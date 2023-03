Grupo Familia va tras negocios en Venezuela

Grupo Familia arranca el año con nuevo director general. Se trata del ejecutivo Diego Loaiza, quien en diálogo con Portafolio revela que la compañía avanza en el mercado venezolano, tiene listas inversiones en Colombia y espera, con una visión optimista, un crecimiento de 7% para este año, en medio de un año desafiante debido a los altos precios de las materias primas y la tasa de cambio.



¿Cuál es el cambio a nivel directivo en la compañía?



Desde este año, Andrés Gómez asume una nueva responsabilidad en Essity como presidente del área de Consumer Goods de todas las Américas. Eso significa una responsabilidad que va desde Canadá hasta Argentina, teniendo como base Medellín. Yo entro a reemplazar el rol que él tenía como director general de Grupo Familia, una compañía Essity, en la categoría Consumer Goods en la Región Andina y Caribe.



¿Cómo fue 2022 para Grupo Familia?



Fue un año retador por las complejidades alrededor de la crisis logística, el escalamiento de los precios de las materias primas en las diferentes partes del mundo, precios de la energía. En el mercado nacional las ventas fueron de $1,81 billones, 14,5%, más que 2021.



¿A qué atribuye ese crecimiento?



Viene de una estrategia consistente que hemos venido posicionando en la compañía, muy apalancados en la innovación. Somos una compañía que trabaja fuertemente en el desarrollo de nuevos productos que realmente sean soluciones de alta calidad y que le generen rendimiento al consumidor para cuidar su presupuesto y su bolsillo.



¿Cómo ve este año?



Tenemos un año con retos también muy importantes. Uno de ellos es ver cómo seguimos acompañando y mejorando la calidad de vida de nuestros consumidores con soluciones que traigan beneficios y rendimiento. También tenemos un gran desafío en términos de agilidad para seguir desarrollando productos a una muy rápida velocidad que nos permita realmente acompañar las necesidades del consumidor.



¿Qué esfuerzos han hecho a nivel productivo?



Es un trabajo permanente porque el Índice de Precios al Productor es una señal muy importante de lo que se viene en uno o dos meses adelante frente al precio del consumidor. Hemos venido trabajando muy fuerte en nuestras plantas para poder garantizar que absorbemos la mayor cantidad del impacto en los costos.



¿La inflación va a ceder?



Vemos señales tímidas todavía pero soy optimista, con el equipo hemos analizado muy bien el mercado y vemos un bolsillo del consumidor efectivamente golpeado, creemos que efectivamente esto debería tender a mejorar. Creemos que en la medida en que mantengamos nuestra línea de desarrollar productos innovadores, que estén realmente ayudando desde el desempeño a ahorrar al consumidor, pues vamos a ir combatiendo un poco de alguna manera esta inflación.



¿Comparte el clima de incertidumbre que expresan algunos sectores?



Mantenemos una visión positiva sobre lo que viene. Tenemos una gran responsabilidad de mantener las líneas, de consolidar el crecimiento que hemos tenido como compañía y eso implica movernos ágilmente para poder contrarrestar la inflación y la tasa de cambio, dos factores que en particular nos afectan. Al final, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de seguir enfrentando esas situaciones para seguir manteniendo las estrategias de crecimiento.



¿Ve oportunidades en Venezuela?



Hace cerca de un año y medio empezamos acercamientos en Venezuela, hoy tenemos una operación que está realmente naciendo, a través de distribuidores todavía y no tenemos presencia directa. Vemos una gran oportunidad porque es el vecino y un socio comercial con el que históricamente se ha tenido buen mercado. Tenemos una gran oportunidad de volver a ocupar esa posición con productos de buena calidad. La operación todavía es muy pequeña, pero hay un serio interés en fortalecer nuestra presencia.



¿Montarían una planta?



Las plantas en nuestro negocio requieren volúmenes importantes por las altas inversiones de capex y por la tipología de producto que tenemos. Creo que en el corto plazo estamos fortaleciendo nuestra presencia en el mercado, terminando de entender muy bien los modelos distributivos que tenemos que utilizar y estudiando las preferencias del consumidor venezolano para garantizar de que estemos alineados en términos de la propuesta de valor de nuestros productos con las necesidades de ellos.



¿Tienen algún plan de inversión en Colombia?



Sí, este año invertiremos cerca de US$29 millones, como una muestra de nuestro compromiso con el país. Apunta a fortalecer nuestras capacidades productivas.

Estamos en medio de un proyecto - uno de los más importantes- en Rionegro donde estamos poniendo en marcha la parte de productos de incontinencia. Desarrollamos un centro de distribución que estará en el segundo semestre del 2024, de clase mundial. Tendrá 44 metros de altura, cuando lo normal son 12 metros de altura.



¿Cuánto crecerán?



Esperamos estar arriba del 7% este año. Hay que tener en cuenta que hay unos crecimientos limitados en función de los incrementos de precios que todos los productores tuvimos que hacer el año pasado y hoy golpean el bolsillo de los consumidores.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio