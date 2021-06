Grupo Oikos se une al plan de vacunación privada

Con la adquisición de 1.680 vacunas, el Grupo Oikos se suma para apoyar el plan de vacunación en Colombia, con el objetivo de mejorar la salud y la productividad industrial.



De acuerdo con el Presidente del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, después de varios meses de interés en el tema por parte de los industriales, hoy es una realidad la aplicación de la vacuna contra el Covid para miles de colaboradores del sector.



“Los industriales estábamos desde hace varios meses con interés de traer vacunas privadas para vacunar a nuestro equipo y proteger a sus familias. Sin embargo, el Gobierno y Farmacéuticas le habían dado prioridad a los planes de vacunación Gubernamentales. Hoy, se dio luz verde y se ha permitido que las empresas puedan adquirir estas vacunas para apoyar el Plan Nacional de Vacunación de una manera más rápida y eficiente”, señaló Díaz.



Según Díaz, se espera que esto permita acelerar de manera importante la vacunación y darle productividad al país, ya que el hecho que la industria pueda proteger sus colaboradores y familias, podrá incentivar mayor aceleración a la reactivación del país para el cierre del año.



MAGNITUD DEL PROCESO DE VACUNACIÓN



“Hemos pedido 1.680 vacunas y esperamos terminar el mes de julio con toda la organización vacunada, que nos permita proteger a nuestros colaboradores y sus familias, y nos permita reactivar actividades rápidamente”, asegura Díaz.



Inicialmente, está planeado que todo el equipo humano de la organización quede vacunado lo antes posible. Sin embargo, si alguno de los colaboradores prefiere no aplicársela, no hay inconveniente, ya que no es de carácter obligatorio.



“Aunque tenemos estrictos protocolos de operación, es muy difícil evitar el 100% de los contagios. Hemos tenido áreas afectadas, algunas que han tenido efectos de contagios altos, lo cual ha hecho difícil continuar las operaciones con total normalidad”, afirma Díaz. Por ese motivo, existe la importancia no solo de cuidar a los colaboradores y familias, sino poder ayudar al impulso que el gobierno quiere darle a la economía, ofreciéndole seguridad en salud a cada una de las personas.



¿CÓMO IMPACTARÁ ESTA MEDIDA?



Sin duda alguna, existe la necesidad de trabajar y desarrollar proyectos constantemente, y esto ha generado altos niveles de riesgo por parte de todos los colaboradores del sector constructor y diversos sectores industriales. “Este esfuerzo del sector privado, protegerá la vida de todos los que creen en el país, de todos aquellos que hacen un gran esfuerzo por sacar las cosas adelante y, hoy con las vacunas, tendremos operaciones de menor riesgo, y unas familias con mayor tranquilidad”, puntualizó Díaz.



A grandes rasgos, esto es una muestra del interés de la industria y empresarios en el tema, en donde se pone a un lado lo económico y se prioriza la salud de los colaboradores, quienes son la pieza clave de cualquier compañía y organización.



“Agradecemos a cada uno de las personas de nuestro equipo humanó por su compromiso, cariño y profesionalismo durante estos largos meses, con sus familias, el país y la organización que es de todos”, comento Diaz.