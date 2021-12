Grupo Gilinski, con dos opas abiertas por empresas del GEA

Con la autorización que este martes le dio la Superintendencia Financiera al Grupo Gilinski de comenzar a buscar que los accionistas del Grupo Sura le vendan hasta el 31,68% de las acciones del holding financiero, se completa el proceso con el que el conglomerado que dirige Jaime Gilinski busca romper el enroque accionario de algunas empresas del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Hay que recordar que a finales de noviembre, Gilinski respondió a un pronunciamiento del Grupo Sura, de que buscaría un socio estratégico no controlante, días después de que Gilinski había lanzado una oferta pública de adquisición (opa) hostil por el Grupo Nutresa.

La pretensión es adquirir una posición no controlante entre el 25,34% y el 31,68% de acciones de Grupo Sura a un precio de US$8,01 por título.

Grupo Sura es el holding financiero del (GEA) y el mayor accionista del Grupo Nutresa, y tiene participaciones en otras compañías financieras, de pensiones, de seguros e industriales.

La aceptación de la opa por Sura llega un día después de que su junta directiva decidió no vender su participación en Nutresa.

Grupo Sura dijo que contempla la evaluación de socios estratégicos, en un proceso abierto y competitivo, y además aseguró que acompañará a Grupo Nutresa para participar en mercados que tengan mayor liquidez y mejor formación de precio de su acción.

Y resaltó que en los últimos diez años sus ventas se multiplicaron 2,4 veces, el resultado medido por Ebitda se multiplicó 2,6 veces, al tiempo que su patrimonio se incrementó en 24%.

EXPERTOS VEN UN NUEVO IMPULSO EN LOS PRECIOS

Para Daniela Triana, encargada de renta variable de Acciones y Valores, tras la publicación del aviso de la opa y el cuadernillo de compra, la acción de Grupo Sura volverá a cotizarse y se verá un avance importante como sucedió con Nutresa. Además, dijo que se verán valorizaciones en el mercado y de otras acciones de empresas del GEA por el beneficio de participación de la suma de partes.

Para Diego Restrepo, profesor de finanzas de la Universidad Eafit, no hay sorpresa y demuestra que el GEA está confiado que la opa de los Gilinski por Nutresa no tiene muchas posibilidades. Dijo que la opa por Sura tiene una mayor probabilidad de ser exitosa debido a que no se pretende tener control mayoritario.

