Qué gana el Grupo Gilinski tras finalizar las opa de Nutresa y Sura

Al cierre de la oferta pública de adquisición (opa) del Grupo Nutresa, una de las columnas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), por parte del Grupo Gilinski, este no logró hacerse al 50,1% que había propuesto en su operación planteada el 10 de noviembre pasado, aunque con lo que comprará le dará derecho a un puesto en la Junta Directiva.

Luego de 30 días hábiles en los que en los últimos tres llegaron el 95% del total de las aceptaciones, el grupo dirigido por el empresario Jaime Gilinski logra, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, hacerse al 27,69% de las acciones, aunque aun hay que esperar a que la entidad realice un proceso de validación de la titularidad de las acciones ofrecidas para que dicho porcentaje quede en firme.

La razón, de acuerdo con fuentes del mercado, es que para que el Grupo Gilinski pague por la operación se requiere verificar que los accionistas tengan sin ningún tipo de embargo, caducidad, decomiso o extinción los títulos.

Para ello las aceptaciones están sujetas a la validación y aprobación de Bolsa de Colombia para el proceso de adjudicación. Tendrá hasta el 17 de enero para realizar esa revisión aunque podrá adjudicar en cualquiera de esos días, excepto 15 y 16 que no son hábiles.

En el último día de la opa por el conglomerado procesador de alimentos más grande de Colombia, llegaron 984 accionistas ofreciendo 51.427.011 de acciones, con lo que el consolidado total llegó a 3.364 accionistas que ofrecieron vender 126.810.678 de acciones, lo que representa el 27,69% del total de las acciones en circulación del grupo.

Hay que recordar que el Grupo Gilinski pretendía comprar al menos el 50,1% de acciones de Nutresa, para hacerse el control de la compañía por lo que ese grupo liberó los mínimos que él mismo había establecido para comprar.

De acuerdo con las cifras propuestas de pago a los accionistas de US$7,71 por cada acción de Nutresa, el Grupo Gilinski pagará US$978 millones, es decir unos $3,9 billones.

Una fuente cercana al Grupo Gilinski dijo que ellos siempre consideraron que llegar a un 30% de la participación sería bueno pues les permitirá tomar parte en las decisiones de la Junta Directiva y consideran que incluso pueden obtener dos puestos en dicha junta, en donde se plantean hacer propuestas para generar más valor para la compañía y los accionistas.

Para la fuente, que conoce de cerca a la familia Gilinski, cualquier accionista con el 25% o más de la participación puede llamar a una asamblea cuando quiera, con 5 días de notificación, aunque ellos, según dijo, van a esperar a que todo el proceso de revisión de la operación quede en firme y el GEA determine la realización de las asambleas extraordinarias y de las juntas directivas.

SE ROMPIÓ EL ENROQUE

De acuerdo con Julián Benavides, jefe de Departamento de Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi de Cali, el enroque accionario entre las empresas del GEA y que fue ideado hace 43 años para proteger la propiedad de las compañías, se afectó pues va a entrar un accionista fuerte, que puede traer experiencias, ideas propias y posiblemente aporte de capital.

Anticipó que ahora lo que debe venir es una colaboración permanente entre la administración y el nuevo socio, aunque advirtió que el GEA no va a entregar el control administrativo de las empresas.

EN SURA SE CUMPLIÓ

El Grupo Gilinski sí cumplió su objetivo de adquirir al menos el 25,35% de las acciones de Grupo Sura y aunque falta que se consoliden y depuren las cifras, el martes, el consolidado de la opa arrojó que 3.989 accionistas pusieron a disposición 118.925.444 de acciones, lo que representa el 25,42% del total de las acciones en circulación de la holding financiera del GEA.

Hay que recordar que las intenciones del Grupo Gilinski eran comprar al menos un 25,35% y un máximo del 34% de las acciones de Grupo Sura, títulos que pagará a US$8,01 cada uno, es decir, que desembolsará unos US$953 millones por dicha participación accionaria, es decir cerca de $3,7 billones.

Aunque el pago se realizará un par de días después de que al Grupo Gilinski le adjudiquen las acciones, el desembolso de las dos opa ascenderá a unos $7,7 billones.

La fuente cercana al Grupo Gilinski dijo que ellos consideran que se conjugaron el cansancio de los inversionistas por mantener unas inversiones que no rentaban, con los una administración que no ejecutó acciones para generarles un mayor valor.

No obstante, dijo, la actitud del Grupo Gilinski es construir y no generar tensiones.

