Hada y su jornada laboral de 4 días: ‘Queremos que la gente sea feliz'

Con más de 65 años en el mercado, el Grupo Hada, empresa de manufactura de jabones en barra y de productos de aseo, decidió darle un giro radical a su jornada laboral, pasando de tener una semana compuesta por 5 días a 4.

En entrevista con Portafolio, Mauricio Trujillo Posada, vicepresidente ejecutivo del Grupo Hada, habló sobre esta medida, que empezó a regir esta semana, y de las expectativas empresariales para 2022.



¿Por qué la iniciativa de reducir la jornada laboral a cuatro días? ¿Cómo fue este proceso?



Primero es que debemos partir de que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Eso sin duda nos motivó a pensar en cómo evolucionar, en cómo mejorábamos todo el clima laboral de la empresa y cómo nos adaptábamos a las nuevas realidades.



Si antes de la pandemia me hubiesen preguntado si era posible trabajar desde casa, hubiese respondido con un rotundo no. Entonces pasó lo impensable y nos encerraron, empezamos a trabajar desde nuestras casas y todo funcionó perfectamente bien; entonces se empezaron a derribar muchos paradigmas entorno a los horarios, la importancia de la presencialidad, entre otros.



Por supuesto que se empezó con una serie de decisiones, por ejemplo, le dijimos a nuestros colaboradores que podían trabajar donde quisieran, a la hora que quisieran y vestidos como quisieran. En eso nos fue de maravilla y esto nos ayudó a tomar una decisión sin lugar a dudas audaz, como fue la de trabajar cuatro días a la semana.



La pandemia fue ese empujón que nos demostró que los trabajadores pueden trabajar desde cualquier lugar y rendir bien.



Mauricio Trujillo, vicepresidente Ejecutivo de Grupo Hada. Archivo particular

¿Cuál es la base de esta medida?



La base del “flexiviernes”, como llamamos a este horario, es la confianza y esto se puede lograr con colaboradores empoderados, empleados responsables y teniendo credibilidad y es que la credibilidad que tiene el Grupo Hada es absoluta. Porque esto parte de la confianza absoluta. Entonces me tiene sin cuidado el número de horas que trabaje un empleado porque nosotros no medimos a los colaboradores por la hora a la que salga, sino por resultados, por sus logros.



¿En qué áreas se está llevando a cabo esta iniciativa?



Hay una dicotomía mundial, el 80% de los empleadores quieren que los trabajadores vuelvan a las oficinas, y el 80% de los empleados quieren quedarse en casa o trabajar desde cualquier lugar y la solución es muy difícil. Aquí lo que hicimos es que los trabajadores escogieran en dónde quieren trabajar, si desde sus casas, si quieren trabajar desde las oficinas o combinar las dos cosas.



Sin embargo, en cuanto al horario, en todas las áreas administrativas del Grupo Hada, en Manizales, Barranquilla y México se está manejando el nuevo horario. En producción las cosas son diferentes, pero también implementamos turnos 4x3, cuatro días trabajando, tres descansando. Si hay un festivo se trabaja el viernes. En este momento son alrededor de 750 colaboradores que disfrutan de esta nueva iniciativa.



¿En materia de pagos esta medida afecta los salarios de los trabajadores?



No, a nadie se le toca su pago, los salarios no van a cambiar. Esta es una empresa que desde que se creó, hace más de 65 años, nunca ha trabajado con el bolsillo de los empleados, eso lo respetamos y bajo ninguna circunstancia se toca el salario.



El Grupo Hada seguirá creciendo y exportando, desde sus diferentes plantas ubicadas en Barranquilla y en México

¿Qué han manifestado los trabajadores?



No soy capaz de describirlo, la felicidad de todo el equipo es absoluta, pero estamos llenos de felicidad de ver a la gente feliz, además los comentarios han sido muy positivos. Estos buenos comentarios nos hacen estar seguros que fue una buena decisión empresarial.



¿Qué le aconseja a las compañías que quiera hacer este cambio?



Primero, que tengan en cuenta que todas las empresas son diferentes, esto no puede ser algo replicable en todas las empresas, pero yo sé que existen muchas organizaciones que pueden replicar y consolidar este proyecto. Segundo, siempre hay que pensar desde lo positivo y si uno arranca desde lo negativo nunca será capaz de tomar una decisión que beneficie a todos los actores. Lo fundamental es arrancar con un plan que busque beneficiar a los equipos de trabajo, así se lograrían vencer todas las dudas.



Lo tercero es que el mundo va para allá y lo que estamos haciendo es adelantarnos porque la gente necesita vivir, necesita ser feliz y y disfrutar de otro tipo de actividades. Necesitamos tener una combinación perfecta, entre trabajo, familia y amigos.







Pasando a temas del negocio ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para este 2022?



Este año, proyectamos un creciendo cercano al 50%, es una meta bastante ambiciosa, pero creemos que es alcanzable, con esto estamos consolidando la entrada que hemos hecho, en los últimos dos años, al mercado de los Estados Unidos. Cabe destacar que hemos logrado fabricar tres de las cinco principales marcas de barras de tocador (jabón de tocador) en ese mercado como lo son Dial de Henkel; Irish Spring de Colgate Palmolive; Oley de Procter and Gamble, eso ha sido un logro grande y este año es consolidar relación y exportaciones a este mercado.



El Grupo Hada seguirá exportando, desde sus diferentes plantas ubicadas en Barranquilla y México. Desde allí atendemos a 22 países. Este año también nos hemos puesto el reto de estar en Europa y África y eso es también es una gran iniciativa para este año.



JOHANA LORDUY