el bolsillo de los hogares se apretó y eso generó la reducción. En la última parte del 2023, los costos empezaron a bajar y sí hemos visto desde finales del 2023 y ahora, comienzos del 2024, una mejor dinámica de los distintos negocios en términos de volumen, lo cual me alegra, porque en la medida en que la inflación vaya cediendo el bolsillo del colombiano va teniendo más capacidad adquisitiva y eso se traduce básicamente en mayor ingesta de proteína.

¿Cómo ve el 2024?

Tenemos mucha esperanza de que en la medida en que ceda la inflación y las materias primas bajen, con una tasa de cambio más estabilizada en los niveles donde estamos, el consumo se recupere. Estamos apostándole a eso, tenemos expectativas grandes en términos de demanda para este año y estamos preparados para eso. La obsesión grande desde el Grupo Bios es conocer al consumidor porque eso nos permite innovar también y sacar oferta en función de la realidad que vive. Ahora estamos volcados a la practicidad.

Grupo Bios y Antillana Cortesía

¿Tienen un plan de inversiones para este año?

Este es un negocio de inversiones permanentes, no paramos de hacerlo, son del orden de unos $200.000 millones para este año, sin incluir la adquisición de Antillana. Creemos en el negocio y llevamos más de 70 años, creemos en las oportunidades de aumentar el consumo per cápita de las proteínas en el país y como tal seguiremos invirtiendo y apostando a este país. Estamos en un sector en el que no solamente la gente mejora el consumo, sino que tiene oportunidades alrededor de la seguridad alimentaria. Nuestro compromiso, además de nutrir, también está en el campo colombiano.



Somos articuladores de la agroindustria para que los productos lleguen al consumidor final.

¿Cómo invertir si, en general, hablan de incertidumbre en los negocios?

Es cierto, claramente hay incertidumbre, pero a pesar de eso insisto mucho en que el sector en el que estamos es el de nutrición y alimentación. La gente puede tener mucha incertidumbre pero sigue comiendo y lo segundo es que esta organización ve a Colombia en el largo plazo y vemos muchas oportunidades. Los colombianos tienen que aumentar la ingesta de proteína a niveles internacionales. Y acordémonos también que hay un 25% de los colombianos en riesgo de inseguridad alimentaria, hay gente que solo consume dos comidas al día y tenemos que trabajar todos por esa cuarta parte de la población.



