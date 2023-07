Grupo Casino rechaza segunda oferta de Gilinski por Almacenes Éxito

Archivo particular

Por medio de un comunicado, emitido este jueves 20 julio, Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) informó que la Junta Directiva de la Compañía rechazó, por unanimidad, la oferta presentada por Gilinski grupo al que pertenece Almacenes Éxito S.A.

(Gilinski pone sobre la mesa nueva propuesta por Grupo Éxito).



Según la empresa, el precio ofrecido "no responde a parámetros adecuados de razonabilidad financiera".

"La Junta Directiva de la Compañía se ha reunido para analizar y discutir la Nueva Oferta junto con sus asesores financieros y jurídicos, habiendo decidido, por unanimidad de sus miembros y con la recomendación de sus asesores, rechazar la Nueva Oferta, en los términos en que ha sido presentada, por entender que el precio ofrecido no responde a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no responde al mejor interés de GPA y de sus accionistas. Además, los términos de la Nueva Oferta, tal y como han sido presentados, no aportan elementos suficientes para asegurar a la Junta Directiva el carácter vinculante de la Nueva Oferta y la expectativa razonable de cierre de una transacción derivada de la misma".

Además, GPA fijó los requisitos mínimos de una oferta atractiva, pues el proceso sigue en curso.

(Razones por las que GPA rechaza oferta de Gilinski por Grupo Éxito).



"Es importante señalar que la segregación del negocio de Éxito, ya anunciada al mercado, sigue en curso, pendiente únicamente de la declaración de efectividad del Formulario 20 F de Éxito por parte de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos y de la obtención de las aprobaciones regulatorias de las autoridades colombianas para su culminación", dice el comunicado.



PORTAFOLIO